美債息回落港股借勢反彈，ATM獲大行唱好跑贏大市可以點部署？

美債孳息率連跌第2日，10年期債息回軟至4.7厘水平，港股今日(6日)借勢反彈，恒指及科指都升逾1.5%。有券商指港股仍處反覆築底階段，但第四季或見兩萬點。騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)及京東(09618)(ATMJ)4隻科技股在恒指內之成分比重共佔近25%，若市況好轉必定可受惠，前三者近日均獲大行唱好，今日(6日)均跑贏大市，應如何部署？

（資料圖片）

建銀國際：港股第四季或見兩萬點 薦買騰訊阿里平保等

建銀國際發表港股第四季市場展望報告指，年初至今港股先後經歷三輪下跌，但近期下跌動能已逐步收斂，料第四季有望峰迴路轉，醞釀一輪反彈。料港股仍處在反覆築底階段，年內四個重要底部已先後確認(估值底、政策底、經濟底、盈利底)，而流動性底(美息美元見頂、人民幣見底等)亦有望於第四季內確認。綜合考慮內外環境，料港股今年第四季或前低後高、總體呈現倒V型走勢，恒指波動區間介於16500至20000點，國企指數波動區間介於5600至7000點，恒生科指介於3500至4600點。



建銀國際指，攻守兼備的中字頭依然有配置價值，主要涉及能源、電訊與基建裝備板塊，而業績能見度高的科技醫藥龍頭將會提供更多股價修復彈性。另利率趨於見頂及政策預期減辣，可趁低吸納本地地產股及黃金股。該行亦列出第四季十大焦點股，當中包括騰訊、阿里巴巴、中國平安(02318) 、藥明康德(02359)等。





大和：騰訊可藉遊戲及視頻號實現逆周期增長 予目標價430元



大和發表最新報告指，9月24日至28日為騰訊在中東地區舉行非交易路演，雖然受到中國宏觀經濟影響，令市場有所憂慮，但投資者對其戰略方向仍然基本抱持樂觀態度。騰訊可能會透過其線上遊戲和視訊帳戶達到逆周期增長，預計集團2023至25年的每股盈利複合年增率為19%，並相信風險回報有利於投資者。騰訊旗下小遊戲引起投資者的興趣，考慮到公司不斷引入新的遊戲玩家，相信這將會是公司的另一個可持續增長來源。騰訊旗下視頻帳戶策略和變現進展亦是投資者重點關注的領域。考慮到今年次季視頻帳戶的季度廣告收入超過30億人民幣，及快速消費品和電子商務廣告的復甦，預計今年第三季線上廣告收入按年增24%。



從監管角度來看，大和認為中國政府對其視頻帳號採取的保護措施的影響有限，因為目前用戶在視訊帳號上花費的時間低於40分鐘的門檻。另相信集團的大型語言模型用途廣泛，將為其提供巨大機遇。在降低騰訊金融科技支付量預測後，下調公司2024至2025年的收入預測1至2%，惟視頻帳戶廣告收入預期運行率提高，部分抵銷了這個影響，重申「買入」評級及目標價430元。

黃金周服務零售日均消費規模較疫前增1.5倍 大和籲買美團

美團發布「十一」黃金周消費數據顯示，全國服務零售日均消費規模較2019年同期增長153%，迎5年來最旺「十一」。其中全國餐飲堂食消費規模較2019年同期增長254%。美團及大眾點評數據顯示，汕頭、潮州、台州、威海、揚州等地由異地消費者貢獻的堂食訂單量較2019年增長超過5倍，汕尾、潮州、延吉、柳州、淄博等地的休閒玩樂訂單增幅超過6倍。另夜經濟持續煥發活力，數據顯示今年「十一」期間夜間到店消費規模佔比超過64%，「夜間遊玩」搜索量比節前增長228%。



大和發表報告表示，據國家文旅部統計，中秋及國慶黃金周首3天假期(9月29日至10月1日)，國內旅遊總人數達3.95億人次，較去年同期升75.8%，國內旅遊收入3422.4億人民幣，較去年同期升125.3%。除攜程是強勁的國內和出境旅遊需求的主要受益者，亦看好美團，因料公司於今年下半年到店、旅遊和酒店收入將受益於國內酒店的強勁需求，予「買入」評級。





溫鋼城：科技股彈力強惟只可炒波幅 阿里或80至93元間上落

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，科技股如騰訊不能再如以前可升至600、700元，只能炒波幅。不過，若要撈底博反彈應買跌得多的股份，最簡單就是買科技股，其中騰訊及阿里更是權重股，大市上升一定有份升。此外，科技股除了有高增長的賣點，美股納指近期亦見跑贏道指和標指，因美國加息近尾聲已是市場共識。其中阿里之前跌至60元已公認見底，料不會再大跌，80元支持力j暫時不錯，因集團旗下菜鳥將會上市，有「故事」講應會較少「事故」發生，可能93元見頂，80元見底，偶爾跌至78元不出奇，只要不再跌穿60元問題不大。

不過，溫鋼城又指，港股勝在有很多超高息股份，內銀即使受累內房債務問題減少派息，料也只由10厘減至8厘，仍很吸引，另中移動(00941)也有7厘息，中聯通(00941)預測息率有7.5厘，油、煤、電等資源股都派高息，其中中海油(00883)息率達9厘。總之現時港股最有價值是高息股，可持有收息，科技股則只可炒波幅。

科技股今日普遍造好，阿里升1.91%收報82.9元，騰訊升1.8%報305.2元，美團升2.27%報108.3元，京東(09618)升1.53%報113.2元，百度(09888)升2.24%報127.8元，嗶哩嗶哩(09626)升2.44%報105元，快手(01024)升1.73%報61.9元，網易(09999)升1.75%報156.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此





另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新經濟股及港股大市，立即重溫





其他新經濟股相關新聞：

摩根資產管理料本季中港股市表現膠著，看好科技龍頭及亞洲高息股

《杭州亞運》杭州公共交通乘車量創紀錄，亞運場館周邊消費漲３倍

《雙節消費》飛豬：國慶出境遊強勢復甦，國際機票預訂創年內新高