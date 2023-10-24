滙控密密回購兼息高獲摩通唱好，股價連日調整已屆吸納時？

隨著大市連日下挫，之前較強勢的股份如滙控(00005)也不能倖免，已連跌3日，累跌逾半成。不過，滙控繼續密密回購，近日亦獲摩通上調目標價至81元，指即使內地、香港及英國樓市下跌，以及出售加拿大業務受阻，滙控股息率仍吸引。此外，美國數間大銀行包括摩通、富國銀行等早前公布業績，受淨利息收入帶動，盈利均好過預期。雖然市場可能擔心利率維持高水平對經濟的影響，會否令銀行的貸款質素惡化，但滙控在持續回購及高息支持下相信仍值得吸納。

（Shutterstock）

摩通：內地港英樓市齊冧拖累盈利有限 股息仍吸引目標價升至81元

摩通近日發表研究報告，為滙控作情景分析，假設所有民企內房、質素較差國企內房違約，香港寫字樓價值大跌，以至英國樓價因宏觀環境而大跌，滙控於2024年的額外信貸損失費用總額可達18億美元(約140億港元)，但只是拖累盈利約5%。在此情況下，摩通估算滙控2024年有形股本回報率(ROTE)將為13.6%，包含股票回購在內的經調整股息率將為11.6厘，依然具有吸引力，上調目標價1.3%至81元，評級維持「增持」。

摩通又指，據報加拿大反對黨領袖不支持滙豐銀行將加拿大業務售予加拿大皇家銀行(RBC)。在該行的基本預測下，仍然預計交易將在2024年第一季完成。然而，如果尾部風險情境出現，交易被阻止，估計股東回報的下行風險約為40億美元，預計2024年調整後股息率為市值的10.5%，仍具吸引力。



高盛早前則下調匯控2023年每股盈利預測1.7%至10.01元，2024年預測則維持於9.51元，以反映最新業務趨勢，維持「買入」評級，目標價84元。

滙控港英兩日共斥3.1億元回購521萬股 累計回購金額19.5億美元

滙控上周五(20日)及昨日(23日)在英國分別再回購350萬股及約107.25萬股，每股作價6.1040至6.3210英鎊，總值約2839.6萬英鎊(約2.7億港元)。另滙控上周五在香港聯交所回購63.76萬股，每股作價59.40至60.45港元，總值約3823.2萬港元。滙控此前指，由今年8月3日起至不遲於10月26日(本周四)，擬購買總值最多為20億美元之普通股並予以註銷。集團至今累計回購約2.52億股，涉資約19.48億美元。

同業渣打(02888)亦申報，上周五於倫敦證券交易所、CBOE BXE及CBOE CXE共回購234.4764萬股，每股平均價為7.2734英鎊，涉資約1705.44萬英鎊。另昨日於倫敦證券交易所、CBOE BXE及CBOE CXE共回購210.1765萬股，每股平均價為7.1857英鎊，涉資約1510.27萬英鎊。

美多間大行業績勝預期 摩通：得益淨利息收入惟或不會持續

值得一提，摩通、富國銀行及花旗銀行早前公布第三季業績均勝市場預期，其中摩通第三季收入為398.7億美元，按年增長21.9%，較市場預期高4.7億美元。每股收益為4.33美元，較市場預期高0.39美元，去年同期為3.12美元。淨利潤131.51億美元，按年增長35%。富國銀行第三季營收為208.6億美元，按年增長6.6%，好過市場預期200.86億美元，淨利潤按年升60.6%至57.7億美元，每股盈利1.48美元，高於市場預期的1.24美元。花旗銀行第三季營收為201.39億美元，按年升8.81%，高於市場預期的192.5億美元，盈利35.46億美元，按年增長1.93%。三間銀行業績均受惠於淨利息收入高於預期，其中摩通第三季淨利息收入為229億美元，按年增長30%，富國銀行淨利息收入年增8.3%至131億美元，花旗淨利息收入年增10%至138億美元。



雖然業績不錯，但摩通CEO Jamie Dimon警告，該業績表現來自淨利息收入和信貸成本收入，未來可能不會持續下去，又指，美國國家債務迅速成長和有史以來最大的財政赤字，會增添通脹和利率居高不下的風險。

黃偉豪：股息率吸引兼受惠美息高企 56.85元可分注吸納

（黃偉豪）

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，隨著港股持續尋底，年內股價升得多的股份包括滙控、電訊股及石油股都見調整，其中滙控料短線股價繼續反覆，不過其股息率逾8厘，相對美息最多5厘仍吸引，只要美國經濟不是深度衰退而只是較微放緩，對其盈利影響有限。而美息雖快見頂，但料往後減息幅度不大，會維持高位較長時間，應不會令滙控淨利息收入大跌，惟在現時市況下，宜待其股價回至9月初低位56.85元才分注作中長線吸納。

滙控半日跌1.59%收報58.85元，連跌3日，累跌5.46%，成交4.73億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，渣打跌1.3%報68.1元，中銀香港(02388)跌0.72%報20.65元，恒生(00011)跌1.2%報90.65元，惟東亞(00023)升1.48%報9.611元，大新銀行(02356)無升跌報5.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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