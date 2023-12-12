金價跌穿2000美元惟獲大行唱好，可吼金礦股抑或黃金ETF？

受炒作美國提早減息、中東地緣政冶等刺激，國際金價於12月4日一度創下每盎司2135.39美元的紀錄新高，惟第二日即快速回落至2040美元水平。而隨著投資者等待本周公布的美國通脹數據，以及包括美國聯儲局、歐洲央行等議息結果，美元和美債息昨日(11日)上升，紐約期金跌約1%收報每盎司1993.7美元，跌至3周最低。不過，大行及機構仍普遍認為，預期美國減息、以巴衝突刺激避險需求等因素支撐下，金價漲勢不會停止，其中美銀指若美國明年首季轉為減息，金價或升至2400美元，摩通則預測明年中最高可見2300美元。金礦股今日(12日)先跌後回升，若看好金價應揀買哪一隻？抑或可吼黃金ETF？

（Shutterstock）

美銀：若美國明年首季轉為減息 金價或升至2400美元

如果美聯儲減息預期加強，將利好不產生利息的黃金，美國銀行近日就表示，如果在2024年1至3月轉為減息，金價有可能升至2400美元。高盛指，地緣政治和經濟衰退等風險因素不斷增加的環境亦有利黃金。摩通稱，明年主要商品中只有金銀具有結構性上漲機會，預測金價年中左右出現突破性反彈，預估美聯儲減息將把金價推向每盎司2300美元的目標峰值。

另道明證券商品策略部門主管Bart Melek預期黃金明年第二季均價為2100美元，各國央行持續買進成為支撐金價主要力量。信貸評級機構惠譽旗下研究機構BMI認為，明年推升金價主要動能是美聯儲減息、美元走弱和地緣政治因素。

道富環球：受惠幣策轉向等多個因素 金價明年最牛可見2400美元



道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑表示，今年金價走勢令許多投資者感到意外，即使面對傳統的宏觀經濟不利因素，金價依然表現穩健。展望明年，貨幣政策轉向、經濟增長放緩和投資市場波動加劇都有望利好黃金，而基本因素如需求持續增加也將繼續支撐黃金。預期黃金明年潛在交易區間為每盎司1950至2200美元，樂觀情況下預測交易區間為每盎司2200至2400美元。中信銀行(國際)首席經濟師卓亮亦預期，明年上半年聯儲局會停止縮表計劃，開啟減息周期，料全年減息幅度達150基點，將利好黃金，預計金價有機會再創新高，挑戰2200美元水平。

華僑銀行香港經濟師姜靜指，回顧過往美國多次減息周期，黃金價格顯著上升；料來年第二季美國開始減息，全年減1厘，美債收益率將持續回落，黃金將走高。但技術上料金價今年底前將回調到2050美元，後市緊盯周四(14日)聯儲局議息。而受惠減息預期、環球經濟的不確定性或增添避險需求，疊加各國央行增持等，明年金價料達2140美元，宜逢低吸納。





紫金巴布亞新幾內亞金礦將復產 高盛予目標價17.5元

值得一提，紫金礦業(02899)昨晚宣布，旗下位於巴布亞新幾內亞的波格拉金礦已於近日達成全面復產所需的全部前提條件，並將於2023年12月22日正式啟動復產。隨著採礦及選礦等生產系統的恢復運轉，波格拉金礦復產後第一批合質金預計將於2024年第一季產出。2020年4月，巴布亞新幾內亞政府決定不批准波格拉金礦特別採礦權延期申請。金礦停產之後，紫金礦業開啟了漫長的談判過程，歷時3年多，波格拉金礦終於迎來全面復產。



高盛發表研究報告指，紫金礦業公布波格拉金礦重啟潛在正面影響，重啟後紫金將實際持有該金礦24.5%的股權，可能會按持股以每年5噸的速度貢獻黃金產量，使公司2024年的黃金產量提高7%，盈利提高4%，維持「買入」評級，當前估值有吸引力，目標價17.5元，股本回報率18.6%。

郭家耀：金價跌穿2000美元值得考慮 惟買金礦股不如吼黃金ETF

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，持有黃金沒有利息收，預期美國快將減息，以及美元料會轉弱都將利好金價，且黃金有抗通脹及避險作用。金價現時跌穿2000美元確值得考慮，就算美元強勢時都鮮見金價跌穿1900美元，該處料有很大支持。不過，買金礦股要考慮每間公司各有不同營運能力及金礦儲存量，有些還有銅礦、銀礦，甚至有電動車所用電池原料鋰礦，與其逐隻研究，不如簡單些買入黃金ETF，黃金ETF既能跟貼金價走勢，價格波動也較小，現價已可吸納。

金礦股收市普遍回升，紫金礦業升0.13%收報11.62元，招金礦業(01818)無升跌報9.32元，山東黃金(01787)升1.26%報14.5元，靈寶黃金(03330)升2.34%報1.31元，中國黃金國際(02099)升2.61%報31.5元，SPDR金ETF(02840)則跌0.35%報1437.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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