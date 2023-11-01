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百勝中國季績遜預期，海底撈受累齊急插，兩股皆可趁低撈？

01/11/2023

　　於內地經營肯德基及必勝客的百勝中國(09987)公布業績，第三季盈利按年升18%至2.44億美元，收入升8.5%至29.1億美元，分別差過市場預期的2.7億及30.6億美元，集團雖稱收入、經調整經營利潤和淨新增門店均創紀錄，並會加速開店，但指消費需求走弱延續到10月，而第四季銷售額和利潤受季節性因素影響通常較低。百勝中國績後最多急插一成半，破底低見348元。另一內地餐飲股海底撈(06862)亦受拖累，最多跌逾一成低見17.38元，失守250天線，為表現最差藍籌。值得一提，海底撈「撈過界」，公布向特海國際(09658)收購處於虧損的日本酒店業務，看來亦不太為市場受落。兩隻股份可否撈底呢？

 

（百勝中國網頁截圖）

 

百勝中國第三季多賺18%同店銷售額增4%　首三季盈利升88%

 

　　百勝中國截至2023年9月底止第三季淨利潤2.44億美元，按年升18.4%，每股盈利0.59美元，派息0.13美元。期內收入約29.14億美元升8.5%，經營利潤約3.23億美元升約2.2%。按固定匯率計算，季內公司系統銷售額增15%，其中肯德基和必勝客分別增15%和13%；同店銷售額增4%，其中肯德基和必勝客分別增4%和2%；餐廳利潤率為17%，較去年同期減少1.8個百分點，主要由於去年嚴格的成本控制措施和臨時補貼帶來的影響。公司第三季共淨新增500家門店，至9月底門店總數14102家。期內公司以總計1.57億美元回購約290萬股普通股，截至9月底仍有約8.7億美元的回購授權可用於未來股票回購。

 

　　另公司截至9月底止9個月收入約84.85億美元升13.4%，經營利潤約9.96億美元升約69.4%，淨利潤7.30億美元增長約87.7%，每股盈利1.75美元。

 

百勝中國：消費需求走弱延續到10月　第四季銷售額利潤通常較低

 

　　百勝中國首席執行官屈翠容表示，集團第三季度在收入、經調整經營利潤和淨新增門店方面取得創紀錄的成績。按固定匯率計算，系統銷售額增長15%，經調整經營利潤在扣除臨時補貼後增長21%。今年前9個月，經營利潤以及經調整經營利潤均創新高，達到約10億美元。集團季度加速開店，淨新增500家門店。今年前三個季度淨新增門店達到1155家，朝著全年淨新增1400至1600家門店的目標穩步邁進，新店的回報期和單店盈利性亦保持穩健。隨著公司啟動「RGM 2.0 戰略」，公司為2024至2026年制定增長路徑和目標，其中包括在2026年達到2萬家門店，以及該3年間以股息和股份回購的形式向股東回饋30億美元。


　　集團首席財務官楊家威補充，公司同店銷售按年穩健恢復，約達到2019年同期水平的90%。但消費需求在9月底開始走弱並延續到10月份。展望未來，考慮到季節性因素，第四季的銷售額和利潤通常是較低，因此即便是銷售額的小幅波動也可能對盈利造成顯著影響。值得注意的是，去年第四季公司獲得2600萬美元的臨時補貼，預計今年將不會再有。另去年由於疫情大範圍爆發造成勞動力短缺，今年餐廳運營和員工數已回到正常水平。

大摩：第三季經調整經營溢利遜預期　仍予美股增持評級

 

　　大摩發表研報指，百勝中國第三季經調整經營溢利3.27億美元，遜於該行預測的3.74億美元及市場預估的3.88億美元，而經調整攤薄後每股盈利為0.59美元，亦較大摩及市場預估為低，主要因利潤率疲弱。銷售額勝預期因單位擴張，肯德基同店銷售增長符合預期，而必勝客同店銷售增長則遜於該行及市場預估。惟正如9月份投資者日集團宣布，淨新店目標增加至1400至1600家，資本支出保持在7億至9億美元，予美股目標價76美元，評級為「增持」。　

 

海底撈向特海收購虧損日本酒店業務　大摩：對資產負債表影響有限

 

　　另邊廂，特海國際和海底撈公布，特海國際以26億日圓(約1739萬美元)出售持有日本酒店項目的JAPAN HAI全部股權予海底撈，料帳面虧損約8519萬日圓(約57萬美元)。特海國際所售JAPAN HAI持有及管理位於日本長野縣輕井澤的酒店，目前持有日本溫泉業務開發許可，計劃開發一個混合溫泉度假村，將於2027年竣工，去年虧損63萬美元。海底撈指，隨著旅遊業復甦及旅遊人次增加，JAPAN HAI所經營酒店業務具備未來增長潛力。儘管溫泉度假村並非其主營業務，但集團的服務理念及業務管理往績可以協助該項目更加充分發揮競爭優勢。

 

（海底撈網頁截圖）

 

　　大摩指，海底撈以26億日圓向特海購入日本酒店項目JAPAN HAI全部股權，以分散收入來源。未來3至5年的資本開支為5至8億元人民幣，對資產負債表及現金流的影響有限，因海底撈有強勁的現金流。預計在2027年度假村項目完成前，不會對損益表產生任何重大影響。

 

何啟俊：百勝中國業績不算很差惟不宜撈底   海底撈16元以下可吸

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，百勝中國業績不算很差，雖然第三季盈利及收入均差過預期，但相比第二季仍有增長，其中餐廳利潤率由16%升至17%，不過同店銷售額僅增4%，比第二季增15%差得多，較令人失望。在現時市況下，李寧(02331)早前公布第三季銷售數據較差也令股價急跌，而百勝中國今早出現大陰燭且成交增加，暫不宜撈底，可待股價跌定橫行再考慮。

 

　　至於海底撈為何也急跌，何啟俊指，海底撈一向經營餐飲業務，向特海收購日本酒店業務令人覺得奇怪，且該項業務仍處於虧損，不會對公司利潤帶來貢獻，不過只用了1.34億港元收購，對公司來說負擔不重。股價急跌相信更多是受百勝中國拖累，其他內地餐飲股如九毛九(09922)亦見急跌，海底撈股價若回至今年中低位16元以下可吸納。

 

　　百勝中國半日跌14.27%收報351元，海底撈跌10.94%報17.42元。其他內地餐飲股亦普遍下挫，九毛九跌6.24%報7.97元，呷哺呷哺(00520)跌0.69%報2.89元，海倫司(09896)跌4.12%報5.59元，惟奈雪的茶(02150)升0.51%報3.91元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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