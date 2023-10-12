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四大行A股獲中央匯金增持，內銀有景搭轉順風車

12/10/2023

　　中央再出手撐市，四大國有銀行上日(11日)收市後齊發公告，指獲控股股東中央匯金公司增持A股股份，共花費4.77億人民幣，雖然暫比2015年增持金額近200億人民幣大幅縮水，但預告將於未來半年持續買貨，有官媒指匯金此舉可恢復投資者信心，帶動更多中長線資金入市，中金則指匯金過去增持內銀，往往可令股價反彈10%。不過，部分內銀股已自上周低位反彈不少，今日(12日)受消息刺激齊齊再飆升，其中工商銀行(01398)及建設銀行(00939)連升多日累升近一成，應該如何部署？

 

 


斥近5億人幣比2015年大幅縮水　惟稱未來6個月續增持


　　工商銀行、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)及建設銀行昨日晚間集體發布公告稱，控股股東中央匯金公司於當日通過上交所交易系統增持其A股股份，數量分別為2761.2萬股、3727.22萬股、2488.79萬股、1838萬股，分別佔各自總股本的0.01%。以收市價估算，此次增持合計金額約4.77億人民幣。公告又顯示，匯金公司稱擬在未來6個月內繼續在二級市場增持。


　　匯金公司上一次集體增持四大行可以回溯到2015年。2015年6月滬綜指升破5000點大關後觸發股災，兩個月內指數蒸發45%，至8月26日低見2850點，匯金公司就在8月19日晚間宣布通過協議轉讓方式受讓四大行的A股股份。以當日收市價計耗資近200億人民幣，相比之下，8年後的近5億人民幣再次集體增持屬大幅縮水。


官媒：將帶動更多中長線資金入市　中金：過去增持內銀反彈10%

 

　　官媒《證券時報》頭版發表評論文章指，匯金公司通常在股市出現非理性下跌或觸及市場底部時才會出手，其增持對於穩定市場情緒、恢復投資者信心，無疑將起到積極的作用。應該說，作為央企大股東的匯金這個時候主動「站出來」，有十分重要的護盤訊號意義，其真金白銀的實際行動無疑帶了一個好頭。相信在匯金公司的帶領下，後期保險資金、養老金、企業年金等更多中長線資金加入，發揮出更持續、更有力的推動作用，那麼活躍資本市場、提振投資者信心自然也會水到渠成。


　　中金公司在最新發布的報告中指，歷史上匯金公司曾在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次增持四大行，增持位置均處於股價階段性低位，上述6次增持中，除2013年以外，四大行股價1至3個月內均出現10%左右的明顯反彈。參考歷史經驗，本次匯金增持有望對市場信心形成一定提振。

 

林家亨：調控市場見決心　惟若升得多或出貨不宜高追

 

（林家亨）


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指匯金未來6個月肯定會再不斷入市，其中匯金持有建行近60%股權，其作為大股東不斷增持，等同其他上市公司帶出大股東增持信息，好像友邦(01299)近一兩個月不斷公布自己回購股份，令過去兩三星期股價持續回升，由約61元升至70元。不過，「國家隊」不同私人公司，若預計增持行動引發股民一窩蜂入市，會在股價升幅明顯後停止，因其目的是穩定市場而非刺激市場，若國有銀行自己回購就要註銷，「國家隊」則可在市場過熱時出貨作調控。惟值得一提，美國加了11次息，內地卻多次減息，可見中央調控市場的決心，現時既然用真金白銀買四大國有銀行股票，就算只刺激股價升7至8%，加上派息不止派7、8%，合共就有15、16%，而背後大股東直屬中國國務院，沒甚麼風險，等同買美國債券也沒風險，卻只有4厘幾息。

 

　　林家亨強調，內銀最大的優點是直屬國務院，幾乎沒有財務及政治風險，買入的基金都是為了賺取定息收入，年年收高息就已達到目的，如工行現時約有7.8厘息，有些內銀更有8、9厘息，長線吸納收息非常穩陣，但不宜於現價高追，可趁好消息出貨，其中工行上周股價3.7元不到，若升至4元以上不妨先食胡，待跌至保歷加通道頂線之下再考慮吸納。

 

（Shutterstock）

 

 

　　工行半日升5.08%收報3.93元，連升5日，累升9.17%。建行升5.86%報4.7元，連升7日，累升10.85%。中行升4.38%報2.86元，農行升4.17%報3元。其他內銀股亦造好，交行(03328)升4.64%報4.96元；招行(03968)升4.84%報33.55元；郵儲行(01658)升3.88%報4.02元；中信銀行(00998)升3.63%報3.71元；民生銀行(01988)升2.7%報2.66元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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