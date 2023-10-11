黃金周銷情旺疊加政策加持，新能源車股造好，比亞迪獲券商唱好看高一線？

內地車企日前陸續公布9月銷量，多家車企銷量大增，其中比亞迪(01211)新能源汽車銷量遙遙領先，突破28萬輛，而理想汽車(02015)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)、零跑汽車(09863)等銷量均超1.2萬輛。據報十一黃金周車市銷情火熱，試車需提前預約，有券商指車市行情於「金九銀十」旺季有望超預期，加上國家金融監管總局提出支持擴大汽車消費，今日(11日)新能源車股普遍上升，其中近日獲多間券商唱好的比亞迪更連升5日，或可看高一線。

（比亞迪網頁截圖）

據報黃金周車市銷情火熱 信達證券：「金九銀十」車市有望超預期

據內媒報道，十一黃金周內地車市銷情火爆，Tesla、蔚來、理想等新能源車品牌的門市人氣十足，銷售訂單增加，試車需要提前預約。報道又指，多家車企都就9月、10月售車旺季推出了針對性的降價促銷政策，例如零跑推出10月優惠活動，對T03車型給出最高1萬元(人民幣，下同)官方補貼；比亞迪旗下騰勢推出了2000元訂金抵扣2.2萬元車型；Tesla推出增強版自動輔助駕駛功能90天免費試用等。乘聯會指，各地車展的舉辦及新產品放量，疊加中秋國慶假期市民自駕出行需求旺盛，有望進一步拉動汽車消費。

信達證券表示，國慶假期期間，長沙、天津、南京、瀋陽、合肥、呼和浩特等地均舉辦了車展等新車促銷活動，拉動了新車市場的人氣。日前工信部等印發《汽車行業穩增長工作方案(2023-2024年)》的通知，其中特別提出「穩定燃油車消費」，此舉有利於中低端車市的恢復，進一步穩定消費，疊加車展帶動新車上市熱潮，新能源車型産品力有望逐漸提升，「金九銀十」車市行情有望超出年初預期。

金融監管總局支持擴大汽車消費 涵蓋優化汽車貸款政策等多方面



另外，國家金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》，涵蓋7方面共19條，包括加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持等。支持擴大汽車消費包括優化汽車貸款政策、簡化汽車貸款流程、豐富汽車金融產品供給、加大新能源汽車支持力度四方面。

其中優化汽車貸款政策方面提出要在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。加大新能源汽車支持力度方面提出，要助力新能源汽車推廣應用，滿足居民新能源汽車金融服務需求，開發設計符合新能源汽車特點的專屬金融產品和服務，降低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本，提升新能源汽車金融服務可得性。在新能源配套設施建設方面給予信貸支持，助力新能源汽車下鄉。

比亞迪獲烏茲別克採購2000部電動巴士 巴西巴伊亞州工廠奠基

個別車企消息方面，比亞迪繼續積極開拓海外市場，最新宣布與烏茲別克斯坦首都塔什干市政府簽署2000部電動大巴採購協議，雙方將共同推動當地公共交通電動化轉型。根據協議，首批200部K9UD將於2024年正式在塔什干市投入運營。比亞迪12米純電大巴K9UD搭載比亞迪領先的三電技術，配備六合一控制器，可以安全高效地提升城市公交運營效率。

另外，比亞迪位於巴西巴伊亞州Camacari市的工廠本周一(9日)正式舉行奠基儀式。比亞迪計劃在這一廠址投資超過30億雷亞爾建立三座工廠。比亞迪創始人王傳福表示，選擇Camacari是因為想將這裏變成矽谷，將為綠色轉型開發新的解決方案。

安信國際：比亞迪銷量規模大業績增速高 予目標價350元



安信國際近日發表報告稱，隨著高端產品的陸續上市、交付，海外市場的持續開拓，以及新技術的相繼落地，將進一步推動比亞迪銷量朝著300萬輛年銷目標進發。比亞迪銷量規模大，業績增速高，較同業估值可享有溢價，目標價350元，予「買入」評級。建銀國際則指，比亞迪新能源汽車快速擴張，電動光電領域的海外銷量增加，考慮到DM-I車型產量增長和出口改善，維持2023財年281萬輛的銷售預測，同比增長51%，2024年同比再升21%至340萬輛，維持目標價320.1元及「優於大市」評級。

另交銀國際上周發表報告指，根據乘聯會數據，9月1至24日乘用車市場零售125.6萬輛，按年增長13%，按月增長6%，其中新能源車市場零售50.8萬輛，按年增長33%，按月增長11%。地方政府陸續開展新一輪短時補貼，部分車企為扭轉被動趨勢，主動調整價格和營銷策略，預計應對「金九銀十」構成穩定支撐。蔚來9月交付量1.56萬輛，連續兩個月按月下跌，相信主要是由於前幾個月取消免費換電權益以及一系列的優惠政策透支需求，第四季交付量壓力較大。至於理想和小鵬9月交付量維持穩健，按月改善。該行相對看好有供應鏈優勢的整車廠。汽車板塊中，看好比亞迪和理想。

熊麗萍：比亞迪競爭優勢強惟憂股東減持 短期先看可否突破250元



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，對新能源車尤其比亞迪信心仍大，不過公司與多隻科技股一樣，常受股東減持因素困擾，減持了多少難掌握。而其股價近期走勢較弱，曾下試230元，但近日已見慢慢回升，走勢好轉，惟嫌多少受北水長假暫停影響，成交不太配合。若純看基本面看不到比亞迪為何會跌至230元，現可先看短期可否突破250元，但9月銷售數據已公布，未必可再升很多。其實，公司銷售沒大問題，市場只擔心車企會否又再減價影響競爭條件，但即使眾車企齊減價，比亞迪競爭優勢都會較強。

比亞迪半日升2.87%收報243.4元，連升5日，累升5.37%，成交10.4億元。其他新能源車股經昨日(10日)下挫後也普遍回升，理想汽車升4.37%報138.6元，小鵬升3.03%報66.4元，蔚來升6.51%報69.5元，惟零跑跌5.82%報34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉