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憂需求減弱油價重挫，中海油中石油獲大行唱好可博反彈？

08/11/2023

　　國際油價昨日(7日)受多個利淡因素夾擊重挫逾4%，跌至逾3個月低點，首先中國出口數據疲弱，市場憂慮原油需求減少，其次美國聯儲局官員鷹派表態令美元反彈，再者美國能源資訊署(EIA)因應需求減弱下調油價預測，而美國上周API原油庫存大增遠超預期。紐約期油下跌4.3%，收報每桶77.37美元，為7月21日以來最低水平。布蘭特期油下跌4.2%，報每桶81.61美元，自哈馬斯10月7日襲擊以色列以來首次收於84美元以下。「三桶油」今日(8日)齊齊下挫，其中中海油(00883)及中石油(00857)縱獲大行唱好，前者卻曾跌3.4%至12.38元創3個月低，後者則低見4.94元，創逾半年低，可否低撈博反彈呢？

 

（中海油年報截圖）

 

中國10月出口按年跌6.4%遠遜預期　美儲局官員鷹派表態美元反彈

 

　　中國出口數據疲弱，海關總署昨日(7日)公布，今年10月中國進出口總值4931.3億美元，按年下降2.5%，其中出口2748.3億美元，按年下降6.4%，大遜市場預期的下降3.3%，且已連續第6個月下跌，降幅比上月擴大0.2個百分點。

 

　　另外，正當市場憧憬聯儲局不會再加息，以及明年中有機會減息，聯儲局官員的言論仍偏強硬。明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里指，對抗通脹尚未贏得勝利，若有必要將考慮進一步收緊政策。聯儲局理事鮑曼亦指，若數據反映美國通脹跌勢放緩或停止，局方便須再加息一次。受聯儲局官員鷹派表態刺激，美匯指數昨上漲0.29%至105.52，連續兩天反彈。美元從近期低點回升，使以美元計價的石油對其他貨幣持有者來說更昂貴。

 

EIA下調明年油價預測1.8%　美上周API原油庫存大增

 

　　另美國能源資訊署(EIA)昨日發表最新報告顯示，今年美國原油產量的增幅將略低於此前的預測，同時需求將下降。目前預計今年美國石油總消費量將下降30萬桶/日，至2010萬桶/日，10月給出預測為將增加10萬桶/日。美國遠距離工作的興起、汽車燃料效率的提高、高汽油價格和持續的高通脹降低人均汽油需求，預計2024年美國汽油消費量將下降1%，將導致人均汽油消費量達到20年來最低水準。EIA同時將2024年紐約原油價格預測下調至每桶89.24美元，比10月的預測下降1.8%，並將2024年布蘭特原油價格預測下調1.8%至93.24美元。

 

　　此外，美國石油協會(API)數據顯示，截至11月3日當周，美國API原油庫存按周增1190萬桶(前值轉增134.7萬桶)，連增兩周，且是自2023年2月以来最大的周增幅，市場原預期轉降30萬桶。

 

滙證：三桶油上季業績均符預期　予中石油中海油買入評級


　　滙證近日發表報告指，「三桶油」上季業績好壞參半，但沒有重大驚喜或驚訝之處。上季中石油及中石化(00386)均受惠於成品油的強勁需求，中海油期內產量亦穩步增長，但受累油價按年表現，「三桶油」表現均符合該行預期。最新指引指，中石油將增加再生能源專案的投資，而中海油預計全年度產量或會超過指引6.5億至6.6億桶油當量的上限，令資本開出預算上調約20%至介乎1200至1300億人民幣。


　　滙證最看好中石油，認為集團垂直整合結構，對油價波動具有一定的防守能力，而隨著價格管制持續放鬆，天然氣銷售的盈利能力或會改善，維持「買入」評級，目標價由6.6元微降至6.5元。中海油對油價的敏感度更高，產量增長速度快於同行，予「買入」評級，目標價由15.6元微降至15.5元。對中石化則保持審慎態度，如果需求復甦滯後，煉油和化工的利潤率或會面臨更大壓力，維持目標價4.5元及「持有」評級。


　　高盛亦維持中石油「買入」評級及在確信名單內，指中石油管理層強調股東權益報酬率(ROE)的提升是公司非常重要的經營目標。較高的ROE與油價脫勾，部分原因在於中石油有效的人員成本控制及追求更高的銷售價格和回報，予目標價7.1元。而中海油將繼續與高油價相關，而同時提供雙位數股息收益率，予「買入」評級，目標價由15.5元降至15.2元。

 

黃德几：市場最擔經濟油價難大彈　惟中海油近12元可考慮 

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，現時市場對全球長遠經濟前景擔憂已蓋過憂慮石油短期供應，雖然伊朗作為產油國，萬一涉足以巴衝突，難免影響石油供應，但俄烏戰爭也不見帶來很大衝擊，市場對此類地緣政治因素已變得麻木。反而要留意中國近期公布的出入口及PMI等數據較差，經濟動力沒明顯提升，對石油需求難上升，加上電動車佔比愈來愈大，影響汽油柴油需求。總之，在對全球經濟較悲觀下，油價雖已由高位回落，油組料亦會維持減產，即使再大跌空間不大，但料只會於70至80美元之間上落。

 

　　至於「三桶油」，黃德几最看好中海油，指中海油雖主營上游業務，對油價最敏感，且股價走勢亦轉差，甚至已出現死亡交叉，但其派息及估值吸引，計及實現油價表現，跌至近12元若出現反彈訊號，可考慮吸納，相信250天線約11.86元有很大支持。

 

　　值得一提，「三桶油」在進博會期間均與外資簽署了價值數百億美元的採購協議，惟中海油收市仍跌2.5%收報12.5元，中石油則跌2.16%報4.98元，中石化跌0.5%報4元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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