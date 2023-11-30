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嗶哩嗶哩上季虧損收窄惟下調全年營收預期，遭大行降目標股價急插博唔過？

30/11/2023

　　俗稱「B站」的內地短視頻平台嗶哩嗶哩(09626)昨日(29日)收市後公布業績，第三季經調整虧損按年收窄約五成至8.8億人幣，稍遜市場預期虧損7.7億人民幣，而期內收入按年升0.2%，當中增值服務及廣告收入分別增17%及21%，但遊戲收入跌33%。公司宣布由於遊戲收入低於預期，下調全年指引，預計全年營收在225億至235億人民幣範圍的下限水平。大行雖多指其季績符合預期，但不少都因其遊戲業務疲軟下調目標價，股價今早(30日)低開約8%後跌幅擴大，最多插逾13%低見87.6元，創超過52周新低，可否博反彈呢？

 

 （Shutterstock）

 

第三季經調整虧損收窄至8.8億人幣　淨營業額按年持平


　　嗶哩嗶哩截至2023年9月30日止第三季虧損收窄至13.51億人民幣，而對上一年同期虧損17.13億人民幣；按非公認會計準則，經調整淨虧損收窄至8.78億人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損17.63億人民幣。期內淨營業額總額58.05億人民幣，按年升0.2%；當中增值服務營業額按年增17%至26億人民幣，主要是直播服務及其他增值服務收入增加所致；廣告營業額增21%至16億人民幣，主要是公司改良廣告產品及提高廣告效率所致；移動遊戲營業額跌33%至9.9億人民幣，主要由於去年6月推出《時空獵人3》令基數較高，以及部分新遊戲營業額低於預期。截至9月30日，日均活躍用戶達約1.03億，按年增長14%。

 

　　另集團首三季虧損收窄至35.26億人民幣，而對上一年同期虧損60.02億人民幣；經調整淨虧損收窄至28.69億人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損53.8億人民幣。期內淨營業額總額161.79億人民幣，升2.7%。


B站：移動遊戲收入遜預期　全年營業額料處225億至235億範圍低端


　　公司主席兼首席執行官陳睿表示，在有效提升商業化效率的同時，第三季度的用戶數量及活躍度均實現了增長，突破1億大關，而且用戶在平台上的日均使用時長攀升至100分鐘，創下歷史新高，推動用戶總使用時長按年增長19%。集團通過把廣告和直播整合到內容生態中，持續強化商業化效率，帶動廣告收入和增值服務收入增長，有信心通過充滿內生動力的內容生態，帶來更多的未來用戶增長和商業化機會。不過，由於移動遊戲收入低於預期，集團目前預期2023年全年淨營業額總額介乎225億至235億人民幣範圍的低端，相等於按年增長2.7%至7.3%。遊戲業務已減掉部分不符合市場要求、不能掙錢的項目，未來會把資源集中在更有市場競爭力的項目上。

 

　　嗶哩嗶哩首席財務官樊欣稱，毛利率由去年同期的18%增長至25%， 在日活躍用戶增長的同時，經營開支總額按年減少12%，且經營現金流在第三季度轉正，未來將繼續致力於進一步改善財務狀況。

美銀：遊戲業務疲軟目標價降至131元　里昂：手遊收入令人失望


　　美銀證券發表研報指，嗶哩嗶哩第三季業績基本符合預期，在遊戲業務仍然疲軟的情況下，公司維持2023年全年虧損收窄及明年達至收支平衡的目標不變。預期公司的廣告和直播業務將繼續推動收入增長，同時核心業務毛利率將改善，主要來自於新廣告產品利潤率相對較高，以及直播收入分成比例的優化。公司持續控制營運成本，有計劃於今年底前減少員工整體數量，在用戶增長趨勢保持韌性下，營銷開支亦有削減空間。惟考慮到宏觀經濟放緩，其遊戲業務仍然疲軟，將其2023至2025財年盈利預測下調5%至12%，目標價從155元降至131元，重申「買入」評級。


　　里昂指，嗶哩嗶哩第三季業績表現大致符合預期，收入按年微升0.2%，較該行預期高出2.4%，經調整EBIT挫半至7.55億人民幣，則較該行預期遜色。公司期內手遊收入表現令人失望，在新遊戲表現拖累下手遊收入按年跌33%，但同期直播業務表現強勁，收入按年增長30%，廣告業務亦增長21%，相信短期內手遊業務表現較差，仍將是收入的主要拖累因素，而在「雙11」帶動下預期第四季廣告業務會繼續向好。預料第四季收入將按年增長3%，經調整EBIT料收窄至6.43億人民幣，相應將美股目標價降至14.2美元，評級「跑贏大市」。

 

野村：管理層沒為艱難時期做準備　美股目標價降至13美元


　　野村指，仍看好嗶哩嗶哩的生態系統，其日活躍用戶數量在首三季年均增長16%，原以為公司會很容易將其生態系統貨幣化，然後產生可觀且可持續的收入，幫助公司實現盈利，但公司卻經常難以達到市場預期的財務業績。管理層沒有為艱難時期做好充分準備，因此似乎對不斷惡化的宏觀和行業環境措手不及。在線遊戲曾經作為公司最大的收入來源，但由於公司沒有自己製作遊戲，因此依賴第三方遊戲授權商提供遊戲，公司應該在其授權遊戲表現尚好時，就發現並解決這個弱點，將其美股目標價由18美元降至13美元，評級由「買入」降至「中性」。

 

　　摩通指，嗶哩嗶哩第三季業績普遍符合預期，第三季收入58億人民幣，按年持平，按季增9%，整體符合彭博預期，其今年第三季淨虧損8.78億人民幣，高於預期，預計今年全年收入指引將處於225至235億人民幣的低端區間，這意味2023年第四季營收將達到63億人民幣，由於遊戲前景疲軟，第四季收入指引亦有所下調，予港股目標價85元，予美股目標價11美元，均予「減持」評級。

 

大摩：新遊戲增長將影響收支平衡　上調今明兩年每股虧損預測


　　摩根士丹利稱，嗶哩嗶哩下半年年化遊戲流水金額料為41億至42億人民幣，差於市場預測。預測現有遊戲今年流水指向逾10%按年跌幅，且情況或在明年持續。管理層料《閃耀！優俊少女》短期恢復上架，但該行料新自家遊戲2025年才發布。公司今年以來的26%廣告收入增長由新電商直播串流推動，尤其是「618」及「雙11」購物節，意味內生廣告收入增長僅為高單位數至中雙位數。基於遊戲佔第三季毛利約半，新遊戲增長及發放時間將影響公司收支平衡時間表，該行預期為明年第三季，下調其今年至2025年收入預測1%，並把今明兩年每股虧損預測上調14%及9%，予美股目標價13美元，評級「與大市同步」。

 

　　中金指，嗶哩嗶哩第三季收入基本符合該行及市場預期；經調整淨虧損略差於市場預期，但略優於該行預期，主要因為經營費用控制好於預期。公司下調全年收入指引，主要由於遊戲收入低於預期。公司廣告基建不斷完善，增長潛力有望持續釋放。第三季遊戲業務收入按年跌33%，受暑期遊戲市場新品供給較多、競爭加劇影響，而去年同期遊戲收入相對高基數。展望第四季，相信《閃耀！優俊少女》或有一定收入遞延貢獻，後續儲備產品建議關注《熾焰天穹》、《三國：謀定天下》等。輕微下調其今明兩年收入預測，基本維持盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級，目標價124元。

 

陳政深：業績缺乏增長亮點沒催化劑　股價仍有下跌空間

 

　　艾德金融董事陳政深表示，嗶哩嗶哩第三季收入按年僅升0.2%，缺乏增長亮點，無論遊戲管線及廣告業務都難予人信心。事實上，市場對其業績本沒太大期望，受經濟影響，遊戲業務疲弱亦在預期內，而收入及成本控制按季表現也不算太差，但不見公司有就提升業績做過工夫。在現時市況欠佳下，業績沒亮點、沒催化劑就足以促使投資者沽貨，美團(03690)就是如此。嗶哩嗶哩股價於去年10月曾見過60幾至70幾元，若恒指再創年內新低，它還有空間再跌，相反即使有反彈，升至約93元已有阻力，水位不多不值博。

 

　　嗶哩嗶哩半日跌11.14%收報89.75元，為表現最差科指成分股，連跌3日，累計跌幅17.2%，成交5.41億元。其他科技股表現各異，阿里巴巴(09888)跌0.76%報72.15元，美團升0.94%報91.3元，京東(09618)跌0.38%報106.2元，騰訊(00700)升1.96%報323.2元，百度(09888)跌0.43%報114.6元，小米(01810)升0.39%報15.54元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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