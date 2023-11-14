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黃瑋傑：聯想「雙11」數據不算太亮麗，RSI現頂背馳上方阻力大

14/11/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　市場觀望美國即將公布的10月通脹數據，雖然預計整體CPI增速有放緩跡象，但核心CPI仍然保持於增長4％以上高水平，加息預期有否因而改變？恒指上日（13日）反彈222點，中止連跌四日頹勢，國家主席習近平今日（14日）起將會出席APEC峰會，另外亦會舉行中美元首會晤，加上內地10月新增貸款勝預期，能否刺激大市繼續向上？新秀麗(01910)純利按年增98％，收入則按年增加21％，惟股價於業績公布前跌近5％，業績有沒有足夠條件刺激股價反彈？「雙11」經已收官，小米(01810)及聯想(00992)被市場認為是「雙11」受惠股，升勢能持續多久？雖然兩者股價處於強勢，但回調風險亦不容忽視？

 


 

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