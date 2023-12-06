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太古金沙藥明生物齊回購，太古獲大行唱好股價飆升可看高一線？

06/12/2023

　　太古股份昨日(5日)收市後突宣布新一輪最多60億元的股份回購計劃，較去年宣布最多回購40億元加碼50%，回購計劃由今日(6日)起至2025年5月，大行看法正面，太古A(00019)半日飆一成半，太古B(00087)亦升13%。金沙中國(01928)控股股東亦擬斥最多19.5億元增持近1億股，半日亦飆逾4%。藥明生物(02269)則擬斥最多6億美元回購股份，半日反彈逾半成。看來回購對股價刺激作用立竿見影，但在大市難言已喘穩下能維持多久難料，若想追入要小心。

 

（太古公司網頁截圖）

 

太古擬斥最多60億元回購較去年加碼50%　惟回購期延長至1年半

 

　　太古股份公布，已批准透過於公開市場回購公司的普通A股和B股的計劃，回購股份的金額最高為60億元，計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。回購期間由2023年12月6日至2025年5月舉行的公司股東周年大會結束。董事局認為，實施計劃符合公司及股東的整體最佳利益。於現況下進行股份回購可展示公司對業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。公司現有財務資源足以實施計劃並繼續維持穩健的財務狀況。

 

　　值得一提，太古新一輪股份回購最多60億元，較去年8月宣布最多回購40億元加碼50%。當時太古A更增派中期息，市場相當受落，兩個交易日就大升17%，到年底更累升53%，惟太古A股價今年卻累跌24%。另值得留意，太古今輪回購時間是截至2025年5月為止，即為期1年半，上輪回購時間則維持約9個月，至今年5月，最終斥資約33億元回購。即是太古今次用1.5倍時間最多回購1.5倍金額，只算保持力度。

 

美銀：太古回購將收窄NAV折讓　大摩：可支持較高資本回報


　　美銀證券發表研報指，對太古60億元回購計劃感到驚喜，將為收窄每股資產淨值(NAV)折讓及釋放價值催化劑，加上售美國飲料業務予母企宣派特別股息，及去年40億元回購行動，可建立太古對股東的友善紀錄。相信消息對太古地產(01972)有利，其派息料每年以個位數字幅度增長，以支持母企太古回購行動，上調太古A評級，由「中性」升至「買入」，目標價維持62元。

 

　　大摩稱，對太古回購計劃看法正面，因支持較高的資本回報。太古2023年預測市盈率7倍水平，股息率6.2%仍屬吸引，加上國泰(00293)業務復甦，亦有助改善太古基本面。國泰近期已回購一半由港府所持的優先股，太古地產(01972)沽出本港商廈樓面，同屬正面消息，予太古A目標價69元，評級「增持」。

 

　　里昂指，太古宣布將回購60億元股份，令人驚喜。上一次回購計劃之後，公司的股價被重新評級，預期今次公布的回購計劃會受到投資者歡迎，維持對太古盈利預測，但將目標價由62元升至69元，維持「買入」評級。

 

金沙控股股東擬斥最多19.5億元增持　藥明生物擬斥最多6億美元回購

 
　　金沙中國亦公布，控股股東Las Vegas Sands Corp(LVS)擬增持股權，並已促使間接全資附屬公司VVDI(II)於昨日與一間金融機構訂立購股交易，VVDI(II)將支付最多約19.5億元的融資金額以購買股份。集團指，根據昨天收市價每股20.2元計算，融資金額相等於約9660萬股股份的總價格，佔約1.19%股權。集團預期將於結算購股交易後，仍維持足夠的公眾持股量。

 

　　藥明生物董事會亦議決動用購回股份授權，不時在公開市場上以不超過6億美元購回股份。公司相信目前股價並未反映其內在價值或公司的實際業務前景，而建議股份購回也反映公司對其自身業務發展前景充滿信心。公司認為目前財務資源將使其能夠實施建議股份購回，同時維持穩健的財務狀況。

 

熊麗萍：回購或可短期刺激股價回升　往後走勢要看公司個別因素

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，公司回購都是在市場買入股份，既然有人買貨，應可令沽壓減輕，但未必可帶動股價向上，因回購不代表會追貨，只是看到股價低估了公司價值而進行回購，故回購只有助股價穩定。太古及金沙都宣布回購，如果股價低殘，短時間確可刺激股價上升，惟近期大市已跌到很低殘，很多公司包括騰訊(00700)、滙控(00005)及友邦(01299)都有回購動作，但友邦股價照樣下跌，故不應對回購作用期望太大，只望股價可於低位喘定，或者再跌時仍有資金買貨，股價往後升跌仍要看公司個別因素。其中濠賭股近期沒太多新消息，假期因素亦已反映，且上次黃金周假期也未能帶動股價上升，跟著的聖誕假期相信幫助也不大，農曆新年又要等兩個多月才到，而澳門的深度遊對博彩收入暫未看到有很大幫助，濠賭股只宜短線部署。

 

　　太古A半日升15.41%收報58.8元，成交1.97億元；太古B升13.15%報9.21元，成交4435萬元。金沙則升4.21%報21.05元，連升5日，累計升幅10.56%，成交3.01億元。藥明生物亦升5.27%報31.95元，成交13.92億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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