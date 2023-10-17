母公司宣布續增持A股獲中金唱好，中移動快公布業績應如何部署？

中移動(00941)(滬：600941)獲母公司宣布續增持A股至年底，獲中金唱好，而在華為最新款手機Mate 60大賣之際，中移動擬大手採購。此外，中移動快將公布業績，有券商料其受惠行業服務收入穩定增長及新業務帶動，首三季純利最多升逾8%。中移動A股今日(17日)漲逾3.5%至約103.4元人民幣，逼近2023年5月8日創下的歷史高點，惟H股近期表現呆滯，主要於64至65元之間上落，今日最多只升逾1%至65.7元，如有意吸納應如何部署？

（資料圖片）

獲母公司累斥逾15億人幣增持A股 中金：反映信心重視股東回報

繼匯金增持四大行後，昨晚再有十間國企宣布股東增持A股或回購計劃，當中包括中移動。中移動公告，母公司中國移動集團自2022年1月21日以來已斥資15.14億人民幣增持了約2630萬股中移動A股，約佔已發行A股股份總數的2.91%。目前已達增持計劃下限的50%，重申會繼續於今年年底前完成增持計劃，將涉資14.86億至34.86億人民幣。集團指，截至昨日，中國移動集團直接及間接持有約69.742%股權，而中國移動集團曾指將斥不少於30億人民幣，不超過50億人民幣增持中移動股份。



中金發表評級報告指，增持反映了中國移動集團對於公司及資本市場的信心，且彰顯公司重視股東回報，有望繼續支撐、提振公司估值表現。而考慮到中移動業務基本盤穩固，利潤及現金流表現良好，認為分紅比例具提升可能性，在高股息標的中質地較優，並看好公司自研技術持續提升，向新型信息基礎設施提供商持續轉型，維持其今年及明年盈利預測不變，目標價為85元，予「跑贏行業」評級。

擬採購120萬台華為Mate 60等手機 中移動：外界不必過度解讀

另外，內媒消息指，中移動擬採購華為Mate 60權益版等5款手機產品，需求量為120萬台。據公開資料，中移動權益版手機內含移動預置軟件，在移動的渠道進行銷售，但手機網絡制式不受限制，可自由切換，用戶在購買手機時可以享受到話費返還、流量贈送等優惠和權益。中移動採購與招標網此前也公告過採購華為相關系列手機，但數量超過百萬仍然比較少見。按 Mate 60起售價5499元人民幣計算，120萬部Mate 60系列手機金額約達66億人民幣。

不過，中移動相關負責人表示，外界不必過度解讀，中移動有手機終端銷售業務，每年都會向手機製造商採購相當數量的手機。此次招投標採購，只是正值Mate 60上市。獨立 IT、電訊分析師付亮也認為，投資者沒必要過度解讀，中移動只是一個通訊商，誰家的手機都賣，能賣多少還得看用戶喜好。

值得一提，據內媒從供應鏈獨家獲得的權威市調機構數據知悉，10月2日至8日，中國智能手機市場，華為以19.4%的銷量市佔率佔據榜首，超越蘋果的17.4%，同時華為也是在該周唯一銷量超百萬台的智能手機商，銷量達110.4萬台，蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。

券商料首三季純利最多升逾8% 野村建議收集中移動中電信



另方面，瑞銀及摩根士丹利於上周發表報告，均料中移動將於本周五(20日)公布今年首三季業績。受惠於行業服務收入穩定增長，以及新業務包括雲、數據中心(IDC)及IPTV等帶動，券商料中移動首三季純利介乎1062.04億至1066.67億人民幣，較2022年首三季純利985.32億人民幣，按年升7.8%至8.3%。第三季純利介乎300.31億至304.94億人民幣，較2022年第三季282.57億人民幣，按年升6.3%至7.9%。投資者將關注中移動管理層給予最新營運、資本開支及派息指引，以及在宏觀經濟面臨挑戰環境下雲業務行業競爭及盈利情況。



另外，野村近日發表報告指，內地電信行業的消費業務保持穩定，但企業業務面臨阻力。中移動、中電信(00728)和中聯通(00762)三大電訊股正從第二季的市場影響中復甦，預計第三季服務收入將分別同比增5.5%、6%和3.8%，而在每戶平均收入(ARPU)改善和增值服務的推動下，公司核心業務的收入同比仍可增長低單位數。野村建議收集中移動及中電信，均予「買入」評級，惟將中移動目標價由77元降至75元，中電信由5元降至4.6元，另將中聯通目標價由6.1元降至5.4元，評級「中性」。





陳政深：中移動非高增長股 回至60元以下息率才算吸引

艾德金融董事陳政深指，對中資電訊股看法中性，又指A股及H股面向不同投資者，不可互通，縱使中移動A股大升也難帶動H股上升，而有券商料中移動首三季純利最多升逾8%，既不算高增長，也只是符合市場預期，始終各大電訊商每月都有公布收入及營運數據「有數得計」。而中移動預期周息率為7.5厘，相比1年定期存款息率約4至5厘，不算特別吸引，股價起碼要回至60元以下、息率達8.5厘才算吸引。至於中電信及中聯通股息率比中移動更低，股價同樣欠缺上升動力，不似之前還可藉國企改革炒波幅。

中移動收市升0.54%報65.2元，成交9.32億元。中電信則升0.26%報3.84元，中聯通無升跌報5.56元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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