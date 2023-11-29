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阿里健康績優兼購同系醫健營銷業務，大行看法正面可伺機吸納？

29/11/2023

　　線上醫療股阿里健康(00241)昨日(28日)收市後公布業績，中期盈利按年大升1.75倍，淨利潤率改善至3.4%，好過市場預期。經調整盈利亦升82.7%，收入則增12.7%，符合市場預期。集團同時公布，以約135.1億元向主要股東阿里巴巴(09988)收購醫療健康營銷業務。大行看法正面，其中大摩指集團中期利潤率勝預期，兼獲母公司注入資產，料股價反應正面，今日(29日)股價高開逾6%，惟因市況欠佳，終倒跌收市，若想吸納應如何部署？

 

（阿里健康官網截圖）

 

中期盈利按年升1.75倍　經調整盈利升82.7%


　　阿里健康截至2023年9月30日止中期純利4.46億人民幣，按年升1.75倍；每股基本盈利3.3分人民幣，不派中期息。期內經調整利潤淨額6.42億人民幣，升82.7%；收入129.56億人民幣，升12.7%；毛利28.69億人民幣，升24.7%。截至2023年9月30日，線上自營店的用戶會員數量已達7700萬，按年增長21%；天貓健康平台已服務於超過3.2萬商家，較截至2022年9月30日增逾4000個，服務品類擁有超過6400萬個庫存單位(SKUs)，較去年同期快速增加逾1600萬個，人均年度健康品購買頻次及消費金額持續攀升。

 

　　期內阿里健康醫藥自營業務收入114.5億人民幣，按年增長13.5%；阿里健康醫療健康及數字化服務業務收入達4.9億人民幣，按年增長16.4%。與阿里健康簽約提供在線健康諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計逾21萬人，較去年同期增加3萬餘人。


135億購阿里媽媽醫療健康經營權　現金支付20億其餘發新股


　　阿里健康同時公布，以約135.1億元向主要股東阿里巴巴收購Taobao Holding全資擁有的AJK Technology全部股權，以每股4.5元發行約25.6億股新股及20億元現金支付代價。新股每股作價比昨天收報4.66元折讓約3.4%，新股佔擴大後股本約15.9%，令阿里巴巴持股由約56.9%升至約63.83%。


　　AJK Technology獲估值約138億元，業務包括在醫療健康類目下根據獨家營銷審核權提供營銷審核服務，以及提供增值服務，截至今年3月底年度純利約9億人民幣，而截至6月30日止第一季純利2.56億人民幣。阿里健康指，收購後將與阿里媽媽集團共同運營營銷業務，為醫療健康商家和消費者多元化需求提供全面支持、向商家提供服務及解決方案，以及提升收入增長及盈利前景。有關交易需待股東批准。


大摩：利潤率勝預期兼母公司注資落實　料股價反應正面


　　摩根士丹利發表報告指，阿里健康2024財政年度上半年收入按年升12.7%至129.6億人民幣，符合該行預期，對比京東健康(06618)同期增幅為14%。直接銷售業務繼續帶領增長，按年升13.5%；電子商貿平台收入溫和增長2.1%；健康護理及數碼服務收入則升16.4%。受惠毛利率擴張及成本節省，經調整淨利潤6.43億人民幣，好過該行預期，經調整淨利潤率按年提升2.3個百分點至5%。公司上半年利潤率好過預期，並以135億元收購阿里媽媽醫療健康類目獨家營銷審核權，市場期待已久的母公司注入資產終於落實，將有助持續提升平台收入，相信股價反應正面，惟維持「減持」評級，目標價5元。


　　中信里昂亦表示，收購阿里媽媽醫療健康經營權是阿里健康的商業模式變革，有助提升盈利能力及生產效率，維持「買入」評級，目標價6.4元。

 

黃偉豪：收購醫健業務或有協同效應　若突破5元上望5.5元

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪於今日《開市Good Morning》節目指，阿里健康業績不錯，中期盈利升逾1.7倍，經調整後增速仍達八成。股價已積弱多時，現見業績有較強增長，對估值料可有些拉動。另外，先不論作價便宜與否，今次阿里健康收購阿里媽媽醫療健康經營權屬系內收購，且與其本身的在線醫療業務相近，或者會有協同效應，起碼不是突然買些新業務，市場初步看法會較正面，不過最重要是整合完後對阿里健康業績有多大拉動，而收購始終涉及百幾億元，對集團整體營運影響仍要再觀察。股價方面，阿里健康10及11月幾次挨近5元都遇阻力，要進一步上升最基本要突破並企穩5元，到時可再上望5.4至5.5元。

 

　　另黃偉豪指，港股中的科技股整體走勢都不強，比美股的科技股差得遠。事實上，整體內地科技股都不算高增長，基金大戶會揀買增長型科技股，以第三季業績來看，無論阿里及騰訊(00700)都不算有很高速增長，會令資金卻步。若真的要選擇，騰訊會較穩陣，小米(01810)亦相對樂觀，偏二線可揀網易(09999)、百度(09888)及快手(01024)，對阿里看法則較審慎，因暫不見太多新的催化劑，特別之前提到的業務分拆也有部分暫緩，對股價影響仍較利淡。

 

　　阿里健康今日跌0.86%收報4.62元，最多升6.22%報4.95元，成交4.52億元；阿里則跌2.22%報72.7元，成交66.53億元。另京東健康跌7.14%報37.05元，平安好醫生(01833)跌1.32%報17.88元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此


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