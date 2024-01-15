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Tesla理想齊減價再掀價格戰，新能源車股遭大行唱淡未可吼

15/01/2024

　　繼Tesla日前將內地部分版本Model 3及Model Y減價後，理想汽車(02015)因旗下L7/L8/L9將於今年3月改款，亦宣布現款全系減價，全部減逾3萬元人民幣，官方還贈送各種配置。價格戰再開，令內地新能源車股連日下挫。有大行指今年電動車車型供過於求，市場面臨挑戰，而Tesla減價可能對小鵬汽車(09868)構成威脅。小鵬股價今日(15日)急插近一成，看來新能源車股暫未可吼。

 

（小鵬汽車網頁截圖）

 

Tesla內地減價　Model Y長續航版30萬人幣有找

 

　　Tesla中國官網顯示，多款車型的價格下調，其中Model 3後驅煥新版售價由25.99萬元人民幣減至24.59萬元人民幣，減幅為5.4%；Model Y後輪驅動版售價亦由26.64萬元人民幣減至25.89萬元人民幣，減幅為2.8%。另Model 3煥新版售價由26.14萬元人民幣降至24.59萬元人民幣，Model Y長續航煥新版售價降至29.99萬元人民幣。


　　資料顯示，Tesla於2022年底發動減價戰前，Model 3後驅版本原本售27.99萬元人民幣，Model Y後驅版原本售31.69萬元人民幣，累計減幅分別達12.1%及18.3%。截至去年第三季，Tesla按年的毛利率由25.1%跌至17.9%，下跌7.2個百分點，反映減價對毛利率的打擊。部分中國電動車廠的毛利率亦在減價戰下受壓，小鵬同期汽車毛利率由11.6%跌至-6.1%，蔚來(09866)毛利率由16.4%跌至11%。理想當時因交付量上升及成本控制，毛利率由12%升至21.2%。而比亞迪(01211)同期的綜合毛利率，據其公布業績計算則為22.1%。

 

理想全系減價逾3萬人幣　1月首周銷量被問界超越


　　另內媒報道，理想汽車確認旗下L7/L8/L9將於今年3月改款，而現款全系減價。據理想門店透露，此次根據不同車型版本降價範圍3.5萬3.8萬元人民幣，其中L7起售價直接降至28.69萬，首次跌破30萬元人民幣，而且官方還贈送各種配置，如果不選配，價格還能更低。此外在上海還有1萬元人民幣滬牌補貼，該優惠截至1月底。


　　值得一提，1月份第一周，理想銷量被華為問界(5900輛)反超前，以4300輛的成績降至新勢力銷量榜第二名。有接近華為的人士透露，華為鴻蒙智行1月銷量目標為4萬輛。

 

花旗：車型供過於求市場面臨挑戰　Tesla減價或對小鵬構成威脅

 

　　花旗發表最新研報，預計今年純電動車市場可能會因車型供過於求而面臨挑戰，特別是在小鵬大部分產品定位的20萬至30萬元人民幣市場，競爭將更加激烈。此外，Tesla在中國市場減價亦可能對小鵬構成威脅。將小鵬目標價由41元下調至39.6元，維持「沽售」評級，但移除高風險評級。


　　花旗表示，考慮到電動車市場的競爭，將小鵬2023至2025年的銷量預測由15.5萬、26萬、33.8萬輛略為下調至14.2萬、25萬、32.5萬輛，又將期內毛利率預測調整至1.9%、7.7%、9.6%，而淨虧損預測則調高1至5%，分別至114.6億、99.6億、93.6億元人民幣。預期集團2024及25年的自由現金流流出分別為88億及65億元人民幣。

 

大和：新能源車供應過剩競爭加劇　料車企短期利潤率受壓

 

　　另大和指，特斯拉中國日前宣布減價，Model 3及Model Y部分版本減價2%至6%，根據該行的市場調查，相信Tesla要求上游零部件供應商降價最多10%，Tesla的減價行動將對中國汽車行業整體氣氛造成負面影響。由於今年新能源汽車供應過剩，競爭加劇，預料Tesla及其他新能源汽車的供應鏈短期利潤率將會受到壓力。

 

富瑞料今年中國新能源車銷量增30%　籲增持比亞迪小鵬理想

 
　　不過，富瑞近日發表研報，預計今年中國新能源汽車銷量將按年增長30%，達到約1200萬輛，滲透率達到44%。今年中國整體乘用車銷量按年溫和增長5%，達到約2700萬輛，新能源汽車滲透率繼續加快，這主要由於供應驅動的產品周期，今年將有120多款新車型上市，90%為新能源汽車。預計利潤率較高的乘用車出口銷量將按年增長30%，達到約540萬輛，其中190萬輛為新能源汽車，因為中國整車廠已進入海外收成期，其新能源汽車供應具有競爭力，品牌形象有所提升，特別是東南亞和俄羅斯可能會成為熱點市場。而受800V快速充電的廣泛應用和城市NOA(領航輔助駕駛)功能的早期應用的推動，純電動車的銷量有望回升，並在增長速度上超過插電式混合動力車。

 

　　另富瑞預計今年華為支持的車型銷量將達到73.3萬輛，其中55%將來自與賽力斯共同開發的AITO品牌。在華為生態圈之外的汽車代工商，該行喜好次序依次為比亞迪、小鵬、理想、長汽(02333)、零跑(09863)、吉利(00175)、蔚來，最後為廣汽(02238)，當中將理想目標價由214.74元微升至214.85元，比亞迪目標價維持331元，小鵬目標價由99.1元降至98.9元，均予「買入」評級。

葉尚志：行業競爭激烈　比亞迪穿200元理想穿108元才可考慮

 

（葉尚志）

 

　　第一上海首席策略師葉尚志指，新能源車企減價戰再起證明行業競爭激烈，料對股價影響持續，暫只宜觀望，尤其未有盈利的車股不宜沾手。當中比亞迪去年銷量逾300輛，減價戰對其影響會較小，但股價之前也曾跌穿200元，可待回至200元以下才考慮。至於理想汽車，雖然去年已錄盈利，受減價戰影響也較小，亦獲納入恒指成分股，但其銷量及盈利只是慢慢上升，惟股價去年升幅卻很大，排於恒指成分股首位，下面有多個裂口待補，宜回至108元以下再看情況考慮。

 

　　今天新能源車股全線下挫，比亞迪跌1.99%收報206.8元，理想跌4.28%報120.7元，小鵬跌9.19%報43元，蔚來跌2.8%報55.55元，零跑汽車跌2.33%報29.3元。傳統汽車股亦偏軟，吉利跌0.62%報8.03元，廣汽跌0.29%報3.46元，長汽跌0.74%報9.45元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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