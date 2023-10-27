《嚟緊炒D乜》中生製藥雙底形態明顯，中線目標價4.6銀

中國生物製藥(01177)主要從事研究、開發、生產及銷售中藥現代製劑，生物藥物及化學藥品等。

（中國生物製藥網頁截圖）



中生製藥於2023年10月，以3.5億元人民幣出售上海正大通用藥業全部84.2%權益，出售所得金額2.9億元人民幣。出售事項完成後，集團將不再持有正大通用的任何股權。集團認為，正大通用2022年度淨虧損約3500萬元，剝離正大通用有利於集團淨利潤率的提升。



中生製藥截至2023年6月30日止中期業績，錄得股東應佔溢利12.59億元人民幣，按年倒退34.5%；整體毛利減少1.7%至120.21億元人民幣，毛利率減少1.8個百分點至78.7%。



期內，營業額增長0.5%至152.77億元人民幣；佔總營業額98%之中藥現代製劑及西藥業務，營業額維持149.64億元人民幣，分部溢利減少1%至36.31億元人民幣；當中，抗腫瘤用藥業務之收入減少9.4%至44.92億元人民幣；肝病用藥之收入增長14%至22.89億元人民幣；心腦血管用藥之收入增長3.2%至16.03億元人民幣；外科/鎮痛用藥之收入減少7.5%至23.32億元人民幣；呼吸系統用藥之收入增長11.2%至16.82億元人民幣。



現價買入，首站3.5銀



投資業務之業績轉虧為盈，錄得分部溢利1.18億元人民幣；其他業務方面，營業額增加29%至3.13億元人民幣，業績轉盈為虧，錄得分部虧損1.26億元人民幣。於2023年6月30日，集團之現金及銀行結餘為115.77億元人民幣，短期及長期貸款分別為104.85億元人民幣及6.86億元人民幣。負債比率(總負債除以總資產)為44.5%。



技術走勢方面，中生製藥今日以大陽燭炒上，一度升越50天線，雙底形態回升之勢非常明顯，9RSI回升至63水平，錢駿建議現價2.88銀買入，首站3.5銀，中線以4.6銀為最終獲利目標，跌穿2.57銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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