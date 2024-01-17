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【跌市的選擇】澳門賭收對辦兼春節將至大行齊唱好，濠賭股隨市挫可以點部署？

17/01/2024

　　最新數據顯示，澳門上季中場賭收按年增4倍，超越疫情前同期水平，今個月首兩周賭收表現亦保持良好，大行普遍對濠賭股看法正面紛紛唱好，特別看好即將到來的春節期間表現，當中金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)及美高梅(02282)獲最多大行看好，惟受累港股連日急跌，濠賭股今日(17日)也難幸免，其中銀娛更跌穿52周低位。濠賭股可否趁低吸納，博往後春節因素帶來反彈？

 

 (銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖)

 

澳門上季中場賭收按年增4倍　超越疫情前同期水平

 

　　澳門博彩監察協調局公布最新統計數據顯示，2023年第四季娛樂場幸運博彩收入達541.12億澳門元，按年增長4.21倍，按季增10.86%。期內中場收入達414.12億澳門元，按年增長4.04倍，按季升11.8%，創疫情以來季度新高，並達到2019年同期的近104%，超越疫情前同期水平。


　　另2023年第四季貴賓廳博彩收入達127億澳門元，創2019年疫情以來最高，按年增長4.9倍，與第三季比較則增長7.9%。全年計，貴賓廳博彩收入達451.89億澳門元，按年增長3.5倍，恢復至2019年疫情前約33.42%。

 

摩通：對龍年濠賭股看法正面　麥格理：料今年賭收延續復甦趨勢


　　摩通近日發表研報指，透過行業渠道了解澳門本月首14日的博彩收入為86億澳門元，即每日賭收為6.14億澳門元，並意味著上周每日賭收為6億澳門元，這數據明顯低於新年假期，惟以季節性來看，表現仍然相當穩健。料1月賭收將達到175億至180億澳門元，達到市場預期。而濠賭股將由1月底開始公布去年第四季盈利，預計行業EBITDA將按季增長8至9%，達到疫情前水平的85%左右。雖然宏觀仍有挑戰，但對龍年濠賭股看法仍然正面，繼續首選美高梅，予「增持」評級及目標價15元，其後依次為金沙中國、永利澳門(01128)、銀娛，分別予目標價32元、10元、60元，均予「增持」評級。


　　麥格理指，數據顯示1月第二周的日均賭收為6億澳門元，按周下跌5%。假設本月餘下日子的日均賭收為5.4億至5.9億澳門元，全月整體博彩收入將達到178億至186億澳門元。相信內地旅客會等待長假期才到訪澳門，因此直到農曆新年假期之前，澳門每周賭收將輕微下降。而去年12月的澳門旅客量強勁令賭收快速復甦，因此將去年第四季賭收預測相應上調約2%。展望今年首季，繼續留意到農曆新年期間的酒店預訂量強勁，入住率超過90%，相信強勁的訪客量將成為澳門今年的關鍵驅動力。另相信今年的非博彩投資將帶動相關公司獲得長期收益，料今年賭收將延續復甦趨勢。金沙的品牌升級改造和銀娛的新酒店將提升其定位並進一步吸引優質中場客戶，維持兩股為首選股。

 

大摩：今年賭收或錄顯著增長　富瑞：本月日均賭收勝去年各月

 

　　摩根士丹利表示，仍然看好澳門博彩行業，相信博企盈利前景將跑贏中國消費市場表現，而行業估值已過度下跌，今年選股關鍵主題將是市場份額走勢及企業經營槓桿水平。濠賭股去年上半年表現強勁，但由於市場擔心澳門博彩收入已見頂，下半年濠賭股失去動力，全年整體下跌15%，跑輸恒指約2個百分點。憧憬今年賭收將錄得顯著增長，當中中場業務增長料強勁，預測全年中場賭收及行業EBITDA將分別按年增長25%和34%。首選仍為美高梅，予「增持」評級，除看好其估值水平外，亦相信其中場業務表現會勝過市場預期，目標價13.5元。另亦看好永利澳門及銀娛，同予「增持」評級，目標價分別為7.5元及51.5元。至於金沙則予「與大市同步」評級，料受到澳門倫敦人第二期發展影響，目標價24元。


　　富瑞指，截至1月14日當周，澳門日均賭收6億澳門元，較1月首7天的6.29億澳門元放緩，主要是受到元旦訪客量創疫後新高影響。本月至今的日均賭收6.14億澳門元，撇除去年10月在黃金周帶動下日均賭收達6.29億澳門元，仍高於2023年各月的平均賭收。稍微上調1月賭收預測至178億至186億澳門元，反映上周賭收相對較高，料1月餘下時間的日均賭收跌至5.4億至5.9億澳門元。現時不利因素仍集中在宏觀增長、房地產市場及消費力疲軟，對出國旅遊造成負面影響，料濠賭股將維持區間波動，偏好銀娛及金沙。

 

滙證：1月首兩周賭收表現良好　瑞銀：春節酒店房價保持穩健


　　滙證表示，澳門1月份首兩周博彩收入表現保持良好，毛賭收達到86億澳門元，即過去一周每日平均賭收達6億澳門元，由於元旦假期客流量較多，因此與首周數據相比略有下降。本月迄今日均賭收較上月同期高出3%，貴賓廳贏率亦從對上一周的介乎2.6%至2.7%，略微提高到上周的介乎2.7%至2.8%；貴賓廳投注額按月續持平，而中場客戶賭收則按月增長3%。假設1月份餘下時間日均賭收達5.4億至5.9億澳門元，預料1月份賭收將介乎178億至186億澳門元，達到2019年同期的71至75%水平。惟由於缺乏催化劑，加上對中國消費前景疲弱的擔憂導致市場情緒疲弱，預期濠賭股股價上行空間可能受限，但以預測2024年企業價值對EBITDA比率約10倍的水平計算，該行業的估值不貴，看好金沙及美高梅，均予「買入」評級，分別予目標價32.5元及13元。


　　瑞銀指，該行渠道檢查顯示，過去7天澳門日均賭收約6億澳門元，與12月份水平一致。在各細分市場之間，中場賭收按月增長約3%，而貴賓廳賭收按月持平，贏率介乎2.7%至2.8%。另該行追蹤的36家酒店中，未來7天平均房價上升至每晚約2500港元，而對上一周為每晚2100港元。即將到來的春節期間，酒店平均房價保持穩健，為每晚8900港元，與2023年10月黃金周的房價走勢持平。板塊現估值相當於預測今年企業價值對EBITDA倍數約9.8倍，較長期均值低出1.3個標準差，維持對板塊正面看法，首選美高梅和銀娛。

 

里昂料今年澳門賭收按年增30%　首選金沙美高梅


　　里昂指，澳門上季賭收按季擴張11%至541億澳門元，達到2019年水平的75%，因此料澳門博彩業上季經調整EBITDA按季升8%至19.7億美元。就業績而言，農曆新年期間的EBITDA利潤率擴張範圍、回扣等將成為投資者的主要關注點。將行業EBITDA預測下調約1%，另維持博彩收入預測，料2024財年澳門賭收將按年增長30%至292億美元。首選仍為金沙及美高梅，分別予目標價28.5元及12.9元，又將銀娛目標價由52.3元下調至51.3元，以反映較高的企業管理費用預期。三隻股份均予「買入」評級。


　　花旗表示，透過行業渠道了解，澳門1月首14天博彩收入達86億澳門元，即上周日均賭收6億澳門元，較1月首周賭收低5%。據悉澳門近周貴賓廳賭收按月大致持平。考慮到近期的博彩總收入趨勢，保守地對澳門今年1月賭收預測由175億上調至180億澳門元，相當於2019年1月約72%水平，亦意味澳門今年1月餘下日均賭收預測約5.53億澳門元。內地2024年的春節黃金周為2月10日至17日，這意味著許多內地人最快將於1月26日開始從工作地點回家與家人團聚。

 

熊麗萍：濠賭股受惠春節因素短線值博　首選銀娛金沙

 

（熊麗萍）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指雖然濠賭股估值吸引，內地及香港到訪澳門旅客亦增加，但賭業有多受惠令人懷疑，因很多訪客都只為了深度遊等活動。不過，早前無論十一或元旦假期，澳門酒店需求的確很大，對賭收亦會有幫助，且因受惠過去幾年低基數，增長會很強勁，但單看此不足夠，對實際盈利有多大幫助才最重要。

 

　　不過，熊麗萍指，以短暫春節因素而論，濠賭股值博，尤其今年春節有8日假期，加上股價反映完元旦假期因素後已調整不少，惟只宜短線部署，首選銀娛及金沙，其中金沙走勢較銀娛好，銀娛今次調整幅度較深，無論買哪一隻，有10幾個百分點利潤就要沽出。銀娛原本40元已可考慮，但整體市況不濟，昨日(16日)已跌穿，今日亦未能重上40元，應會再跌多幾個百分點，可「睇定啲」再買。

 

　　濠賭股今日全線下挫，金沙跌3.94%收報20.7元，銀娛跌2.76%報38.8元，美高梅跌2.3%報10.2元，永利澳門插6.57%報5.83元，澳博(00880)跌3.04%報2.23元，新濠(00200)插7.65%報4.95元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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