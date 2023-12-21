港交所認為今年取得重大進展，大行看法分歧無礙股價回升已屆吸納時？

港交所(00388)發布2023年回顧，指今年截至12月中有64隻新股上市，共集資409億元，而首11個月衍生產品市場日均成交量增長4%。行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，今年仍取得重大進展。不過，若根據前11月統計數據，新股集資額跌近六成。另值得留意，港交所早前宣布行政總裁歐冠昇決定不尋求連任，現任聯席營運總監陳翊庭將接棒，成為港交所歷來首位女總裁，雖然能否扭轉近年港股頹勢未知，但港交所近期在大行看法分歧下，仍能由低位238元反覆回升至257元，難道股價已見底？若想吸納應如何部署？



（資料圖片）

港交所：今年共64家IPO集資409億 首11月衍生產品成交增4%



港交所表示，包括香港市場在內，全球新股市場持續受疲軟的市場情緒和宏觀經濟環境的影響，但香港的全年新股市場持續回暖。截至2023年12月15日，共有64家新上市企業，集資金額達409億元。而互聯互通機制不斷升級和優化，相關措施包括全年新增最多10個交易日、在滬深股通新增1000多隻標的股票，以及將外國公司納入港股通。此外，港交所推出互換通和港幣-人民幣雙櫃台模式，不但鞏固了香港作為領先離岸人民幣中心的地位，即將推出的中國國債期貨和A50期權產品，也預期將進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的角色。



港交所又指，衍生產品市場在過去一年表現強勁，截至11月30日，日均成交量達到140萬張合約，較2022年同期增長4%，其中港交所的MSCI期貨及期權產品於11月的未平倉合約量首度突破10萬張，名義價值達42億美元。同時，恒生指數期貨期權、恒生科技指數期貨，以及美元兌人民幣(香港)期貨等重點衍生產品的日均成交量均於年內創出新高。交易所買賣產品(ETP)市場方面，截至11月底的平均每日成交金額達140億元，較2022年同期增長近20%。年內港交所共迎來16隻新ETF上市，包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF，帶動香港上市的ETP總數增至179隻。



歐冠昇：未來有多項重大措施 包括完成惡劣天氣下維持交易諮詢



行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，港交所今年仍取得了重大進展。隨著港交所的市場多元化戰略初見成效，衍生產品市場今年交投非常活躍，支持集團的良好財務表現並反映在已匯報的業績上。集團在紐約和倫敦新設了辦事處，並且多次遠赴中東和東南亞進行海外推廣，穩步推進國際化戰略。過去一年，也推出了多項互聯互通優化措施，數量比過去8年中的任何一年都多，鞏固了香港作為連接中國與世界的超級聯繫人的角色。



他又指，未來還有多項重大措施值得期待，包括完成惡劣天氣下維持交易的諮詢、推出中國國債期貨以及滬深港通引入大宗交易等，堅信2024年又將是充滿機遇和互聯互通的一年。



前11月新股集資額跌近六成 港股日均成交1055億元跌15.5%



不過，港股今年以來表現疲弱。港交所發表2023市場統計數據顯示，截至11月30日，有59隻新股上市，較上年同期減少10隻，集資額372億元，較上年大削58%。

而截至11月底，香港證券市場(主板及GEM)總市值31.12萬億元，較去年底跌12.7%；總成交額23.65萬億元，跌23%；平均每日成交額1055.6億元，跌15.5%。





歐冠昇將離任陳翊庭接任CEO 高盛：可平穩過渡維持策略

值得一提，港交所上周末公布，行政總裁歐冠昇已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任。董事會宣布任命陳翊庭為港交所下一任行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期3年至2027年5月23日。董事會同時宣布任命姚嘉仁為港交所副行政總裁。



高盛發表研報指，港交所董事會決定從內部任命行政總裁，已實現業務和策略的連續性，從而確保港交所可平穩過渡，並相信可確保維持策略及將干擾降到最低，因為自今年初以來，陳翊庭和姚嘉仁一直擔任聯席營運總監，陳翊庭的任期同樣為3年，維持港交所「買入」評級，目標價351元。

高盛料港股日均成交明年回升 惟大摩下調今明兩年預測



高盛於另一研報指，預期本港股市日均成交量經過兩年下跌後，明年將會回升，不過市場復甦需要宏觀環境或政策轉變帶來的催化劑，而目前尚未看到。港交所業務的亮點，是本港上市衍生工具的日均交易量增加，以及LME帶動日均成交量增長，加上投資收入上升，部分抵銷港股日均成交下跌的影響，預期港交所今年收入按年上升約10%，每股盈利上升約16%。另外，本港股份買賣差價較全球其他可比較市場為高，當局檢討收窄買賣差價，有助減低交易成本，將會是明年推升成交量的催化劑，溫和下調港交所2023至26年每股盈測1%至3%。



不過，大摩早前予港交所「減持」評級，將今明兩年港股日均成交預測分別下調8%及10%，2025年則下調7%，主因資本市場仍然不活躍，新的假設下，2023、2024及2025年的日均成交分別為1050億、1310億及1360億元，港交所目標價由251元下調至240元。而由於新股及衍生工具市場表現溫和，亦下調上市費用收入預測。而港交所第三季投資收入超出該行預期6%，主要因為投資回報較預期高，因此將今年投資凈收入預測調高21.4%，相信明年繼續受惠於高息環境。





李偉傑：除牌企業多兼無法提振港股 宜回至240至245元才吼



華盛證券財富管理部董事李偉傑指，今年截至12月中雖有64家企業在港上市，但同時有近40家企業被撤銷上市地位，結構上存在問題。而港股表現仍低迷，冀望未來港交所新任行政總裁能推出有效措施提振股市表現，記得港交所12月4及5日連續兩日股價急跌，就是因為所推措施與市場期望有落差，例如只建議取消打風停市安排，市場不相信這樣就可刺激成交增加。不過，港交所股價對大市表現較敏感，故近日可隨大市於低位略為回升，但往後港股市況仍要看有否新資金流入，港交所宜回至240至245元才吸納。

港交所今日收市升0.08%報257.4元，成交5.86億元。恒生指數收市報16621，升7點，成交696億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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