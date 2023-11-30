美減息預期升溫金價逼近歷史高位，六福績優獲大行唱好，揀買金礦股抑或金飾股？

近日有美國聯儲局官員發表鴿派講話，指如果通脹持續數個月放緩，聯儲局屆時可能降息，市場揣測聯儲局明年上半年減息的可能性持續升溫，根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，市場預計美聯儲3月降息的可能性升至45.5%。金價一度升至近7個月高位，紐約期金連升4日，昨(29日)收市升0.3%，每盎司報2067.10美元，逼近2020年8月創下的2074.88美元歷史新高。另外，六福集團(00590)公布中期純利按年升43%，收入升34%，中期息增31%至0.72元，績後獲多間大行唱好，今日(30日)股價飆逾7%。金價連升多日逼近歷史高位，並獲大行唱好，若繼續看好金價，應揀買金礦股抑或金飾股呢？

（Shutterstock）

法興銀行：全球央行儲金 金價明年或衝高至2200美元上方



法國興業銀行分析師表示，隨著金價自5月份以來首次回到2000美元上方，並且看起來受到多頭的良好支撐，在美聯儲將降息最多150個基點的預期下，金價可能在2024年飆升至新高並保持在2200美元上方。較低的利率將使黃金作為一種非收益資產受益，因為將使更多的流動性從債券中擠出並流入其他市場，而地緣政治緊張局勢的不確定性將促使投資者尋求世界上最古老安全的價值儲存手段，從而導致金價上漲。



法國興業銀行補充指，與石油不同，自以色列及哈馬斯衝突開始以來，黃金價格上漲了8%，由於需求依然強勁，黃金繼續忽視實際收益率上升的阻力。黃金需求和支撐其價格的主要來源是全球中央銀行，近幾個月來它們一直在增加黃金儲備。在中國，黃金與石油一樣，一直是實物資產多元化的來源之一，全球一些國家的異質聯盟亦應該繼續去美元化，並進一步提振黃金。這些綜合因素預計將在2024年為黃金帶來利好。





高盛料明年金價走高 調高12個月金價目標至2050美元

高盛的大宗商品分析師日前發布報告亦預計金價將在2024年走高，將未來12個月的金價目標較年初預期的每盎司2000美元上調至每盎司2050美元，因預期明年美國經濟表現仍將較為強勁。高盛經濟學家上周報告稱明年美國經濟衰退的機率僅有15%，並預期聯儲局最快明年底才會啟動降息。金價的走勢與美國實質利率以及美元走勢密切相關，並預期中國與印度兩大消費國的黃金消費需求可望持續保持強勁，加上來自央行的買盤，可以令金價獲得一定支撐。而在其他資產(尤其是風險資產)遭遇增長放緩的情況下，能源和黃金也可以有效地對沖地緣政治或其他事態發展帶來的負面供應衝擊。



提到央行的買盤，世界黃金協會報告指，第三季全球央行黃金淨購買量為337公噸，較去年第三季的459公噸減少27%，但仍是統計以來第三強勁的季度。累計今年前三季各國央行黃金淨購買量年增14%，達到創紀錄的800公噸。而中國人民銀行公布的數據顯示，2023年10月中國黃金儲備較前月增加74萬盎司或23公噸，達到創新高的7120萬盎司或2214.57公噸，為連續第12個月增加；累計過去12個月，人行黃金儲備增加856萬盎司或266.25公噸。

六福中期純利按年升43% 中期息增31%至0.72元





（截自六福珠寶官網）



另方面，六福集團公布，截至2023年9月30日止中期純利9.43億元，按年升43.3%，相當於每股盈利1.61元，盈利為歷來次高水平；派發中期息0.72元，按年增31%，以中期派息金額計創歷來最高，而計及上年度末期息，近12個月周息率增至6.25厘。期內收入74.86億元，升34.3%。集團將收入增長歸因於通關後港澳零售業務復甦，期內零售業務收入按年增56%至60.3億元，分部溢利大增1.37倍至6.62億元，分部溢利率11%。不過，批發業務跌21%至9.1億元，分部溢利跌6%至1.74億元，公司解釋，即使品牌店有所增加，但批發表現受累內地鑽石產品需求疲軟。

以地域計，六福集團港澳和海外業務收入按年增67%至48.3億元，分部溢利增1.6倍至6.67億元，同店銷售已回復至疫情前水平，惟內地業務收入跌0.7%至26.6億元，溢利減少6%至5.61億元。公司指，內地業務主要受批發業務影響，而且內地店同店銷售按年跌3.9%。在港澳的旅遊業及宏觀經濟持續改善下，預期業務維持良好增長勢頭，而且財年第三季度的低基數效應及預期受惠於營運槓桿效益，集團期望於本財年業績超越疫情前表現。

高盛：受惠強勁港澳客流量 目標價升至26元

高盛發表研報指，六福2024上半財年銷售額按年升34%，淨收入升43%，較該行預期高11%，主要因利潤率較高的港澳零售店業績帶動毛利率上升，以及黃金對沖。相比起評級「中性」的周大福(01929)，更看好六福，因其更好反映港澳旅客強勁的客流量，且估值更具吸引力。而管理層對明年前景態度樂觀，預期銷售額可回復至疫情前水平，內地新開店350間目標不變，又料明年淨利潤可達歷史新高，因毛利率保持穩定，將其2024至26年的淨收入預測分別上調7至13%，予「買入」評級，目標價由25.6元升至26元。

摩通指，六福2024上半財年的銷售額和利潤均將受惠於香港和澳門零售額的復甦，以及中國內地專營店的貢獻增加，預計將超過疫情前水平。香港強勁復甦將繼續成為集團增長動力。2024財年上半年來自香港及澳門收入貢獻回復至65%，與新冠疫情前的水平相若，相信這一動能將繼續成為集團2024財年下半年收入及盈利的主要增長動力，預期將達21%按年銷售增長及32%的盈利增長，惟將目標價由31元下調至30元，維持「增持」評級。

麥格理：公司對前景樂觀料盈利創新高 目標價升至32元

麥格理指，六福公布2024財年上半年業績，收入和淨利潤分別按年增長34.3%和43.3%，與之前盈喜預告一致。由於港澳銷售勢頭強勁，加上經營槓桿作用，公司對全財年前景樂觀，預計明年3月底止2024財年淨利潤將創歷史新高，將其2024至2026財年淨利潤預測分別升1.9%、升1.1%及降2.2%，以反映2024財年上半年業績，以及零售業務結構調整帶來的好過預期的毛利率，目標價微升1%至32元，評級「跑贏大市」。

花旗指，六福2024財年上半年業績強勁，淨利潤增長43%，與盈喜預告一致。核心淨利潤按年增長54%。受惠於金價上升，淨利潤率擴張至12.6%創新高。中期股息增加30%至0.72元，管理層打算將派息比率穩定在45%。基於經濟前景復甦，管理層目標2024財年的盈利水平超過疫情前水平。鑑於香港和澳門遊客消費持續恢復、內地業務基數較低、黃金需求強勁以及估值引人注目，維持「買入」評級，目標價由26.5元升至27.4元。

葉尚志：金價年底前可創新高 山東黃金上望16.5元 六福未宜追入

第一上海首席策略師葉尚志指，金價受多項利好因素支持，包括聯儲局可能提早減息，令持有黃金成本下降，另地緣政治風險未見緩和，俄烏戰事未完，又有以巴衝突等，增加黃金的避險需求，再加上全球央行因擔心美元安全性，積極增加黃金儲備，料金價年底前可升破2074美元再創新高，但相信升抵2100美元會有阻力。

至於金礦股可否趁勢吸納，葉尚志指，金礦股除受金價升跌影響，也要留意個別公司的營運成本可能影響其盈利表現，有些公司甚至沒有金礦，只有黃金交易買賣。論到受惠金價上升，可吼山東黃金(01787)，先上望之前高位16.5元。至於金飾股偏向消費類股份，受經濟影響較大，其中六福雖然估值比周大福便宜，但今日股價飆升，不宜追入。

部分金礦股今日升勢持續，紫金礦業(02899)升1.31%收報12.38元，山東黃金升1.05%報15.42元，靈寶黃金(03330)升1.53%報1.33元，惟招金礦業(01818)跌1.94%報10.12元，中國黃金國際(02099)跌1.83%報32.25元，SPDR金ETF(02840)則升0.24%報1479.5元。金飾股亦升跌不一，六福升7.39%報21.8元，周大福升2.16%報11.34元，惟周生生(00116)跌2.44%報8.81元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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