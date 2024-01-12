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【收市短打】港股升一日即回成交700億都無，弱市仍可尋寶？陳政深：留意三大範疇（有片）

12/01/2024

嘉賓：艾德金融董事 陳政深

 

　　港股踏入2024年後的第八個交易日終於報升，恒指昨日（12日）反彈204點，報16302點，七連跌終斷纜。不過美股高位見回吐壓力，港股受拖累今早低開85點，報16216，隨後內地公布去年出口增長0.6%後，大市曾止跌回升，惟午後走低，收報16244，跌57點或0.35%。恒指全個星期跌290點，連跌第二周。陳政深認為港股現時面對眾多負面因素，即使後彈，上方17000點已經行人止步，他提醒大市仍有機會下試2022年10月的低位14597點，因此在倉位配置上，勿因「貪平」撈風眼股，特別點名內房、內銀及內險股，強調估值平並非買入的理由。他同時擔心新能源汽車業競爭白熱化，或會蠶食新能源車企業的毛利，限制今年業務的增長空間。對於可部署的板塊，陳政深更推介三大範疇！

 

  立即去片：https://youtu.be/rzNWzOIzGXE

 

 

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