騰訊再遭大股東減持科技股仍勢弱，野村力撐可博反彈？

受大型科技股AI研發熱潮提振，美股納指昨日(7日)漲1.4%，但港股市況未見明顯改善下，一眾科技股未見受刺激上升，其中騰訊(00700)再遭南非大股東減持，今日(8日)一度跌逾2%挨近300元大關，個別科技股則有回穩跡象，其中阿里巴巴(09988)收市升逾1%。野村近日指阿里及騰訊等科網股股價已過於低殘，基本面與估值不匹配，仍值得持有。一些重磅科技股或可開始部署買入，博往後大市反彈可受惠。





（截自騰訊官網媒體資料庫）

Prosus再減持51.3萬股騰訊 持股降至24.99%

騰訊南非大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，隨著回購計劃繼續實施，Prosus於12月7日出售了51.3萬股騰訊普通股，總持股比例降至24.99%。而根據Prosus此前公布中期業績，Prosus在4月起至9月底期間共減持1%騰訊，持股量由26%降至25%，套現約40億美元(約312億港元)。

另值得一提，國際評級機構穆迪繼周二(5日)下調中國政府信用評級展望至「負面」後，周三(6日)再將包括騰訊、阿里巴巴在內的18家中國企業的評級展望從「穩定」下調至「負面」，以反映中國評級展望被下調。穆迪表示，預計中國將「更有選擇性」地向面臨資金壓力的實體提供支持，這將導致國有企業和地方政府面臨進一步收緊的長期風險。

野村：阿里騰訊等基本面與估值不對稱 仍值得持有



野村對中國互聯網行業樂觀，野村中國互聯網及新媒體研究部主管史家龍近日表示，阿里巴巴、騰訊及美團(03690)等公司在第三季均錄得盈利增長，該板塊在未來1年11至12倍市盈率下，其基本面與估值並不對稱，主要因為受宏觀環境擔憂拖累，相信有質素的公司值得持有。



他又認為，投資者給予人工智能(AI)的估值水平合理，但以百度(09888)為例，指公司作為國內首批推出大型語言模型的AI行業典範，目前未來1年市盈率只有10倍，而其盈利卻能達雙位數增長，不覺得市場給予公司充足的價值，相信是因為AI何時能顯著地貢獻收入存在不確定性，料這也會是明年的關注點。

麥格理：騰訊仍將保持良好發展勢頭 目標價455元



騰訊亦獲麥格理唱好，該行發表最新報告指，騰訊用戶生態系統具有吸引力同黏性，加上穩定的市場定位以及有利的收入組合，為可持續增長提供能見度。預計即使存在競爭和周期性因素，視頻帳戶貨幣化將推動廣告業務持續增長，維持「跑贏大市」評級，目標價455元。



麥格理又指，騰訊的成本結構較好支持盈利可見性。雖然金融科技及企業服務業務復甦可能會滯後，但相信憑借穩健的遊戲產品線、海外擴張和廣告錢包份額，騰訊仍將保持良好的發展勢頭。預計騰訊明年總收入將按年增長12%，經調整利潤按年增長22%。



溫鋼城：博反彈最好買ETF 騰訊近300元可吸阿里76元遇阻

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，配合中央經濟會議，恒指有機會反彈。但ATM各有自身問題，阿里巴巴股價奇弱；騰訊不太肯跌，有反彈恐怕無份；美團跌了很多又怕已傷底。反而網易(09999)今年於科技股中表現較好，近期股價亦已見下挫，百度則受惠人工智能熱潮，都有機會隨大市反彈。不過，為防個別科技股不跟升，最簡單是買科技股ETF，成交旺及與指數相關的ETF都可考慮，其中XL二南方恒科(07226)有槓桿就要付出成本，穩定性不及南方恒生科技(03033)，而現時亦要有「溝貨」的心理準備。

另溫鋼城指，騰訊南非大股東之前已將一批股份轉入中央結算系統(CCASS)，減持是正常舉動，上次轉入CCASS時股價已見震盪，而其所持股份仍逾20%，現見很多外資若有錢賺都想撤離中國市場，相信其減持行動會繼續，市場要有心理準備，而騰訊見股價跌得多也會回購，會有些幫助，想買可待跌至近300元，若失守上次低位282元要止蝕，升至330元近250天線可減持，因料340元前會有阻力。至於阿里，它曾於科技股中發展很前列，但經內地3年整改令其發展停滯，記得阿里一提到會擱置分拆業務上市，11月17日股價突裂口急跌，裂口處於76至81元之間，料該處阻力極大，就算有反彈，升至76元升勢料減慢，若仍想買入，可以上年10月尾低位約60元為止蝕位，惟只宜小注分段買。

科技股今日升跌不一，騰訊跌0.72%收報305.6元，阿里升1.15%報70.5元，美團升0.64%報86.65元，網易升0.3%報165元，百度升0.36%報111.8元，京東(09618)升0.77%報104.8元，快手(01024)跌0.55%報53.85元，小米(01810)跌0.41%報14.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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