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安踏收購女性運動服品牌，上季銷售對辦大行齊唱好，曾升破牛熊線可追入？

16/10/2023

　　安踏體育(02020)宣布收購內地女性運動服飾品牌「MAIA ACTIVE」，今日(16日)曾最多升4%高見93.45元，升破250天線牛熊分界線(92.051元)。值得一提，集團近日公布上季銷售表現，其中安踏品牌零售金額按年錄得高單位數增長，FILA品牌錄10%至20%增長，大行普遍唱好，其中大摩最牛看124元，瑞銀則看118元。安踏向為市場較喜愛的體育用品股，股價走勢較強，今日作勢突破，可否追入呢？

 

（安踏體育網頁截圖）

 

收購上海瑜伽服品牌MAIA ACTIVE　安踏：進一步強化品牌組合


　　安踏上周五(13日)協議向瑪伊婭服飾若干股東收購其75.13%股權，完成後公司將成為安踏的間接非全資擁有的附屬公司。瑪伊婭服飾於2016年在上海註冊成立，並經營專為亞洲女性設計的運動服飾品牌「MAIA ACTIVE」之業務。MAIA ACTIVE通過科技運動面料和更適合亞洲女性的版型系統，打造女性運動服飾，尤其是瑜伽服飾。

 

　　安踏指，MAIA ACTIVE業務在女性消費者中，尤其是在瑜伽運動品類方面已形成一定的市場影響力，建立了消費者品牌心智，並具備未來增長潛力。此外，集團的品牌運營能力、零售管理能力與供應鏈管理能力能夠幫助MAIA ACTIVE更好地發展其在中國市場的競爭優勢。安踏認為，收購事項對集團旗下女性業務板塊是一個很好的補充，進一步強化集團的品牌組合。

 

安踏品牌上季零售金額錄高單位數增長　大摩：銷售趨勢正面看124元

 

　　另外，安踏上周四(12日)收市後公布，於第三季，安踏品牌零售金額按年相比錄得高單位數正增長；FILA品牌按年相比錄10%至20%低段正增長；所有其他品牌按年相比錄得45%至50%正增長。


　　摩根士丹利發表報告指，安踏上季銷售趨勢正面，再次顯示在宏觀經濟疲弱的情況下，運動服飾需求仍具有韌性。相信一旦宏觀前景改善，龍頭企業獲重新評級的空間可能很大，安踏的風險回報具有吸引力。預計集團第三季零售額將按年增約13%，基於比較基礎相當中性，投資者或會利用該季銷售增長來推斷2024年的基本增長狀況。這次銷售表現應該有助加強投資者信心，即使宏觀條件不變，集團亦可能在2024年錄得雙位數增長。而集團在黃金周的銷售增長較9月和第三季強勁，基於第四季剩餘時間的比較基數較低和近期趨勢，安踏和FILA在第四季可能分別增長約20%和約25%，帶動今年零售銷售增長分別為約10%及約15%，予「增持」評級，目標價124元。

 

瑞銀：上季銷售符預期予目標價118元　國盛證券：料國慶期間銷售優異

 

　　瑞銀指，安踏第三季銷售符該行預期，公司將於本月17日舉行投資者日，預料將詳細解說。第三季重點是零售銷售按月有明顯改善，9月份為第三季最佳月份，而國慶假期增長進一步加快。安踏及FILA庫存對銷售比率約5個月，期內為長假期作準備，因此庫存略高於第二季，但與去年同期的7至8個月比較則有改善，折扣水平維持穩定，下半年因應亞運會令推廣開支上升，但以FILA的審慎開店策略，相信新店推廣開支會少過以往幾年。在去年第四季的低基數下，管理層對今年第四季增長持正面態度，維持「買入」評級，目標價118元。


　　國盛證券亦維持安踏「買入」評級，指FILA品牌第三季流水符合預期，安踏品牌流水略好於預期，其他品牌持續高增長。預計第三季各月度流水增速呈現逐月提升趨勢，10月以來流水向好趨勢延續，預計國慶期間銷售優異。綜合考慮第四季的低基數後，預計公司2023年全年營收增長16%，業績增長26%。

興證國際：料10月主品牌流水延續逐月改善趨勢　予目標價113元


　　興證國際稱，安踏主品牌第三季流水同比增長高單位數，優於預期；折扣同比略有加深，惟仍在健康水平。期末庫銷比環比略有增加，主要是為國慶節備貨準備，在可控水平。公司三大成長曲線增勢穩健，並估計10月主品牌流水延續逐月改善趨勢，主品牌第四季商品調整值得期待，而FILA繼續證明高質量成長的穩定性，全年增長目標達成確定性高，下半年貢獻業績彈性可觀，另戶外運動群全年收入指引目標有信心達成，維持「買入」評級，預計2023/24/25年歸母淨利潤分別為96.78/118/137.97億人民幣，同比增長27.5%/21.9%/16.9%，目標價113元。


　　開源證券指，安踏旗下FILA第三季直播業務亮眼及折扣按年改善，在低基數下，第四季流水有望延續增長，預計主要因功能性產品、線下運營效率及線上增長驅動，而線上增長主要因直播業務帶動線下門店及抖音渠道成長。此外，第三季其他品牌流水增長45%至50%，其中迪桑特增長40%至45%、可隆增長65%至70%，線上增長快於線下，持續高質量經營，庫銷比和折扣保持平穩，渠道穩步拓展，新開迪桑特成都IFS店、可隆北京國貿店等。而國慶假期以來流水延續增長態勢，看好其商品調整、營銷資源強化籃球品類、渠道分級等改革措施落地，以及巴黎奧運催化帶動主品牌向上，FILA持續高質量增長，其他品牌持續高增，維持「買入」評級。招銀國際則稱，考慮FILA銷售增長加快，維持安踏「買入」評級，並將目標價從107.97元上調至109.99元。

 

葉尚志：安踏87元以下可考慮   長遠更看好李寧35元以下可分段吸

 

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，安踏採取多品牌策略可分散風險，最新又再收購一個瑜伽運動服品牌，在現時市況不明朗下較受市場喜愛，但現時股價已逼近6個月高位約95元，宜待回至87元以下才考慮。而若市況轉趨明朗，長遠更看好李寧，雖然公司主打單一品牌，但始終李寧為內地具代表性品牌，35元以下已可分段吸納。

 

　　安踏半日升1.67%收報91.35元，最多升4.01%高見93.45元，成交3.43億元。其他體品股則普遍下跌，李寧(02331)跌0.71%報34.75元，特步(01368)跌2.35%報7.06元，361度(01361)跌2.91%報4元，滔搏(06110)跌0.17%報5.81元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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