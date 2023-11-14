特步「雙11」銷售遜預期大行紛降目標，體品股股價再低也博唔過

特步(01368)主品牌今年「雙11」銷售不如預期，線上銷售僅高單位數增長，管理層下調全年收入及淨利潤預期至按年增10%左右，多間大行隨即下調目標價，其中野村指行業競爭加劇或影響第四季及明年表現，狠劈目標價逾三成至7.4元。特步今日(14日)略為低開後愈跌愈急，最終收市插逾一成半，創逾一年低。另有大行看淡行業前景，其他體育用品股亦普遍下挫，其中安踏體育(02020)跌近半成。體品股除安踏外大多股價低殘，可否博反彈呢？

（特步網頁截圖）

主品牌「雙11」線上銷售僅增高單位數 下調全年收入盈利預期

內媒報道，「雙11」期間，特步累計線上成交額同增20%至11億人民幣，其中特步主品牌線上銷售額同增高單位數(2022年「雙11」期間同增23%)，表現弱於公司計劃的同增20%至30%。但跑步產品延續較好成長，競速系列銷量較去年同期增加90%。



考慮「雙11」主品牌線上銷售不如預期、折扣加深，以及線上退貨率按年增5至10個百分點帶來的物流成本增加，特步管理層下調集團全年收入及淨利潤預期至按年增10%以上。

野村：競爭加劇或影響第四季及明年表現 目標價降至7.4元

野村發表研究報告指，特步「雙11」總商品交易額(GMV)按年升20%，但其核心品牌僅呈按年高單位數增長，低於第三季零售銷售的高雙位數增長，令人失望。另外，管理層將今年全年收入指引由15%至20%增長，下調至雙位數增長，並表示今年盈利受到電商渠道折扣擴大所影響，料全年呈按年雙位數增長，且預料市場競爭加劇或影響第四季及明年表現，將目標價由11元下調33%至7.4元，維持「買入」評級。



大和引述特步管理層表示，主品牌在「雙11」銷售遜預期，線上商品交易總額按年增約20%，核心的特步品牌僅錄高單位數增長，低於管理層預期，不過，其他品牌銷售強勁，多個錄得逾1倍增長。由於需要去庫存，今年折扣較去年高3至4個百分點，銷售回贈亦增加5%至10%。此外，基於對內地消費市道審慎，管理層預期全年收入僅增長約10%，低於之前指引的15%至20%，相應下調特步2023至2025年盈利預測7%至16%，維持「買入」評級，惟目標價由9.5元下調14%至8.2元。

瑞銀：下調全年指引對股價影響負面 目標價降至9.4元



瑞銀指，特步「雙11」期間的總線上銷售按年增20%至11億人民幣，以品牌劃分，特步主品牌、Saucony、Merrell、K-Swiss、Palladium的銷售分別按年增加高個位數、98%、101%、149%、114%。管理層指，特步主品牌銷量較預期弱20至30%，折扣水平亦較去年同期增加3至4個百分點。由於「雙11」銷售不如預期，特步管理層下調全年指引，目前預計今年收入和淨利潤按年增逾10%，預計下調指引將對其股價產生負面影響，下調集團2023至25年的每股盈測6至7%，以反映近日因需求疲軟而導致銷售及利潤較預期弱，將目標價由10.4元降至9.4元，維持「買入」評級。

中金維持特步「跑贏行業」評級，但考慮主品牌線上銷售不及預期，下調2023/24年每股盈利預測11%/13%至0.39/0.48元。特步主品牌年末庫存有望恢復健康，惟下調公司全年業績指引，並考慮近期行業估值回落，目標價下調21%至7.91元。

大摩：料行業第四季前景黯淡 明年競爭或趨激烈

另有大行看淡中國體育用品行業前景，其中摩根士丹利指，今年首三季中國體育用品銷售額按年增長12%，第三季增長則從第二季的20%回落至8%，與名義經濟增長放緩步伐一致。惟寶勝國際(03813)第二季銷售額按年增長17%後，第三季已錄得約1%的按年跌幅，至10月份跌幅更擴大至4%。銷售放緩主要由於整體市場表現疲軟，預計行業第四季前景黯淡，增長預測可能要向下修正，明年首季部分大型品牌或零售商增長更可能乏力甚至錄得輕微下滑的情況。



大摩又指，寶勝10月份銷售表現疲軟，安踏、李寧(02331)等致力通過低線城市擴張來推動增長，反映明年行業競爭或將趨向激烈，目前仍認為中國體育用品行業的估值具吸引力，長期增長空間巨大，但未來6至12個月前景具不確定性。

花旗：對安踏多元品牌策略看法正面 予目標價107.8元

不過，花旗表示，在體育用品行業短期面對渠道庫存壓力下，安踏管理層強調第四季集中「高質量」增長，重申今年至2026年安踏主品牌及Fila的零售銷售達到年均複合增長率10%至15%的目標。該行對擁有多元品牌策略的公司較為正面，因為在宏觀經濟不明朗下，能夠在不同市場分類取得機遇，因此對安踏及滔搏(06110)持正面看法。



花旗引述安踏管理層指，第四季天氣出乎預期溫暖，行業短期出現庫存壓力，估計第四季零售折扣按年擴大。李寧積極去庫存的策略，亦對其他品牌造成壓力。安踏管理層對「雙11」的表現亦沒有太高期望。花旗維持安踏「買入」評級，目標價107.8元，相當於預測今年市盈率30倍。





林嘉麒：體品股庫存高不宜博反彈 安踏表現較好惟估值頗貴



（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，理論上「雙11」是銷售旺季，體育用品公司若需清理存貨會提供折扣促銷，但今次特步打了折銷售仍欠佳，問題就很大。特步股價由2021年約3.1元起步，當年7月高見15.7元，因預計往後有很高的盈利及收入增長，但近幾季表現已不太好，現在連「雙11」表現亦欠佳，加上股東有減持行動，可說雪上加霜；而大行紛調低目標價，對其影響也很大。

林嘉麒續指，特步今日股價可能過分調整，或會有短線技術反彈，但負面影響可能持續，其實所有體育用品股庫存都高，或會出現惡性競爭式減價。按以往歷史，減價可能持續一兩季才能去庫存，而替其批發的下線或因此取少了貨，對未來收入及盈利會有很大的預期落空。他又說，2023及2024年大部分體品股有逾一成至兩成盈利增長，下次業績恐未必做到，近期很多隻都被大行下調盈利預測及目標價，整個板塊暫不宜博反彈，只有安踏表現較好，就算今日出現大陰燭，短期走勢可能轉差，但仍處於一倜頗長時間的橫行區內，惟20幾倍市盈率頗貴，大部分體品股都已回落至10倍左右。

特步今日收市跌16.49%報5.37元，連跌4日，累計跌幅25%，成交5億元，安踏則跌4.94%報86.65元。其他體品股亦普遍下跌，李寧(02331)跌1.86%報23.8元，361度(01361)跌2.45%報3.59元，滔搏跌1.21%報6.52元，寶勝國際無升跌報0.68元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評體品股及港股大市，立即重溫





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