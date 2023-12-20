  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息之選】憧憬明年美國始減息，買定公用股賺價又食息

20/12/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍


　　美國減息憧憬下美股續強，債息回落。港股今早（20日）受外圍強勢帶動，高開142點後升幅續擴大至逾200點，但高位亦僅越16600點水平，未有力進一步推升。大市偏弱兼外圍減息預期下，投資者目光重新投向高息股求穩。熊麗萍認為，「聖誕鐘買滙控」或已失效，料美國明年減息股令港美息差收窄，籲未有貨者勿急於買入滙控(00005)，宜待股價回至58元才下首注；持貨者則可守至明年減息期。公用股粵海投資(00270)的預期周息率雖逾11非常吸引，惟其水務以外的業務透明度低，投資者難評估其業務發展及收益情況，隱憂仍存之下不宜沾，否則賺息蝕價風險相當大。至於傳統公用股則宜選預期周息率逾5厘的股份，同時要留意業務有否涉及海外市場，明年美國減息有利重海外業務的公用企業。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=u9T9ncdkR4g

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

01880

中國中免

68.600

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

2.150

異動股

01269

首控集團

0.040

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01880 中國中免
  • 68.650
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 2.140
  • 01269 首控集團
  • 0.040
  • 01321 中國新城市
  • 0.620
  • 01973 天圖投資
  • 6.000
股份推介
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 61.800
  • 目標︰$70.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.100
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.660
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 42.850
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.540
  • 目標︰$2.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
  • 00700 騰訊控股
  • 313.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.900
  • 00941 中國移動
  • 61.300
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 02342 京信通信
  • 0.830
  • 目標︰$1.08
  • 09999 網易－Ｓ
  • 162.100
  • 目標︰$185.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/12/2023 15:01  【聚焦人幣】人行在港發行50億人幣央票，中標利率跌至2.8%

20/12/2023 14:02  《中國要聞》「振」當選中國年度漢字，年度國際字為「危」

20/12/2023 12:26  【內房困局】華南城:4筆票據徵求同意失效，涉本金逾11億美元

20/12/2023 12:08  恒指半日升167點報16672，碧服升近6%，金沙漲5%

20/12/2023 12:06  阿里巴巴:吴泳銘兼任淘天集團首席執行官，成立資產管理公司

20/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７４億元，買盈富沽美團

20/12/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

20/12/2023 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８０３４，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

《陶冬專訪之三》港樓見底取決三因素，反對「金融中心遺址」說法（有片）
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「陸橋」連接印太，地緣再添複雜
人氣文章

新聞>財經熱話

字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

僅有「一廂情願」，中美關係無法「好起來」
人氣文章

娛樂情報

張致恒雯雯今次全家病兼跌爆電話？做「伸手黨」出Po搲贊助！呻攰兼有經濟壓力：有冇人可以幫我
人氣文章

行政人員

留人才｜疫情後混合工作模式普及化！與員工期望存落差？網絡設備供應商︰專注投資科技工具助員工適應新工作常態
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

超甜蜜男男同性戀關係解密2！性事體位0定1要協調？擇偶要靚仔兼大隻？結婚出Po惹關注支持、追緃者跌完狂升！靠甚麼吸長輩、媽媽粉絲？
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

聖誕選錶誌：萬國小王子陀飛輪、積家流金數碼花與帝舵的紅綠擔當，你愛初心還是當下？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

回顧梅艷芳既精彩又跌岩的人生：從歌壇到影壇，看梅姐的本色演出、百變造型
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝｜6大高危人士易患脂肪肝！3個初期症狀不明顯！專科醫生︰一指標過高者風險大84%
人氣文章
節日將至離婚在即？大時大節前決定分開，將一切歸零也是重生的機會
人氣文章
全球首宗！男子捏鼻閉口忍住乞嚏頸部劇痛！求醫驚現一部位撕裂嚴重可致命！即睇忍乞嚏5大傷害！壓力比劇烈運動大30倍？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 15:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 15:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 15:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2023 15:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪20/12/2023
《陶冬專訪之三》港樓見底取決三因素，反對「金融中心遺址」說法（有片）
人氣文章FOCUS20/12/2023
【FOCUS】「陸橋」連接印太，地緣再添複雜
人氣文章財經熱話20/12/2023
字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？
人氣文章財經熱話20/12/2023
《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒
人氣文章香港要聞20/12/2023
賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成
人氣文章大行報告20/12/2023
【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金