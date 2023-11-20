藍籌新貴齊造好，理想新車預訂火熱兼獲大行唱好，可破染藍魔咒？

恒指季檢結果出爐，恒生指數公司上周五(17日)收市後宣布，將理想汽車(02015)和藥明康德(02359)納入恒指成分股，其他熱門包括今次可納入的外國公司如普拉達(01913)及新秀麗(01910)，以及比亞迪電子(00285)及快手(01024)都不獲納入，12月4日起生效。雖然理想汽車和藥明康德今次染藍不算爆大冷，但可從眾多熱門股中脫穎而出，刺激股價今早(20日)均最多飆逾4%，惟不知染藍是祝福還是魔咒呢？適逢理想新車MEGA開放預訂，訂單兩小時內破萬輛，早前公布的季績亦勝市場預期，股價可否看高一線呢？

（理想汽車網頁截圖）

理想藥明康德染藍權重合共2.2% 12月4日起生效

恒指公司宣布，將理想汽車和藥明康德納入恒指成分股，沒有股份被剔除，成分股數目將由80隻增至82隻。恒生中國企業指數和恒生科技指數均沒有變動，成份股數目分別維持50隻和30隻。恒生香港上市生物科技指數則加入聯邦制藥(03933)及藥師幫(09885)，同時剔出業聚醫療(06929)及智雲健康(09955)，成分股數目維持50隻。恒生綜合指數加入Keep(03650)及途虎養車(09690)，成分股數目由517隻加至519隻。所有變動將於12月4日(星期一)起生效。

假設恒生指數於11月15日調整，理想汽車權重為1.9%，藥明康德為0.3%。而重磅股滙控(00005)及騰訊(00700)的權重在變動後有所下跌，分別由8.37%及8.01%跌至劃一8%，阿里巴巴(09988)的權重則由7.49%調升至上限8%，友邦(01299)的權重由7.69%跌至7.38%。





理想MEGA訂單兩小時內破萬輛 明年2月交付

另方面，理想汽車公布，新車理想MEGA自開放預訂以來，訂單已經在2小時內突破1萬輛，展示理想MEGA對家庭用戶的吸引力，預訂理想MEGA的5000元人民幣押金可在有限時間內退還。



集團指，理想MEGA於第21屆廣州國際汽車展覽會亮相，並已於上周五(17日)開啟預訂，售價將在60萬元人民幣以內，將於12月正式發布，明年1月展車進店，明年2月下旬開啟交付。

中金：理想第三季盈利超預期 目標價230元



值得一提，理想汽車早前公布季績後獲大行唱好，中金發表研報指，理想汽車第三季收入346.8億人民幣，按季升21%，非公認會計準則淨利潤34.7億人民幣，按季升27.1%，毛利率表現穩健、費用控制良好，盈利超出市場預期。此外，公司計劃第四季交付量12.5萬至12.8萬輛，指引穩健，長期來看，產品布局清晰，預期2024至2025年增程車型仍是銷量增長的核心動力，能見度高而且確定性強，維持「跑贏行業」評級，考慮到規模效應持續向好，將今年扣非盈利預測上調4.7%至95億人民幣，目標價230元。

大和表示，理想汽車受惠於規模效應上升，第三季盈利勝預期，純利錄28億人民幣，按季增23%，去年同期虧損16億人民幣，收入為347億人民幣，按年增長272%，按季增21%，高於市場預期，料純電動車車型將於明年帶動增長。公司預計2023年第四季交付量為12.5至12.8萬輛，意味11和12月的月平均交付量為42289至43789輛，另公司預計2023年第四季總收入將達385至394億人民幣，而更好的平均售價組合可能會抵銷價格下降的趨勢，將2023至2025年收入預測上調3至10%，純利預測上調5至42%，維持美股目標價56美元及「買入」評級。



西南證券指，理想汽車為國內領先的新能源汽車製造商，將持續受益新能源車市場蓬勃發展，公司L系列車型受到用戶歡迎，新車型推出在即，預計訂單量將持續快速增長，首予「買入」評級，預計未來3年營業收入將實現持續增長，目標價191.32元。





溫傑：哪隻染藍難估不如看基本因素 揭盅後再追通常沒好結果



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指恒指成分股由以往30幾隻增至80隻，將來增至100隻，哪隻股份染藍很難估中，複雜程度增加，以前靠市值、交易量及市場認受性已可估到，因成分股數量少，不是很有代表性及很大市值不會被納入，現時則要分開不同行業，保留香港特色，除市值外又要看流通市值，而結果揭盅後第一日一開市已上升，再追通常沒有好結果，甚至有染藍魔咒，故不建議亂估，不如看基本因素，如果一向看好理想汽車之前已買入，染藍令股價上升可當額外獎賞。

溫傑又指，理想及藥明康德染藍都不算爆大冷，現時部分恒指成分股只有幾百億市值，理想流通系數雖只有65%，但市值過千億，加上今年開始有盈利，獲納入恒指很正常；藥明康德市值相對小很多，但流通系數達九成，比那些排最尾的恒指成分股大，加上生物科技是市場焦點之一，它與藥明生物(02269)及近日上市的藥明生物(02268)經營模式為CRO，收訂單工作，收入較穩定，一定有盈利，不似一些「B仔股」要投入大量資金研發藥品，期間要年年燒錢卻沒收入，肯定不會被納入。若要增加生物科技權重，藥明康德自然繼藥明生物後被納入，不過，其權重只有0.3%，很少被動式基金要因此追貨，而阿里權重由7.49%升至8%，升了0.51%，若沒其他因素，對阿里影響反而更大。

理想汽車半日升2.04%收報160.3元，最多升4.07%至163.5元，成交9.25億元。藥明康德升4.14%報96.95元，惟曾只升0.27%至93.35元，成交1.87億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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