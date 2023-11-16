京東季績勝預期惟大行看法分歧，股價急升後回順可以點部署？

內地電商巨頭京東集團(09618)昨日(15日)收市後公布今年第三季業績，期內收入2476.98億人民幣，按年增1.7%，略勝市場平均預期的2465.86億人民幣；純利79.36億人民幣，增33.1%，勝預期的67.99億人民幣；經調整純利106.37億人民幣，增5.9%，勝預期的92.44億人民幣。不過，大行非一面倒看好，富瑞及高盛都籲買入，富瑞更予目標價312元，大摩卻維持「與大市同步」評級，麥格理則維持「中性」評級。京東今早(16日)高開逾半成後升幅收窄，收市升不足2%，應如何部署？

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第三季經調整純利按年升5.9% 收入增1.7%



京東集團公布，截至2023年9月30日止第三季純利79.36億人民幣，按年升33.1%；非公認會計準則下淨利潤為106.37億人民幣，按年升5.9%。期內總收入2476.98億人民幣，升1.7%；當中商品收入1953.04億人民幣，跌0.9%；服務收入523.94億人民幣，升12.7%。非美國通用會計準則下EBITDA增12.4%至129億人民幣。另京東首三季純利207.78億人民幣，按年升1.83倍；非美國通用會計準則下淨利潤267.85億人民幣，升30.3%。期內總收入7785.85億人民幣，升3.7%。

按業務分部來看，京東零售第三季收入2120.59億人民幣，按年近持平，符市場預期；京東物流收入416.64億人民幣，按年增16.5%，分部經營利潤錄2.88億人民幣，按年增13.8%；達達收入錄28.67億人民幣，按年增20.5%，分部經營虧損5200萬人民幣，去年同期蝕3億人民幣；新業務收入38.18億人民幣，按年少23.6%，分部經營虧損1.4億人民幣，去年同期賺2.76億人民幣。

京東：明年有望實現高質量業務增長 冀持續獲市場份額

京東集團首席執行官許冉表示，集團第三季收入表現穩健，利潤水準達到歷史新高，主要來自於價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢。預計明年整體的消費還是會保持穩步回升的態勢，並且成為推動經濟增長的主要驅動力。京東明年有望實現高質量的業務增長，在整個推進戰略落地的同時，平衡增長和利潤，相信供應鏈效率的提升和平台生態的逐步完善，將帶動集團長遠利潤改善。



首席財務官單甦指，今年第三季京東入駐商家及活躍商戶數量加速擴張，達到歷史新高水平，同時第三方商家訂單量及活躍用戶數量持續增長，開放平台後發展符合預期。集團明年的目標是取得比行業更高的增長，並且持續獲得市場份額，雖然今年面對業務調整、疫情結束後線下的消費恢復，以及去年的高基數等挑戰，相信業務調整的效果會逐步顯現，將回復健康發展。





富瑞：第三季經調整純利勝預期 予目標價312元

富瑞發表研究報告指，京東第三季收入符合預期，非通用會計準則純利勝預期。用戶頻繁和訂單數量均持續增長。策略調整為京東打下堅實基礎，預期明年將實現高質量增長。「天天低價」對於京東而言是正確的方向，其生態系統透過將商家分類為自營平台(1P)及第三方商家供貨(3P)，為使用者提供最佳體驗。而生態系統的長遠成功，有賴於3P商家及3P訂單快速增長等指標。電子及家電類今年第三季及首9個月的增長高於行業水平，因其有強大的市場佔有率及供應鏈能力，維持「買入」評級，目標價312元。

高盛指，京東第三季業績和展望好過預期，管理層重申全年利潤將輕微擴張，京東零售業務的利潤率料按年持穩，目標明年GMV(商品交易總額)將跑贏行業增長。第三季業績反映1P表現持續改善，而管理層強調3P的增長不會以犧牲1P為代價，及對「性價比」產品的關注，相信將推動明年回復增長。京東股價年初以來跑輸大市約50%，而KraneShares滬深中國網路ETF則僅跑輸10%，以當前市值450億美元計算，現時估值相當於京東零售今年預測稅後淨營業利潤的10倍，具有一定風險回報，維持「買入」評級，目標價205元。

瑞銀指，京東第三季業績勝預期，主要歸功於京東零售在市場競爭下仍能擴闊利潤率至5.19%紀錄高位。京東第三季營業收入按年微升1.7%至2477億人民幣，與預期相符，經調整營運溢利增11.8%，超出市場預估6%。京東季績未如預期差，鑑於年初至今，該股已跑輸大市，預料短期股價壓力可獲紓緩，而管理層對明年展望樂觀，又重申長期利潤率目標，均有助減輕投資者對市場競爭的憂慮，上調其2023至25年度經調整營運溢利預測0.5至2%，其美股估值吸引，維持「買入」評級，目標價39美元。

大摩：消費復甦不確定競爭激烈 維持美股目標價33美元

摩根士丹利指，京東第三季收入符合預期，非通用會計準則純利較市場預期高14%。預期全年總收入將按年升3%，JDR營運利潤率升9個基點至3.84%，集團非通用會計準則淨利潤率升40個基點至3.09%，又預期明年GMV將增長9.5%，總收入增加7.9%。京東經過業務調整後，有信心明年的增長會高於整體零售銷售額，但基於消費復甦的不確定性，以及激烈的競爭，仍需更多證據才能將態度變為積極，維持美股目標價33美元及「與大市同步」評級不變。

麥格理指，京東第三季收入大致符合市場預期，盈利則超出市場預期，估計第四季收入按年增長4%。該行對京東持保守態度，認為公司未有就穩定市場份額展示清晰路徑，在爭取用戶數量及保持盈利表現穩定之間，公司需要以關鍵策略推動財務表現提升，將公司2024及2025年收入預測分別下調2%及3%，以反映對宏觀經濟看法保守，明年盈利預測維持不變，2025年則下調2%，公司要加快吸納用戶的步伐，維持「中性」評級，目標價由124元升至125元。

交銀國際表示，京東第三季收入符合預期，調整後淨利潤超預期。京東零售收入同比基本持平，零售業務運營利潤率5.2%，重返三季度歷史高位。核心GMV(剔除業務調整影響)同比高個位數增長，高於電商大盤。3P廣告保持雙位數增長。料2024年零售收入及利潤同比增長7%及10%，港股目標價由111元上調至115元，美股目標價由29美元升至30美元，維持「中性」評級。

溫傑：業績在低期望下過關 現價不宜作部署

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，京東業績麻麻，但之前集團已「落晒藥」，8月24日指收入只增長0至5%，10月14日指0至5%區間內應偏於低端，大家估增長0至1%，結果收入增1.7%，看似不錯，但京東作為一隻增長股，收入僅增1.7%，如果不是早有預期，肯定被人「打到開花」。而經調整純利也本以為倒退，卻比預期好升5.9%。總之，大家本對京東絕望，股價由8月中130至140元一直下滑，連100元也跌穿，但結果今次卻過到關，股價反比騰訊(00700)更強。

溫傑續指，京東集團主要有四項業務，包括京東零售，佔收入及盈利絕大部分，而京東物流及達達今次收入增長較快，新業務收入卻有倒退。值得留意，整個集團只有京東零售及京東物流有經營利潤，達達及新業務都要虧蝕。在分析員會議中，集團認為第四季及2024年零售收入增長會快過市場，即快過內地零售銷售增長，因此除第三季業績過關，第四季及前瞻未來亦未致太差，短期繶算不用太擔心，對股價有很短期幫助，如100元以下買沒問題，但因基本因素不是特別好，現價不宜作部署。而在騰訊及京東業績合格後，寧博阿里(09988)今日公布的業績理想，若加上集團提到部署菜鳥及其他業務分拆，相對可看得好些。不過，大市正處關鍵時間點，部署上不宜太進取。

京東今日收市升1.98%報108元，成交21.71億元。其他科技股表現各異，騰訊升0.68%報324.8元，阿里跌2.22%報81.35元，美團(03690)跌1.41%報111.7元，百度(09888)升0.37%報108.8元，網易(09999)跌2.39%報175.7元，快手(01024)升3%報60元，小米(01810)跌6.55%報15.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評京東及港股大市，立即重溫



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