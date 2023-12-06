鋰價跌跌不休廣期所出手調控，贛鋒天齊無懼富瑞大削目標照升，可部署買入？

鋰價跌跌不休，內地碳酸鋰期貨已連跌4個月，碳酸鋰生產商大受影響，目前江西多數生產商無論生產和銷售都暫停。廣州期貨交易所亦出手調控，於周一(4日)發布通知，上調碳酸鋰期貨主力合約手續費3倍，並收緊交易限額。受消息影響，周一內地碳酸鋰期貨全線跌停，所有合約均跌破每噸10萬元人民幣大關，昨日(5日)更低見94850元人民幣，再創上市新低，惟投資者反憧憬市場將漸趨平穩，鋰電股股價連日回升，今日(6日)升勢更急，贛鋒鋰業(01772)(深:002460)及天齊鋰業(09696)(深:002466)均飆逾半成，無視近日遭富瑞大削目標價，難道股價已見底，可開始部署買入？

贛鋒鋰業總部研發中心（贛鋒網頁媒體資源庫）

廣期所上調碳酸鋰期貨主力合約手續費3倍 收緊交易限額

為阻止碳酸鋰期貨繼續大跌，廣州期貨交易所周一宣布自今日(6日)交易時間起，碳酸鋰期貨LC2401合約的交易手續費標準調整為成交金額的0.032%，日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的0.032%，意味直接將主力合約的交易手續費提高3倍，同時將碳酸鋰的交易限額收緊，要求非期貨公司會員或者客戶在碳酸鋰期貨主力合約上單日開倉量不得超過2000手。

廣期所相關負責人表示，近期碳酸鋰期貨受諸多不確定因素影響，品種成交量持續放大，市場熱度較高。為抑制市場交易過熱，引導投資者理性參與，保障市場運行平穩，廣期所已研究並出台包括實施交易限額、調整平今倉手續費標準等在內的針對性措施。

而隨著碳酸鋰期貨大跌，廣期所今日發布碳酸鋰期貨重點問題解答稱，碳酸鋰期貨2401合約已進入交割月前月，12月第十四個交易日結算時起，持倉限額將下降至1000手，12月最後一個交易日結算時起單位客戶持倉限額下降至300手，個人客戶持倉不得進入交割月。若出現客戶持倉超過持倉限額的情形，交易所將按照規則對客戶的超倉持倉進行強行平倉。

業界對短期碳酸鋰需求仍悲觀 約三分一產能面臨虧損



即使廣期所出手調控，業界對碳酸鋰價格後市仍悲觀，有業內人士對內媒表示，短期並沒有看到市場對於碳酸鋰需求的增長點，而每年一季度通常是國內汽車銷量的淡季，海外電動汽車的滲透率也沒有明顯上升，加上美國近日更新的《削減通脹法案》將中國企業排除在補貼範圍外，以及歐盟針對中國車企的反傾銷調查，使得業內對短期整體需求悲觀。

另外，銅冠金源期貨指，在當前碳酸鋰價格下，約有三分之一的碳酸鋰產能已面臨虧損，集中在鋰雲母環節。在下游環節的拖累下，產業整體表現出消費低迷的現象，這可能會導致此次價格下跌矯枉過正。華泰期貨則指，期貨合約到期時間較長，預計短期內受到宏觀情緒及資金影響較大，部分貿易商在庫存壓力之下，欲低價換量，報價大幅走低。百川盈孚表示，部分下游正極企業因外購材料太貴，成本倒掛嚴重，已選擇停產減產。至於碳酸鋰明年的價格走勢，國信期貨預計，整體運行區間在每噸8萬至15萬元人民幣。

富瑞：鋰需求受供應鏈去庫存影響 降天齊贛鋒評級至跑輸大市



富瑞近日發表報告指，內地碳酸鋰價格由年初每噸50萬元人民幣，大跌至11月底的12萬元人民幣，跌幅75%，今年中出現的價格復甦只屬短暫。內地電池需求仍然強勁，不過鋰需求受到供應鏈去庫存影響，例如寧德時代(深:300750)的庫存周期由去年底的100日跌至第三季的50至60日，估計明年至2027年鋰市場出現大約3%的供應過剩，供求趨向平衡。



富瑞預期短期內鋰價進一步調整，因為供應緊張的情況緩和，鋰化合物價格下跌，推低鋰精礦單位價格，直至礦商收緊供應，估計明年第四季碳酸鋰價跌至每噸9萬元人民幣，全年平均價格每噸10萬元人民幣，長遠只有溫和復甦。富瑞將今年至2025年天齊鋰業的盈利預測分別下調51%、28%及51%，贛鋒鋰業的盈利預測分別下調69%、69%及75%，評級均由「買入」降至「跑輸大市」，並大削兩股目標價，當中贛鋒目標價由79.65元下調78%至17.33元，天齊目標價由78元下調59%至32元。

天齊鋰業江蘇張家港生產基地（天齊網頁媒體中心圖庫）

何啟俊：交易所出手無助改變供過於求 贛鋒天齊不宜吸納



俊賢資產管理投資總監何啟俊認為，交易所出手調控治標不治本，無助改變行業上游現時供過於求情況，近日亦有大行及研究機構指往後一兩年行業都維持現況，料鋰價上升空間有限。即使鋰價已見底，贛鋒及天齊盈利能力都會受壓，近日其股價只屬短期反彈，無論現價或跌回之前低位都不宜吸納。

贛鋒今日升7.01%收報25.95元，連升兩日，累升9.49%，成交2.98億元。天齊亦升6.46%報40.4元，連升3日，累升9.04%，成交2.53億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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