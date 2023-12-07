憂供過於求油價創5個月低，機構唱淡三桶油未宜沾手

信貸評級機構穆迪最近下調中國評級展望至「負面」，中國經濟前景令人憂慮，加上市場懷疑石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)的減產力度不夠，而美國上周汽油庫存又大增，市場對燃油需求疲弱、供應過剩憂慮加劇，隔晚紐約期油大跌4.1%或2.94美元，報每桶69.38美元，布蘭特期油亦跌3.8%或2.9美元，報每桶74.30美元，均為6月底以來最低收市價，且已連跌5日。「三桶油」今日(7日)股價受壓，其中中海油(00883)及中石油(00857)均跌逾2%。國家發改委指油價短期可能偏弱運行，花旗則指在產能過剩下，油價明年底或見70美元，油股之前累積升幅已巨，近日才見似樣調整，似乎暫未可沾手。

（中海油年報截圖）

市場質疑OPEC+成員國會否自願減產 美國上周汽油庫存大增

OPEC+上周四(30日)同意明年第一季自願減產每日約220萬桶，但分析師指，整體減產屬自願性質，交易商質疑是否會遵守。雖然沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲周一(4日)表示，減產承諾將完全兌現，如有必要OPEC+絕對可以讓減產行動持續到明年第一季之後。俄羅斯則只同意削減出口，而非直接減產，不過俄羅斯總統普京昨日(6日)到訪沙地阿拉伯，與沙特王儲Mohammed bin Salman討論在油價問題上進一步合作。克里姆林宮發言人Dmitry Peskov指，有關合作將繼續在OPEC+之內進行，雙方同意有重大責任交流，以維持國際能源市場穩定及可預期地處於合適水平。

此外，美國上周汽油庫存增幅大於預期，加劇了對燃料需求的擔憂。美國能源資訊局(EIA)公布，上周美國汽油庫存增加540萬桶，是分析師預期增加100萬桶的5倍多。而上周美國原油庫存減少460萬桶，遠超分析師預期減少140萬桶。BOK Financial副總裁Dennis Kissler指，美國燃料需求出現急跌情況，市場對需求的憂慮升溫，牽動油價進一步滑落。休斯頓Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，投資者現在覺得市場供應有點過剩，理由是美國產量強勁，煉油廠運行疲軟。

另據船舶追蹤公司估計，美國原油發貨量接近創紀錄的600萬桶/日，這是美國原油供應充足對全球市場造成壓力的最新跡象。此外，沙特周二(5日)將面向亞洲客戶的官方售價進行了2月以來最大下調。

發改委：油價短期可能偏弱運行 花旗：產能過剩明年底或見70美元

另方面，據央視財經日前報道，國家發改委價格監測中心預計，短期來看，油價可能偏弱運行。本次OPEC+會議的延期以及新減產協議力度不及預期，凸顯了全球經濟增速下滑背景下，產油國內部因利益訴求不同而產生的矛盾，減產措施對油價的托底支撐作用有所減弱，加上美國、巴西等國原油產量增長，將進一步給油價帶來壓力。



而包括Alastair Syme在內的花旗分析師近日在一份研究報告中表示，面對日益增長的閒置產能，油價可能會在2024年底跌至每桶70美元的低點。OPEC+陷入為保護價格而犧牲市場佔有率的惡性循環。預計明年將有400萬桶/日的剩餘產能。此外，行業投資不足的觀點沒有得到數據支持，數據顯示，自2016年OPEC+成立以來，全球剩餘產能增加了150萬桶/日。而在剩餘產能超過300萬桶/日的年份，石油股大多表現不佳。不過，石油行業可以利用龐大的資產負債表來保護股東分紅，並利用併購的機會。





陳鳳珠：憂供應過剩油價恐見60美元 三桶油宜待油價跌定再吼

匯盈集團研究部主管陳鳳珠於今日《hot talk 1點鐘》節目指，今年油價平均為70至80美元，因需求仍較強。OPEC+同意明年第一季自願減產每日220萬桶，但市場質疑其中130萬桶只是沙特及俄羅斯自願減產的延續，實際減幅不大，而整體宏觀經濟不太理想，需求未必太強，到時恐會抵銷減產因素，甚至出現供應過剩情況，國際能源總署也預期明年整個石油市場會出現輕微供應過剩。尤其看到美國經濟可能出問題，明年要提早開始減息，市場擔心OPEC+減產幅度不足夠，短期料會繼續困擾油價，但未必會跌得很深，60美元水平會有支撐，料平均於60幾至70幾美元上落；而油價能否如近兩年般續處高位，要看主要經濟體明年經濟情況。

陳鳳珠續指，要部署買入石油股先要看清原油供需平衡何時達到，今年油股已借助本身高息及油價強勢升了一段很長時間，現見環境轉變會有較多獲利盤出現，短期可能續現跌勢，尤其中石油及中石化(00386)近期股價已每況愈下，有機會繼續營造下降軌。中海油和油價相關性較高，之前仍能在油價處於70美元時維持橫行格局，但今日亦見裂口下跌，其股息雖較高，惟股價未來恐會隨油價回吐而下行，暫未宜沾手，有貨可先減持一部分，剩下可看油價短期走勢再決定是否繼續持有。總之，三桶油應待油價跌定再吼，其中中石油會較佳。

「三桶油」今日齊下跌，中海油跌2.66%收報12.46元，中石油跌2.21%報4.86元，中石化跌0.77%報3.88元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，匯盈集團研究部主管陳鳳珠，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油價/油股及港股大市，立即重溫





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