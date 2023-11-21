  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：港股由下行轉為橫行，恒指突破島型頂後走勢正逐步改善

21/11/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（20日）靠人民幣回勇撐市，最多升過334點收市仍升323點，收報17778點，成交企穩千億門欖之上。惟北水趁升市走貨，上日走錢逾61億，主要沽與指數相關ETF。內地經濟未明顯恢復下，市場跟北水沽貨風險高？恒指年初至上日已累跌近12％，若跌勢持續至年底，則將見史上首次連跌四年的弱勢！港股今年餘下時間難扭跌勢？小米(01810)上季收入按年僅錄0.6％升幅，但成功扭虧為盈賺逾48億元人民幣，經調整純利近60億元人民幣，毛利率亦升至22.7％的上市新高；在環球手機需求未恢復下，這份業績算亮眼？集團CFO預計，今季整體手機出貨量增長按年轉正，對明年表現積極樂觀，但在內地民眾消費降級影響，「需求」又能否成功轉化為「消費力」？另外集團澄清並沒為小米新車設生產目標，屬「出口術」或是「計錯數」？另外，黃師傅亦會跟進今日（21日）收市後放榜的百度(09888)業績，究竟百度會度成為AI戰場上下一受靶者？

 


 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

3.320

異動股

01516

融創服務

2.370

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

24.700

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.320
  • 01516 融創服務
  • 2.370
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 24.700
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.020
  • 01093 石藥集團
  • 6.960
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 360.000
  • 目標︰$380.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.700
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.680
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 60.400
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.400
  • 目標︰$6.73
人氣股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.700
  • 00700 騰訊控股
  • 327.800
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 112.200
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 5.240
  • 目標︰$6.02
  • 00268 金蝶國際
  • 12.180
  • 目標︰$14.66
  • 00753 中國國航
  • 5.470
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2023 09:44  【聚焦人幣】人幣即期開市大升432點子，離岸升破7.14

21/11/2023 09:24  《異動股》小米高開近1%，第三季經調整淨利增1.83倍勝預期

21/11/2023 09:23  《異動股》融創(1918)高開7%，境外債重組昨日生效

21/11/2023 09:22  恒指高開154點報17932，龍湖升6%，申洲跌3%

21/11/2023 08:38  《盤前攻略》廿年美債需求強勁鼓舞市場，中概股跟升，恒指料高開

21/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６１﹒０８億元，買小鵬沽盈富

21/11/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】小米績後獲大行唱好，摩通上調網易目標價

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：港股由下行轉為橫行，恒指突破島型頂後走勢正逐步改善
人氣文章

新聞>中國故事

黑石集團：目前未與任何一方就出售內地物流園資產包進行談判
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人民幣大反彈，FDI跌幅擴，LPR保持不變
品味生活
生活
人氣文章

美女中醫．譚莉英

肺癌症狀 | 肺癌4大常見徵兆！出現午後或夜間發熱小心？中醫保健湯水推介：石斛沙參玉竹瘦肉湯
人氣文章

玩樂 What’s On

TVB台慶2023 ︳ 5大必睇亮點重溫！聲夢趙紫諾15歲天然呆贏走電動名車 / 劉德華驚喜「現身」開場 / 炎明熹唱歌聲夢學員食焗豬扒飯？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】AI界「奧本海默」？道德資本之爭難解
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

白日之下，讓我們認識／記住余香凝
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性與親密有何分別？女伴對性抗拒，長此下去該如何維持親密感？性生活要看長遠！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

AMOREPACIFIC推頂級美髮系列 AYUNCHE！在家享受韓國專業美髮護理！防脫、淨膚、亮色、水凝哪一款最適合你？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
韓團One Two吳長勳大腸癌逝世！ 3大初期警號公開 無病無痛中年人士都應篩查？
人氣文章
求婚成功但未結已分？籌辦婚禮的過程，擊潰了多少根基不穩的關係！決定結婚那一刻才是挑戰開始
人氣文章
按摩意外 ︳內地女揼骨突頭頸無法轉動！求醫揭頸椎橫韌帶斷裂＋關節脫位！按摩力度不當一類人隨時中風
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 11:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 11:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2023 11:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2023 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/11/2023
黃瑋傑：港股由下行轉為橫行，恒指突破島型頂後走勢正逐步改善
人氣文章國際動態21/11/2023
耶倫：習拜會未解決中美對台立場分歧
人氣文章中國故事21/11/2023
黑石集團：目前未與任何一方就出售內地物流園資產包進行談判
人氣文章中國故事20/11/2023
《神州經脈》人民幣大反彈，FDI跌幅擴，LPR保持不變
人氣文章財經熱話20/11/2023
【收市短打】港股再度收復50天線，惟上方阻力仍大？陳政深：欠缺突破催化劑（有片）
人氣文章財經熱話20/11/2023
利好消息不斷疊加人仔走強，中資航空股無懼摩通降目標照升，邊隻最值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金