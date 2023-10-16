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內地傳強制公開KOL真實姓名，網絡平台股觸發跌浪

16/10/2023

　　內地知名財經博主洪榕日前在微博表示，內地全網自媒體要實施前台實名制，引發網民議論紛紛。洪榕指，在10月底之前，擁有100萬粉絲的自媒體要在帳號主頁展示真實姓名，到12月份有關規定將擴大至擁有50萬粉絲的自媒體，而10萬粉絲的自媒體則需要在後台完成實名認證，及在前台展示職業信息。

 


　　據微博(09898)CEO王高飛在微博留言中透露，用戶是否屬於「自媒體」是按粉絲量決定，即粉絲數目超過一定數量的個人用戶也要公開身份信息。不過，亦有指前台實名制僅針對時政、財經和娛樂等領域，另外網上更有傳聞指，後續有關規定將擴展到超過1萬粉絲的自媒體上。


　　網上發言的其中一大特色就是匿名，網民可以隱藏自己身份公開發表言論，而不擔心在現實社會遭到報復，盡管有人認為應規管網絡暴力、傳播謠言等問題，但前台實名制一刀切實施後，擁有影響力的用戶的個人信息將被強制公開，這些用戶將更容易遭受起底和網絡暴力，措施也不利於對網絡社區生態的建設。洪榕預計新規實施後，有些大V（擁有大量粉絲的經驗證用戶，類似於KOL）將會離開。


　　從事互聯網社區業務的平台港股，價格急跌，微博跌3.5%，嗶哩嗶哩(09626)跌2%，知乎(02390)走低2.3%，快手(01024)跌1.8%。

 

撰文:經濟通中國組

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