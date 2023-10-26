零跑獲佳士拿母公司Stellantis入股，股價急上急落博唔過

零跑汽車(09863)宣布與全球第四大車廠、佳士拿母公司Stellantis訂立協議，Stellantis計劃投資約15億歐元收購零跑汽車約20%股權，並成立合營公司拓展智能電動車業務。零跑今日(26日)開市曾彈升11%，但迅即轉跌，一度倒跌14%至31.5元，收市仍插一成。記得之前小鵬汽車(09868)獲大眾汽車入股刺激股價飆逾三成，為何零跑表現卻如此不濟？可否趁機買入？

（零跑汽車網頁截圖）

溢價19%向Stellantis配售85億元股份 組合營公司拓智能電動車業務



零跑汽車公布，協議向Stellantis發行約1.94億股H股，佔擴大H股之17.40%，及擴大總股本14.53%，每股作價43.8元，比昨日(25日)收市價36.8元呈溢價19%，所得款項總額約85.1億元，當中40%用於拓展及升級智能電動汽車組合、擴大研發團隊、改進電氣化技術，以及加強自動駕駛及智能座艙系統等先進汽車智能技術的開發；25%用於營銷、擴大銷售及服務網路、提升品牌知名度及擴展海外市場；15%用於提升生產能力及自動化能力、增強垂直整合及營運效率；以及20%用於運營資金及一般公司用途。另Stellantis可能與零跑股東大華技術達成協議，以35億元購買零跑4500萬股內資股及4500萬股H股。



另外，零跑與Stellantis協議成立合營公司，各佔49%及51%權益，合營公司將成為Stellantis的併表附屬公司，以在中國及全球打造一個極具競爭力和高效的電動車企業為目標。零跑將授予合營公司知識產權及其他必要權利的獨家許可，使其於有關地域製造及銷售本地生產LPM產品及本地生產售後服務零件，以及製造零部件。

Stellantis為全球第四大車廠 惟上半年中印亞太銷量僅9萬輛

值得留意，Stellantis成立於2021年初，於紐交所、巴黎泛歐交易所及米蘭泛歐交易所受監管市場上市。該公司由超過百年歷史的標緻雪鐵龍(PSA)和快意佳士拿(Fiat Chrysler)合併而成，按銷量計是全球第四大汽車製造商，旗下擁有14個標誌性汽車品牌，如標緻、雪鐵龍及瑪莎拉蒂等，客戶遍布全球130多個國家。

不過，據Stellantis公布，上半年在中國、印度及亞太市場的銷量僅為9萬輛，按年減少1萬輛，其中在華合資企業神龍汽車銷量按年減少21.56%，因此急於提升在中國的影響力和佔有率。

零跑上季虧損收窄至9.86億人幣 花旗看60.8元摩通看38.5元

另值得一提，零跑上周公布業績，2023年第三季汽車總交付量約4.43萬輛，較2022年同期增加24.5%；公司權益持有人應佔虧損約9.86億人民幣，2022年同期為13.4億人民幣。花旗發表研究報告指，零跑第三季毛利率為正1.2%，較第二季的-5.2%顯著改善，主要歸因於銷售車型結構改善令平均售價提升，以及持續的降本。管理層預計，受惠零跑汽車C01和C11的超級增程版，集團第四季可實現月銷逾1.8萬輛之目標，2024年度月銷目標為3萬輛，維持「買入」評級，目標價60.8元。





摩通指，零跑第三季業績勝預期，毛利率轉正，早過該行和市場預期，加上下半年至明年推出新車型，管理層表示明年銷量有可能比今年翻一倍。摩通小幅上調零跑明年銷量預期，但考慮到大眾新能源汽車市場的持續激烈競爭，也上調營運開支假設，維持「中性」評級，目標價由36元升至38.5元。美銀指，零跑第三季毛利率達1.2%，優於該行預期；受益集團嚴控資本開支，期內經營虧損10億人民幣，較該行預估的14億人民幣為佳，目標價由40元升至41元，重申「中性」評級。

林家亨：「兩弱」合作各取所需 零跑隨時沒錢燒不值博

（林家亨）



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指不論Stellantis入股與否，零跑今年都會錄得虧損。要留意Stellantis旗下華晨雷諾早前宣布破產，Jeep則宣布完全退出中國市場，而在之前車企大減價時，標緻雪鐵龍的汽車由以往標價22萬減價10萬，一架歐洲車這樣大賤賣，皆因成本高競爭力弱，現在入股零跑只因其缺乏電動車技術，急於在中國市場找尋立足點，正如大眾汽車入股小鵬。惟若Stellantis想找理想(02015)合作肯定遭拒，蔚來(09866)則因市值高無能力入股，零跑現時市值只有400幾億，入股20%用錢不多，是很好的選擇。零跑今年好大機會要配股集資，否則到了明年燒完錢想集資也不可能，故這次是「兩弱」合作而不是「兩強」合作，零跑需要資金，Stellantis需要市場，各取所需。

林家亨續指，零跑暫不值得留意，記得其IPO價為48元，上市僅10日由48元急插至18元，股價足足蒸發三分二，如當時沒關連股東認購可能上不到市。今日高開後急插值博率也不高，因Stellantis買入價遠低於IPO價。而零跑的汽車平均起售價9萬幾人民幣，現時每賣一架蝕3.7萬人民幣，公司現金量又不足，若Stellantis突褪軚不買其股權，明年可能就沒法繼續燒錢。

零跑收市跌10.87%報32.8元，成交5.58億元。其他新能源車股表現各異，比亞迪(01211)升0.41%報242.4元，理想汽車升0.3%報134.2元，小鵬跌1.82%報56.8元，蔚來跌2.93%報59.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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