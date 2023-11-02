美息不變鮑叔亦鴿亦鷹，地產股造好滙控渣打走弱，可以點部署？

美國聯儲局公布議息結果，一如預期維持利率不變，已連續兩次暫停加息。聯儲局主席鮑威爾講話「鴿中帶鷹」，既指聯儲局正「謹慎行事」，收緊政策前會考慮緊縮、滯後及經濟和金融發展，又指近期數據顯示美國經濟具韌性，可能令通脹進展面臨風險，或需進一步加息。市場則押注美國很可能已完成加息周期，但要迎接長期高息環境，首次減息最快要到明年中。今早（2日）息口敏感股中以本地地產股表現較好，其中恒基地產(00012)飆近4%，銀行股則表現較差，滙控(00005)宣布維持最優惠利率於5.875厘不變，今早股價逆市微跌，渣打(02888)更下挫逾2%。

（iStock）

鮑威爾：聯儲局正「謹慎行事」 惟通脹進展面臨風險或需再加息

聯儲局議息後宣布將聯邦基金利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，委員一致同意今次利率決定。聯儲局主席鮑威爾暗示，當前的緊縮周期已經進行了很長時間，並指出聯儲局正在「謹慎行事」。目前仍未作出12月的利率決定，將會綜合多項經濟數據考慮，收緊政策前會考慮緊縮、滯後以及經濟和金融發展。

不過，聯儲局仍試圖在按兵不動的同時維持鷹派立場。鮑威爾表示，即使自去年年中以來通脹已經有所放緩，但仍遠高於目標，近月良好的通脹數據只是開始，要令通脹率達到2%目標仍有很長的路要走。近期經濟數據顯示，美國經濟具有韌性和展現勞動力需求，可能令通脹進展面臨風險，可能需要進一步加息。鮑威爾又稱，目前並沒有考慮，亦沒有討論減息問題。

今年再加息可能性降至不足20% 料明年6月開始減息

市場押注美國很可能已完成加息周期，短期利率期貨交易員認為，今年進一步加息的可能性降低到不足20%。交易員同時增加對聯儲局將在明年6月開始減息的押注，到明年9月將減息0.5厘，早前數據顯示將減息0.48厘。



事實上，市場近期已判斷加息周期或將告終，利率期貨在議息結果公布前預計，今年餘下時間均不再加息的機率達75%，主流認為最快在明年6月掉頭減息。





金管局：高息環境或維持一段時間 港元拆息或仍處較高水平



金管局表示，聯儲局往後的議息決定將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，故美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境可能會維持一段時間。



另金管局指，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

中原：樓市減辣以來交投持續回升 經絡：不排除港銀或再加P

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局一如市場預期再次決定暫停加息，預計香港銀行亦同樣維持利率不變。港府宣布樓市「減辣」一星期以來交投持續回升，相信暫停加息對香港樓市屬錦上添花，預料交投會逐步加快。隨著樓市交投氣氛回暖，發展商紛紛加快推盤步伐，多重利好消息下，預料本月一手成交量可增至1300宗，樓價亦會因而止跌，料不會大升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，是次滙豐銀行宣布最優惠利率維持不變，業主的供樓負擔未有進一步增加，加上日前施政報告推出的多項新樓按措施，相信對現時疲弱的樓按市場相對正面。不過，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率，幅度約0.125厘左右，其後港美息口將暫時見頂並維持高位一段時間。有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

李偉傑：買樓意欲審慎地產股宜觀望 滙控息高56元可吸

（李偉傑facebook截圖）

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，聯儲局今次會後聲明偏鴿，美國加息周期應已完結，下次會議再加息機會已跌至24%，而現時聯邦基金利率處於5.25至5.5厘仍相當高，為保證經濟軟著陸，必須停止加息。不過，聯儲局首要工作仍為遏抑通脹，料直到下年初仍會堅持較鷹派言論。而地產股今日造好，主要受惠美國10年期債息明顯回落至4.719厘，令資金壓力紓緩，惟往後表現仍要視乎本地經濟狀況，現時失業率雖低，但金融等行業仍受壓，加上仍處高息環境，市民買樓意欲審慎。此外，亦要看政府之前推出多項減辣招數，往後會否反映在樓市數據上，現時數據仍較參差，地產股暫只宜觀望。

至於銀行股，李偉傑指，滙控及渣打股價表現主要仍受業績差過預期影響，市場關注其撥備情況，當然隨著美息見頂，息差擴闊憧憬亦淡化。雖然兩隻股份股價已跌了不少，但只有滙控仍可吸納，其現價息率達10厘，預期息率亦達8.7厘，可支撐股價，現時250天線處於54.6元，近日跌至55.5元見支持，回至55至56元可買入。

銀行股表現各異，滙控半日微跌0.18%收報56.8元，渣打跌2.49%報58.65元，中銀香港(02388)升0.48%報20.95元，恒生(00011)升1.9%報91.05元，東亞(00023)升2.01%報9.64元。地產股普遍上升，恒地升4.38%報21.45元，新地(00016)升2.16%報82.85元，長實(01113)升0.64%報39.55元，新世界(00017)升1.63%報14.98元，信置(00083)升1.49%報8.15元，嘉里建設(00683)升1.66%報13.46元，九龍倉置業(01997)升2.2%報27.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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