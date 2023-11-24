周大福中期盈利符預期，惟內地銷售疲軟遭大行降目標，股價插近一成未宜博反彈

周大福(01929)昨日(23日)收市後公布業績，中期多賺36%至逾45億元，符合市場預期，中期息增至0.25元，惟佔其整體收入逾八成的內地市場銷售疲軟，同店銷售跌3.5%，全年開店目標亦降到300至400間，績後遭多間大行下調目標價，股價今日(24日)低開8%，其後跌幅一度擴至逾一成，半日仍插近一成，想買入博反彈要小心。

（截自周大福官網）

中期純利升36%中期息增至0.25元 內地同店銷售跌3.5%



周大福截至2023年9月30日止中期純利45.51億元，按年升36.4%，每股基本盈利0.46元，派中期息0.25元，按年增加13.64%，派息率下降11.1個百分點至54.9%。期內收入495.26億元，升6.4%；毛利率24.9%，升1.3個百分點。期內內地同店銷售下跌3.5%，港澳同店銷售增長59.6%，由平均售價與銷量上升所帶動，當中香港的同店銷售增長52.5%，澳門同店銷售則升87.3%。

另外，周大福公布，由2023年10月1日至11月18日，零售值按年升21.5%，其中中國內地零售值按年升21%，佔集團零售值之85%，香港、澳門及其他市場零售值按年升52.1%，佔集團零售值之15%。期內內地同店銷售按年增6.7%，香港及澳門升47.6%；內地同店銷量跌1.9%，香港及澳門則升34.3%。

周大福：全年派息率維持70至80% 策略性放慢開店步伐



周大福董事總經理黃紹基表示，今年10月至今內地零售值升21%，增幅理想，相信將可維持良好勢頭，雙十一銷售效率亦符合預期。今個財年上半年淨開店189間，全年開店目標為300至400間，而年初的指引為600至800間。公司目前已有逾7000間分店，已超額完成早年的指引，而開店多並非主要目的，更關注店舖的效益，故策略性放慢開店步伐。

執行董事兼首席財政官鄭炳熙表示，第三財季的同店銷售較上半財年有改善，受疫情影響造成的低基數下，有信心下半財年內地生意可回復正增長。黃紹基補充，明年春節龍年，為生意最旺的生肖，故集團已預準充足的產品迎接新年，加上明年為周大福95周年，將會推出不同市場營銷活動。另鄭炳熙指，全年會維持70%至80%派息率，公司過去的往績有目共睹，有信心能夠達到基本的派息指引。對於派發特別息，他表示，市場仍有不少挑戰，會以審慎理財為原則，亦會考慮公司是否有充足現金流。

鄭志恒鄭志雯回應接班人問題 互讚對方稱分工清楚



主席鄭家純早前指仍在物色接班人，引來市場不少揣測，甚至有家族不和及爭產等傳言出現。去年6月獲委任為周大福副主席的鄭志恒及鄭志雯為堂兄妹關係，鄭志雯是鄭家純長女，鄭志恒為鄭家純弟弟鄭家成的兒子，他們未有正面回應接班人問題，但鄭志恒指鄭志雯經營瑰麗酒店多年的成績有目共睹，重塑周大福品牌亦成功；鄭志雯亦表示二人分工清楚，鄭志恒對行業有多年資深經驗，會跟其學習。至於被問及鄭家純是否滿意今次周大福珠寶的成績表，鄭志雯則笑指「我諗滿意啩。」

富瑞：銷售額稍遜預期 目標價降至17.02元



富瑞發表研報指，周大福截至9月底止中期核心經營溢利(COP)符合預期，惟銷售額稍遜該行及市場預期。管理層維持全年COP增逾20%指引，該行估算2024財年COP升19%。由於公司估值並不昂貴及管理層關注改善股東回報，維持投資評級。不過基於上半財年業績，分別下調公司2024至26財年純利預測5%、10%、11%，同期銷售預測亦下調2%至7%，由於對短期非必需品消費情緒看法謹慎，目標價由18.64元下調8.7%至17.02元，維持「買入」評級。

大和表示，周大福中期收入遜預期，但純利達46億元，高於預期，儘管管理層維持其2024財年指引，但這仍使市場失望，低於該行預期，而內地於10月1日至11月18日整體同店銷售按年增6.7%，亦遜該行預期。在消費者信心仍不溫不火的情況下，料2024財年下半年的業績將弱於預期，但管理層仍對內地的中長期增長潛力以及香港及澳門的經營槓桿效益充滿信心。料股價將在短期內對2024財年下半年的前景作出負面反應，仍予「買入」評級。

滙證：缺乏重估催化劑 目標價降至12.2元

滙證指，周大福2024財年中期業績具韌性，受惠於成本控制和金價上升，2024財年上半年的利潤仍符合公司目標，管理層維持2024財年的營業收入增長和核心營運利潤率目標，相信可以提供具韌性的盈利，並為其股價提供股息支持，但缺乏重估的催化劑，將目標價由13.2元降至12.2元，維持「持有」評級，並下調其2024至2026財年純利預測5至8%，主要反映公司在內地的增長有所放緩。



招銀國際稱，周大福中期整體核心淨利略超預期，取得37.7%增速。管理層表示，第三財季截至目前的表現符合預期，低基數效應已有體現，預計11月單月銷售增速超20%，12月增速預計將進一步提升，本季度預計實現中高單位數成長，料全年派息比率維持在70%至80%。將其2024財年收入預測下調1.7%，但調高淨利潤9.1%，目標價由18.7元降至18.6元，維持「買入」評級。

高盛：對復甦步伐持謹慎態度 目標價微升至12.6元

高盛指，周大福中期主要經營溢利較預期高約7%，期內經營開支控制工作較佳，尤其是包裝物料和廣告營銷方面，然而收入卻較預期低7%，中國內地每店銷售疲弱。於10月1日至11月18日期間，內地同店銷售按年增長6.7%，達疫前的106%，大致符合管理層預期，並暫時優於高盛對整個第三財季達104%的預測。管理層在業績會上表示，維持2024財年主要經營溢利目標不變，但推動因素由銷售和毛利率，轉為節省銷售及行政支出，以反映消費者信心疲弱和金價持續造好。

高盛下調周大福2024至2026財年淨利潤預測1%至3%，以反映上半財年業績，銷售表現下降及較佳的經營開支控制。高盛承認周大福在珠寶行業的領先品牌地位和完整的份額增長趨勢，但對其復甦步伐仍持謹慎態度，因憂慮黃金市場情緒可能面臨降溫，維持「中性」評級，目標價由12.3元微升至12.6元。

溫鋼城：內地業務倒退投資者有戒心 恐失守前低位10.3元



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，據聞內地年青人近期興租金飾，結婚固然不能太寒酸，但一大堆金飾可能一生只會戴一次，還要找地方收藏，亦很少見會傳給女兒結婚時戴，內地因此出現租金飾行業，對金飾股不利，周大福內地業務也見有些倒退，投資者會有戒心，看股價就知市場明顯不收貨，早前反彈已蒸發一半，今日由12元大裂口急跌至11元附近，有機會跌至之前低位10.3元，無貨不用煩惱，若有貨而未有錢賺，也可續持有，但若失守10.3元，要定止蝕位例如9.95元，再失守就宜先沽出，可觀望消化完業績後能否稍為企穩。

周大福半日跌9.47%收報10.9元，最多跌11.13%低見10.7元，成交1.95億元。其他金飾股普遍上升，六福(00590)升0.98%報20.65元，周生生(00116)升0.11%報9.16元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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