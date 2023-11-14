首10月保費收入增加疊加系內業務重組，平保借勢反彈應該點部署？

中國平安(02318)上星期壞消息不斷，繼內地規範短期健康險業務，嚴禁「0」費率後，又傳內地當局要求其收購陷入財困的碧桂園(02007)，而大行對內險股也看得較悲觀，平保慘遭大和降至「沽售」評級，令其股價連番急插，低見36.6元，創一年新低。不過，平保昨日(13日)公布保費數據，首10個月保費收入按年升近半成，其中壽險保費收入升逾7%，看來表現不錯，另平保系進行業務重組，旗下陸金所控股(06623)擬向金融壹賬通(06638)收購平安壹賬通銀行。平保今日(14日)一度漲逾3%至38.55元，是否有見底反彈跡象？應如何部署？

（Shutterstock）

首10月保費收入按年升4.8% 壽險保費收入升7.1%

中國平安公布，今年首10個月原保險保費收入約6873.6億元(人民幣．下同)，比去年同期約6561.3億元升約4.8%。其中平安人壽保險保費收入按年升7.1%至4088.8億元，平安財產保險保費收入按年升1.5%至2493.96億元，平安健康險保費收入按年增12.5%至132.2億元，平安養老險保費收入按年減少6.6%至158.66億元。



陸控上季少賺93% 向金融壹賬通收購平安壹賬通銀行

另方面，平保旗下金融科技企業陸金所控股昨日協議向金融壹賬通收購平安壹賬通銀行(香港)100%股權，代價為現金9.33億港元。平安壹賬通銀行為香港第一間專注於中小企業的虛擬銀行，亦是首間參與香港按揭證券公司推出的中小企融資擔保計劃的虛擬銀行。其主要業務為透過電子渠道提供銀行服務，其服務範圍與傳統銀行類似，但並無實體經營分行。截至2023年6月30日，該銀行的貸款結餘為18億元，資本充足率為100%，大幅高於相關監管規定。陸金所控股相信，平安壹賬通銀行的業務及目標客戶將與公司的現有業務同步，使公司能夠利用其營運經驗及技術專長進行業務發展。壹賬通金融預期錄得出售收益約1.64億元。

陸金所控股同時公布今年第三季業績，期內擁有人應佔淨利潤9377.8萬元(人民幣．下同)按年跌92.9%；總收入80.5億元，按年跌39%。截至2023年9月30日，所賦能的貸款餘額3663億元，按年下降42.5%，累計借款人數增6.8%至2000萬人。第三季所賦能新增貸款為505億元，按年下降59.2%。另今年首三季總收入273.99億元跌40.2%，除所得稅開支利潤27.31億元跌79.9%，擁有人應佔淨利潤17.31億元跌81.8%。





野村：平保非國企沒義務接管碧桂園 目標價62.1元



此外，平保日前否認收購碧桂園後，野村發表報告指，平保自2021年起持續減少房地產相關投資，目前已經全數減持碧桂園股份，根據公司披露資料，其保險資金的投資當中，房地產敞口佔比由2021年底的5.5%，減少至今年9月底的4.5%，在房地產相關投資中，76%屬物業，主要屬租金收入穩定的項目，包括商業、物流、工業園物業等，這些投資帶來租金及派息收入，同時提升資產價值。而平保作為非國營企業，沒有義務接管碧桂園及承擔其債務，亦可能沒有誘因去接管，因為已全數減持碧桂園，能夠控制整體房地產敞口，並已從華夏幸福(滬：600340)的投資中吸取教訓，維持「買入」評級，目標價62.1元。

大摩亦予平保「增持」評級，目標價75元。大摩認為平保的商業模式取得成功，看好客户精細化業務、主要子公司之間優勢互補以及具吸引力的長期股本回報率，對這隻更具防禦性的股份長遠發展保持樂觀。平保可鞏固其優勢，主要由於其擁有1.7億零售及非壽險客戶、多個apps擁有超過1億用戶，網上用戶更達4.85億，將對保險覆蓋率不低的中國市場更具價值，而其引領行業的壽險業務可以作為支柱，確保集團業務在整個周期中更加穩定，同時公司已搶先把握人工智能的優勢。

李偉傑：內部變革方向正面 惟現價博反彈水位有限

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，平保確實壞消息不斷，最近又受蘇州「毒地」風波困擾，但相信平保不太可能收購碧桂園，公司亦指已沽清碧桂園股份。至於平保進行內部業務重組，旗下陸金所控股業績雖欠佳，但擬收購平安壹賬通銀行，期望產生協同效應，有所變革可說方向正面，相信市場亦會受落。

不過，對於平保股價，李偉傑指其持續受負面情緒困擾，14天RSI曾低見28，今日只可視為技術性反彈，料於10天線約39.3元及20天線約40元遇到阻力，現價買入博反彈水位有限，先看能否企穩20天線。平保作為權重股亦受恒指走勢影響，恒指8月至今受制50天線阻力，若11月維持區間波動，平保同樣升極有限。而鑑於平保負面消息多，就算市況好轉，料亦只會與大市同步。

平保半日升2.15%收報38.1元，最多升3.35%至38.55元，成交7.43億元。其他內險股表現各異，國壽(02628)升1.15%報10.6元，太保(02601)升2.38%報17.2元，惟人保(01339)跌0.39%報2.58元，財險(02328)跌1.82%報9.19元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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