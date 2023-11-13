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【收市短打】 習拜會在即，港股尾市升幅擴大仲有得彈？陳政深：勿抱太大期望（有片）

13/11/2023

嘉賓：艾德金融董事 陳政深

 

　　市場消化美聯儲局主席鮑威爾鷹派言論，美股上周五（10日）借勢反彈，恒指高開59點後表現反復，尾市升幅突然擴大，收市升222點，報17426，收復20天線（現處17399）。全日成交額只有751.88億元，交投淡靜，市場觀望本周三（15日）習拜會，以及周三及周四（16日）有騰訊(00700)、京東(09618)及阿里巴巴(09988)業績，觀望氣氛濃厚。陳政深指，預期習拜會會對市場帶來正面的刺激作用，惟會面性質並非領導人互訪兩國，利好作用始終有限，市場亦不應期望中美兩國關係有突破性發展。內地「雙十一」購物節結束，平台今年繼續保持不公佈銷售金額，3大電商平台拼多多、京東及阿里巴巴亦未見再如過往熱炒雙十一，市場似乎並不賣帳。陳政深認為，市場對於實體經濟的購買力，以及相關銷售數字的真確性存疑，可留意股份季度業績表現。他又提醒投資者，恒指至今仍未擺脫一頂低於一頂、下行通道的走勢，仍然欠缺利好消息刺激向上，操作上需要小心控制風險。

 

　　立即去片：https://youtu.be/r7-zOplWfxo

 

 

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