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【網遊新規】傳有高官因網遊新規草案事件被免職，規管轉風向利好遊戲股？

03/01/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　中國國家新聞出版署去年12月發布網絡遊戲管理辦法草案，大幅收緊遊戲行業監管，外界擔心新規對遊戲產業帶來重大打擊，消息公布當日騰訊(00700)、網易(09999)在內的網遊巨頭股價暴跌。但最近宣傳風向來看政策有機會轉向，據《路透》最新報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新於上周被免職，疑與此事有關。加上中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報》發表頭版文章，罕有呼籲當局避免影響平台企業經營。網遊板塊早段先跌後升，惟騰訊仍止步在300元前。熊麗萍認為中央未來推出政策或會更審慎，暫時消息對網遊股屬正面影響，不過相關板塊上日（2日）出現「偷步」上升，今日反而有回吐壓力。而騰訊近日頻頻回購可以平衡大股東減持的壓力，Conita提醒除了政策消息，股價表現更應該留意基本面，若回吐至285元水平更值博。

 

　　立即去片：https://youtu.be/lbGUZyAZ7F4

 


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