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平保否認收購碧桂園惟未止跌，大行力撐可趁低吸？

09/11/2023

　　《路透》昨日（8日）下午引述多名消息人士指，中國當局要求中國平安(02318)收購陷入財困的碧桂園(02007)，並向該公司注資以解決流動性危機，儘管平保隨即發聲明堅決否認，並表示現已沒持有碧桂園股份，但股價仍插逾半成，創去年11月以來新低，碧桂園卻大升12%，多家民營內房股亦飆升。雖然平保一再強調有關報道與事實不符，兼有大行力撐，指其沒義務及意圖收購碧桂園，但市場疑慮未消，今早（9日）平保仍繼續下跌。

 

（中國平安網頁截圖）

 

平保：未收要求或討論收購碧桂園　目前沒持有碧桂園股份

 

　　《路透》報道指，中國當局於今年8月底開始與平保核心領導人就有關救助計劃進行溝通，碧桂園亦有參與，目前有關計劃仍處於早期階段，平保被要求提交救助計劃的細節，以及對碧桂園進行盡職調查。據報當局期望平保持有碧桂園超過50%的股份，並向碧桂園分階段注資緩解其債務問題，救助計劃由廣東省政府協助安排。報道又特別提到，當局救助碧桂園的計劃不但意味著中國政府決定出手解救內房，甚至可能會比照此模式處理其他問題內房。

 

　　中國平安對外發表嚴正聲明，稱報道內容完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門或機構的相關建議、要求，且沒有任何與此相關的交易計劃或討論，截至目前，公司沒有持有碧桂園股份。平保更強調，公司此前已書面向《路透》作出澄清，但該媒體仍執意發布相關不實報道，公司對此深表遺憾。

 

平保曾接管房企華夏幸福　8月減持碧桂園持股降至4.99%

 

　　對於當局要求平保接收碧桂園的傳聞，金融界人士說傳言已經存在了一段時間，其實有跡可循，因為兩年前房企華夏幸福(滬：600340)在流動性問題爆發後，正是由平保所接管的，華夏幸福對平保的財務造成了很大的拖累，如今若要再來一個「拖油瓶」，平保自然是堅決反對。

 
　　另外，翻查資料，平保曾是碧桂園的第二大股東，但碧桂園8月發盈警爆出陷財困後，平保在8月11日以每股均價0.98元減持1409.4萬股，持股量由5.04%降至4.99%，降至毋須披露股權變化，套現1381.2萬元。不過，內媒《21世紀經濟報道》引述平保消息指，截至今年三季度末，公司已經不再持有碧桂園的股份。

 

野村：平保沒義務及意圖收購　中信里昂：非金融白武士出手較合適

 

　　野村發表研究報告指，中國平安沒有義務和意圖收購碧桂園。中國平安聲明，路透社有關平保被相關當局要求收購碧桂園的報告不屬實，中國平安從未收到任何相關政府部門或機構的相關建議或要求。集團截至公告日期，並未持有碧桂園任何股份，予目標價62.1元，評級為「買入」。

　　中信里昂認為，救助碧桂園目的是要防範系統性風險，若平保出手，風險不減反增，傳聞並不合理。相信由金融業以外的國企充當白武士較為合適。再者，平保亦有自身的地產相關問題需要解決，相信有關報道將影響壽險股短期投資氣氛。

 

林家亨：平保或需為碧桂園作撥備　惟回至37元值博

 


（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中央年初至今對內房政策首要保交樓，但從來沒提到要保證某發展商不會倒閉或必定賺錢，說到要救某家房企只是市場想多了。另外，中央上周推出一些政策令一眾內險股普遍下跌，唯獨財險(02328)因主要做樓宇及車輛等財產保險，不涉壽險及資產管理業務，故沒受影響。而平保目前持有碧桂園逾4.9%股權，相信碧桂園不會很快復甦，平保持有碧桂園資產，可能會因應碧桂園股價下跌於年尾作撥備，對平保資產值會帶來下行壓力。不過，平保自年初60幾元跌至現時30幾元，足足跌了逾40%，現價應不會有太大下行空間，但弱勢不會即時扭轉，若回至36、37元有很高的值博率。

 

　　平保半日跌1.56%收報37.9元，連跌3日，累跌10.3%，成交14.55億元。其他內險股亦普遍向下，國壽(02628)跌1.5%報10.5元，太保(02601)跌0.12%報17元，人保(01339)跌0.78%報2.53元，財險跌1.29%報9.2元。昨日飆升的內房股亦普遍回吐，碧桂園跌7.23%報0.77元，中國恒大(03333)跌8.2%報0.28元，融創(01918)跌5.68%報2.16元，雅居樂(03383)跌5.75%報0.82元，富力(02777)跌3.88%報1.24元，世茂(00813)跌7.46%報0.62元，龍湖(00960)跌4.79%報12.32元，中海外(00688)跌2.65%報14.68元，潤地(01109)跌3.03%報28.85元，越秀地產(00123)跌6.73%報7.35元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

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