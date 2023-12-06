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熊麗萍：穆迪報告對大市影響不大，港股反彈首級看17000點

06/12/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　穆迪將中國評級展望由「穩定」下調至「負面」，是逾7年以來首次，市況已充分反映下調理據？恒指連日穿底，按主要移動平均線分布，目前已出現「三隻烏鴉」，後市繼續看淡？大行對2024年展望並又如何？蔚來(09866)第三季虧損按年擴大10.8％，按季則有所收窄，加上交付量創季度新高，毛利率亦按季回升，刺激隔晚ADR曾升逾8％，市場滿意業績嗎？集團近日積極與不同車企合作，業務合作對蔚來發展具正面影響？商湯(00020)回應早前沽空機構灰熊提出的四項指控，惟對提振股價幫助不大？

 


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