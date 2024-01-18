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美減息預期降溫金價險守2000美元，金礦股連日下挫可吼？

18/01/2024

　　美國上月零售銷售數據勝預期，削弱市場對聯儲局提早3月開始減息的預期，刺激美國國債孳息率和美元匯價上升，削弱投資黃金的吸引力，令國際金價連跌兩天。紐約期金昨日(17日)收市跌逾1%，跌至一個多月低位，險守2000美元。市場對金價走勢存在分歧，港股中的金礦股繼昨日大跌後，今日(18日)仍受壓。不過，中東局勢仍然緊張，避險需求或可撐起金價，帶動金礦股反彈，其中紫金礦業(02899)持續收購擴大資源和產量，日前就宣布入股加拿大礦業公司索拉里斯成第二大股東，獲大行上調目標價，可否看高一線呢？

 

 （Shutterstock）

 

美國上月零售銷售增長勝預期    削弱聯儲局3月開始減息預期

 

　　美國去年12月零售銷售按月增長0.6%至7099億美元，優於市場預期的0.4%，也是3個月來最強勁增速；不計汽車銷售額則增長0.4%，亦優於市場預期的0.2%。堅韌的消費數據意味經濟有更多動力，削弱聯儲局最快從3月開始減息的預期。美國10年期國債孳息率升穿4.1厘。美匯指數徘徊在一個月高位附近，紐約尾盤上漲0.02%至103.38。紐約期金收市報每盎司2006.5美元，跌23.7美元或1.2%，現貨金亦跌逾1%至每盎司2006美元附近。


　　RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，市場對聯儲局能否盡早降息生疑，這對金價構成壓力。隨著美元走強，且降息需要時間，金價很難維持漲勢。不過，地緣政治風險將繼續帶來支撐，讓金價保持在2000美元左右。花旗銀行則預測，美聯儲將於6月開始降息，較之前預測的7月有所提前。預計2024年的總降息幅度為125個基點，較之前預測的100個基點有所擴大。

 

分析師：聯儲局將扭轉緊縮幣策　金價今年上望2200美元   


　　投資研究網站《InvestingHaven.com》創辦人兼首席分析師Taki Tsaklanos發表報告指，黃金的長期趨勢持續看漲，有望繼續創下歷史新高。預估2024年金價將上看每盎司2200美元，2025年的金價目標達每盎司2500美元，2026年的金價目標更有望達到每盎司3000美元。

 

　　報告也預期聯儲局將在今年扭轉其緊縮的貨幣政策，但這並不代表會很快看到降息，只是可望停止推動及談論升息。此外，歷史數據顯示，金價與美國貨幣供給額M2具有相同的趨勢，金價走勢也常常會超過貨幣供給額的增長，由於目前金價與M2仍有落差，預期今年金價的表現將會追上M2。

 

中金：市場對金價走勢分歧加劇　法興銀行：有進一步回調風險


　　不過，中金大宗商品研究報告指，黃金價格在2023年末攀至歷史高位，市場對於後市走勢的分歧也日益加劇。一方面，基於聯儲局貨幣政策轉向和美國經濟衰退風險仍存，市場看好黃金價格水漲船高，但另一方面，投機交易和超預期增加的避險需求則令投資人對黃金溢價的回撤風險較為擔心。

 

　　法國興業銀行的經濟學家則分析了黃金的技術前景，表示若未能守住2012美元附近的50日均線，有進一步回調的風險。自2020年以來，黃金一直在大幅橫盤整理中發展，上個月試圖突破該區間，但在2135美元附近面臨強勁阻力，最近的突破嘗試也在2088美元附近逐漸減弱。

 

紫金入股加拿大礦業商成第二大股東　滙證升目標價至15.8元

 

　　另方面，紫金礦業日前公布，斥約1.3億加元(約6.9億元人民幣)認購在多倫多證券交易所上市的加拿大礦業公司Solaris Resources Inc. (索拉里斯)約2848.1萬股新股，持有約15%股權，成為其第二大股東，有權提名一位董事，並在索拉里斯發行新股時，享有參與認購權，以維持股權比例。集團指，索拉里斯持有厄瓜多爾Warintza斑岩銅礦項目100%權益，共有9個勘探許可證，截至2022年1日，估算礦石量約14.66億噸，含銅約618萬噸，含鉬約28萬噸，含金約63噸。

 

　　滙證近日發表研報指，房地產竣工、電動汽車及可再生能源需求強勁，令去年中國銅資源需求增長強勁，預計今年需求將繼續增長，但增速將較為溫和，而近期銅供應受阻，包括全球最大銅礦之一的科布雷銅礦遭到關閉等，預期會將供應增長高峰推遲至明年。現時預期今年市場將出現短缺情況，在更強勁的需求帶動下，相應將今年全年銅價預測從每噸8267美元上調至8818美元，即按年增長4%。該行看好紫金礦業多元化項目組合及持續收購有助長期擴大資源和產量，驅動穩定增長，將目標價由15元上調至15.8元，維持「買入」評級。

 

陳樂怡：金價受利率前景影響上升空間有限　金礦股不宜吸納

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，金價現時主要受利率前景影響，美國經濟具韌性，消費預期及信心仍強，就業市場降溫亦有限，抗通脹仍不能放鬆，市場正修正減息預期，令債息反彈不利金價，相信聯儲局於5至7月才會開始減息。投資者更喜好高息股及債券，世界黃金協會近期數據亦顯示，黃金ETF資金持續淨流出，金價初步支持退守至1970美元。雖然地緣政治尤其中東局勢緊張，加上今年環球有多個選舉，令黃金有避險需求，但料今年金價上行空間有限，應只會升至2200美元，且會慢慢升，並要待下半年利率前景明朗化才有上升動力。

 

　　陳樂怡又認為金礦股不宜吸納，因未必跟隨金價上升，還要看個別公司營運因素，加上港股現時於低位震盪，市況欠佳，投資者寧吼高息股。至於黃金ETF，若覺得猶如金價表現，即今年約有一成升幅已滿意才可考慮。

 

　　金礦股今早普遍向下，紫金礦業半日跌0.88%收報11.32元，招金礦業(01818)跌0.79%報7.58元，山東黃金(01787)跌2.96%報11.8元，靈寶黃金(03330)跌1.35%報1.46元，中國黃金國際(02099)跌1.36%報32.6元，SPDR金ETF(02840)則跌0.85%報1455.5元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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