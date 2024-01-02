【車企行情】新能源車企減價戰延續，邊間車企今年跑得郁？

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

各大新能源車企均已公布去年12月的交付量，龍頭比亞迪 (01211)意外地達成全年300萬輛的交付目標；理想(02015)上月交付量數字更亮眼，按年有逾倍增幅，按月亦有22％以上進帳。惟市場趁好消息爭先恐後出貨，理想開市一小時內愈插愈深，一度跌逾6％，低見138.1元，全數回吐過去兩個交易日的升幅。截至10時40分，股份錄得逾2100萬元淨主動賣出，扭轉過去五天淨主動買入勢頭，即使有特大戶買貨加持﹑主動買沽比率達100：0，仍難敵散戶、中戶及大戶合力沽貨，整體主動買沽比率拉勻至48：52。黃偉豪預計，新能源車企今年雖料仍有增長，但增速及增幅難及往年。同業中需以交付量及盈利能力作評估，才能判能哪家新能源車企具投資價值；龍頭比亞迪以外，理想的交付量及盈利能力均達標，跑贏其他造車新勢力。惟現時整體行業估值偏高，不宜現價出手吸納。

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