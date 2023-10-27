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渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？

27/10/2023

　　渣打集團(02888)昨日(26日)中午公布今年第三季業績，除稅前法定溢利按年跌54%，遜市場預期，而內房相關撥備增加，信貸減值支出按季大增1倍，拖累股價昨曾跌逾12%至近半年新低，收市仍跌逾11%，為2012年以來最大單日跌幅。績後大行普遍唱淡，主要指其淨息差在利率上升環境下按季跌8個基點，令人失望，亦關注內房相關撥備會否再增加。渣打今日(27日)仍反彈乏力，逆市下跌。

 

（渣打FaceBook圖片）

 

渣打上季除稅前法定溢利按年跌54%　信貸減值支出按季增1倍


　　渣打集團公布，今年9月底止第三季除稅前基本溢利為13.16美元，按年下跌2%；除稅前法定溢利為6.33億美元，按年跌54%。季內，基本經營收入為44.03億美元，按年升6%。淨息差為1.63%，按年升20個基點，按季跌8個基點，而第三季信貸減值支出2.94億美元，按年升27%，按季則大增1倍，包括與中國商業房地產相關的1.86億美元支出，其中4200萬美元與管理層額外撥加有關，使現時相關撥加總額為1.78億美元。期內另有6.97億美元的其他減值支出來自渣打將其於渤海銀行(09668)的投資的帳面值下調。而於今年9月底，集團普通股權一級資本比率為13.9%，接近13至14%目標範圍的頂端。

 

　　另渣打今年首三季除稅前基本溢利為46.22億美元，按年升16%；除稅前列帳基準溢利為39.56億美元，按年跌5%；基本經營收入為133.54億美元，按年升11%；信貸減值支出為4.66億美元，去年同期為4.96億美元。淨息差為1.66%，按年升30個基點。基本淨利息收入為71.65億美元，按年升25%，有形股東權益基本回報升110個基點至10.4%，去年同期為9.3%。

 

渣打：明年目標指引不變　有信心提升有形股東權益回報至逾11%


　　渣打指，截至今年9月30日，由於五項策略性行動繼續取得重大進展，對達成有形股東權益回報目標依然充滿信心，而所有2024年的目標指引維持不變，繼續預期按固定匯率基準計算的收入增長範圍為8至10%，而對提升有形股東權益回報至超過11%仍然充滿信心。另外，2023年宣布的20億美元股份回購中，已完成18億美元的回購。

 

　　渣打集團財務總監賀方德(Andy Halford)表示，預期集團第四季的淨息差將會略高於第三季，集團會積極管理流動性覆蓋比率(LCR)，以改善有關組合，也會減少低回報的按揭帳簿，財資資產會再投資於高收益產品，以帶動第四季的淨息差增長，又料未來15個月內會看到客戶對信貸的需求有所增加。此外，對集團在香港商業房地產及按揭相關組合並不擔心，儘管香港房地產價格在過去一段時間有所下跌，現時集團在相關方面的貸款價值比(LTV)維持約50%，仍有很多空間，而辦公室租賃佔比並不特別大。現時在信貸減值支出當中，與中國商業房地產相關的支出佔了很多，若撇除上述支出，集團由年初至今的貸款損失率(LLR)僅為高單位數，對目前資產負債表並不擔心。

 

瑞銀：渣打淨息差令人失望關注內房撥備　摩通：偏好滙控

 

　　瑞銀發表研究報告指，渣打第三季除稅前基本溢利13.16億美元，低於市場預期9%，基本淨利息收入較預期低出約4%，淨息差按季收窄8個基點至1.63%，較市場預期低9個基點。在利率上升的環境下渣打淨息差較預期低9個基點，令人失望，存款面臨收縮。渣打上季撥備前溢利符合預期，但稅前溢利遜預期；信貸損失高於市場原預期28%，其中2.94億美元開支中的1.86億美元與內地商業房地產支出有關，關注涉及內地商業不動產信貸損失，維持倫敦目標價900便士及「買入」評級。

 

　　摩通指，渣打第三季淨息差按季收縮8個基點，淨利息收入低於預期。渣打預期2024財年淨息差為約175個基點，而市場共識為178個基點，料市場因此降低對渣打每股盈測，降幅約為低至中單位數。根據該行對2024年的預測，集團現價為市盈率5.7倍，市帳率0.5倍，資產回報率為8.8%，維持「增持」評級。

 

　　另外，渣打業績對滙控業績啟示作用不大，因渣打第三季淨息差收窄，主要受對沖及一次性因素影響，並非行業趨勢，估計滙控不會如渣打對渤海銀行般，需要對交行(03328)作出大額減值開支，因為交行上半年財務表現較渤海銀行為佳。雖然滙控內地商業房地產預期信貸損失可能增加，並拖累第三季盈利，但相信市場反應不大，相對渣打，較偏好滙控，予「增持」評級，因為盈利更穩定、股本回報更佳。滙控將於下周一(30日)公布業績，剛公布已完成總值20億美元回購計劃。

 

中金：渣打資產質量存不確定性　目標價降至70.1元

 

　　中金表示，渣打第三季營收符合該行預期，稅前利潤小幅低於該行預期，主要來自撥備計提走高；淨息差1.63%，按季下降8個基點，不及該行預期。渣打信用成本高於預期且產生渤海銀行相關減值，因此下調全年盈利預測22.6%至28.85億美元，維持「中性」評級，由於公司資產質量仍存在諸多不確定性，下調目標價15.1%至70.1元。


　　花旗指，渣打受累淨利息收入差過預期和大額撥備，第三季業績遜預期。另外，集團沒有宣布增加資本回報計劃，而目前20億美元回購已完成18億美元。雖然渣打管理層指第四季將出現復甦，但較弱的業績和淨利息收入未達預期將引發市場一些擔憂，長遠亦擔心未來美聯儲利率見頂並開始下降後集團的收入軌跡，因此予「中性」評級，倫敦目標價8.5英鎊。

高盛：渣打有信心淨息差第四季改善　惟將目標價降至86元

 

　　高盛表示，渣打管理層提及第四季打算將流動性覆蓋比率(LCR)降至約140%，公司正在剔除回報率較低的資產，亦有信心淨息差第四季將出現按季改善，明年將進一步上升，而管理層亦對除中國商業房地產以外的整體帳簿的質素有信心，維持「中性」評級，目標價則由90元降至86元。

 

　　摩根士丹利稱，渣打第三季基本業績走軟，原因是淨息差按季錄得降幅，以及預期信用損失較高，主要受累中國房地產，預計第四季的淨息差將有所回升，估值有吸引力，但短期內股價或受壓，予倫敦目標價891便士及「與大市同步」評級。

 

溫鋼城：渣打59元有支持惟息低不宜撈底　滙控可續持有      

 


（溫鋼城）


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指中央只為內房解了燃眉之急，而內房還錢似乎也分階段，先還給內地國有銀行，雖然渣打內房貸款佔比僅低單位數，但始終要作撥備，另在內地渤海銀行的投資，渣打自知「凍過水」，也拖累股價急跌。不過，渣打跌至現價已很便宜，相信已差不多喘穩，在成交密集區約59至60元應會有些支持。除渣打外，東亞(00023)及恒生(00011)料亦會受內房債務問題影響，但出現更壞情況的機會應不大。

 

　　不過，溫鋼城指，渣打股息率不高，故不建議撈底，尤其以現今金融環境，起碼要派8厘息才吸引，有貨則惟有望其回升至65元，始終若非內房問題，市場預期渣打今年有三成半盈利增長，明年有兩成增長，不算太差，而集團在新加坡及印度的業務發展不錯，就算發生股災再作大幅調整，50元應會有很大支持。至於滙控有逾8厘息，若有貨既已捱過之前跌至40多元，可繼續持有，但股價或較以往波動。

 

　　渣打今日收市跌0.75%報59.3元，連跌6日，累跌16.6%，成交6922萬元。其他銀行股普遍隨大市造好，其中滙控宣布完成總值20億美元回購，今日升1.66%報58.05元，中銀香港(02388)亦升1.7%報20.9元，恒生升2.19%報90.85元，東亞升3.02%報9.55元，大新銀行(02356)升1.18%報5.14元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此


另外，恒豐證券資產管理部總裁連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評渣打及港股大市，立即重溫


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