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《嚟緊炒D乜》第三季經營利潤倍增，京東健康上望52銀

08/12/2023

　　京東健康(06618)主要經營在線零售藥房及提供在線醫療健康服務。京東健康2020年12月由京東集團(09618)分拆於香港上市。

 

（京東健康網頁截圖）


　　京東健康截至今年9月30日止第三季經營盈利1.75億元人民幣，按年增126.1%；經調整經營盈利7.45億元人民幣，按年增13.8%。期內，收入115.85億元人民幣，按年增10.1%。截至2023年9月30日，年度活躍用戶數達1.75億戶。


　　2023年第三季度，京東健康攜手多家藥企推出新特藥線上首發，持續提升藥品的可及性，並為患者帶來更好的購藥體驗；包括糖尿病創新藥物賽益寧注射液(甘精胰島素利司那肽注射液)及創新靶向藥物艾樂明(巴瑞替尼片)等。京東健康還與利奧製藥、達因藥業、東阿阿膠等多家醫藥企業全面升級戰略合作，完善「零售醫藥+服務」一站式體驗。


　　2023年7月，京東健康體檢中心北京亦莊店正式對外運營。基於京東健康的數字化能力，體檢中心打通了線上線下的服務流程，實現全程無紙化體驗；體檢後用戶還可享受便捷的線上醫療及健康服務，包括體檢報告結果解讀、後續問診及專業醫療諮詢。同月，京東健康正式推出醫療大模型「京醫千詢」，實現在不同醫療場景的應用、產品和解決方案的AI升級。


為淨現金股份，現價可買


　　另外，截至6月30日止，京東健康中期盈利15.6億元人民幣，同比增長5.9倍，每股盈利50分人民幣。而非國際財務報告準則盈利24.4億元人民幣，增長1倍。期內，集團收入增加34%，至約271億元人民幣，主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增加32.5%。


　　於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物為118.96億元人民幣，並無借貸，惟租賃負債2.17億元人民幣。


　　技術走勢方面，京東健康昨日一度跌至37.1銀，走勢現小陽燭，惟下影線頗長，顯示低位有一定支持，今日反彈，一度升至39.3銀，且一度升越20天線，可惜無功而回，目前10天及50天線幾近重疊，9RSI回升至49水平，錢駿建議現價37.5銀買入，首站40銀，中短線上望42銀，此為100天線所在，長線以52銀為獲利目標，此為250天線所在，跌穿32銀止蝕。

　

 （經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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