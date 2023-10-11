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《午市前瞻》綠債不宜短炒 低於百元才可買 滙控60元以下可吼

11/10/2023

　　恒生指數半日報17919，升254點或1.4%，主板成交近460億元。恒生中國企業指數報6141，升88點或1.5%。恒生科技指數報3956，升81點或2.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報311.6元，升3.4元或1.1%，成交25.57億元；美團收報116.8元，升4.5元或4%，成交22.27億元；阿里收報84.65元，升1.25元或1.5%，成交10.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(特區政府2023年綠債報告截圖)

 

張智威：恒指短期18300阻力大


　　以巴戰事令部分資金流入債市避險，加上日前有美國聯儲局官員直指因國債孳息率高企，令再度加息的必要性降低。其後國債孳息率略為回落，資金投放港股意欲增加，恒指連升第五個交易日，上午一度升超過300點，並曾升至18000心理關口兼企穩20天線。


　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，聯儲局放鴿令美國10年期國債孳息率由4.8厘降至4.6厘，加上內地出台擴大消費措施，有望帶動恒指短期升勢，看好現時有望再上試50天線約18300水平。但他亦提到，港股升市期間大市總成交未見大幅增加，今日能否有千億元成交仍然難講，故要上試18300後便大有機會要回落至17500。

 

綠債現價入財息兼失  不如吼定期


　　政府新一批綠債(04273)今日正式上市，繼昨日暗盤最高曾見100.8元後，今日上午守住發行價，更高見100.45元，不計手續費每手最多賺45元。張智威則不建議短炒綠債，因為短期必然不會有大升幅。若早前未有認購綠債，張智威亦不建議現價入手，因為除了保證的4.75厘息口會被攤薄，亦要蝕價，建議有意入手者可待回落至100元以下再留意，甚或索性轉移投資一樣穩定而且更高息的銀行定期。


　　股市中亦不乏高息之選，滙控(00005)9月以來重拾升勢，今日上午重上63元水平，張智威看好滙控一至兩個月內有望繼續向上挑戰65元，但若部署收息現價入手不太值博，建議待回落60元以下更為合適。而另一高息之選中移動(00941)則可待於64元部署作收息之用，中短線升幅則較滙控為小。

 

綠債4273分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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