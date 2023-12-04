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溫傑：恒指再穿底機會增大，區間下調至16500－17400點

04/12/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股12月開局「出師不利」，不單止再次跌穿17000點，上日（1日）更以全日最低位16830點收市，跌市下全日成交額仍然有逾千億，反映投資者於低位沽貨，後市仍有一定壓力？現時牛證重貨區維持在16500點至16599點，1650016899有超過6400張牛證，指數本周向下「劏牛」機會大？美團(03690)旗下自營零售品牌「美團買菜」即日改名做「小象超市」，提供一站式買餸兼送上門服務，惟現時市場上已有拼多多、盒馬、東方甄選等多個買餸app，美團加入戰團的成效有多大？ 阿里巴巴(09988)市值被併多多超越，創辦人馬雲再次在內部網絡呼籲公司進行根本性變革，此一舉動原來暴露阿里的管治問題？電動車龍頭比亞迪 (01211)股價連續9天出現高開低走的陰燭形態，近日再次推出降價促銷活動，反映全年銷售300萬輛新能源汽車的目標仍然有困難？短線壞消息已悉數反映在股價上？

 


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