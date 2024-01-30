比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？

內地電動車龍頭比亞迪(01211)發盈喜，預期去年全年純利最多升86.5%至310億人民幣，惟略遜市場普遍預期的315億人民幣，有大行亦指其第四季核心純利遜預期，股價短期料受行業需求疲軟及價格戰等因素影響。比亞迪今早(30日)急跌逾半成低見173.4元，連跌4日兼創逾一年低。大行給予比亞迪的目標價普遍仍比現價高得多，其中花旗維持目標價463元，或可趁低吸納。

（比亞迪網頁截圖）

料去年純利最多增86% 新能源車銷量再創新高



比亞迪預期截至去年12月31日止年度純利290億至310億人民幣，按年升74.46%至86.49%；每股盈利9.98至10.67元人民幣；扣除非經常性損益之純利274億至297億人民幣，升75.22%至89.92%。



集團指，去年新能源汽車行業繼續保持高速增長態勢，其新能源汽車銷量再創歷史新高，鞏固全球新能源汽車銷量第一的領先地位。儘管行業競爭更為激烈，憑藉品牌力不斷提升、出海銷量快速增長、持續擴大的規模優勢和強大產業鏈成本控制能力，盈利大幅改善。手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶業務份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智能產品業務高速增長，產能利用率明顯提升。

花旗：第四季核心純利遜預期 料股價短期受需求疲軟等影響



花旗發表研報指，比亞迪公布的2023年純利預測符合預期，但第四季與核心業務相關的純利按季下跌11%至85億人民幣，低於該行預期的持平，主要由於年底為經銷商附加的全年激勵而產生的額外成本等影響，此外亦因高端產品的銷售組合改善較預期慢，以及電動車市場的減價競爭，預計今年第一季比亞迪的出口及內地整體批發銷售約為56萬輛，按年增長1%。

花旗指，比亞迪股票短期走勢應會受到1月行業需求疲軟、2月淡季以及進入3月價格戰不確定因素的影響，但維持其2023/24年度淨利預測300及350億人民幣，並維持其「買入」評級及行業首選，目標價維持463元。

大摩：季績或對股價造成壓力 惟料不會引發劇烈波動

摩根士丹利指，該行估算顯示比亞迪去年第四季銷量破頂及高端產品組合表現良性，但盈利較第三季高峰下跌，擴大售車折扣及向代理回贈或為主要原因，抵銷上游金屬的成本節省。第四季業績或對股價造成壓力，惟料不會引發劇烈波動。今年首季銷量將為市場主要注視焦點。



大摩又假設比亞迪電子(00285)以外其他部門對比亞迪盈利沒有顯著影響，推算比亞迪去年第四季每車盈利能力按季減少26%至8400至8600元人民幣，對比去年第三季每輛介乎1萬至1.2萬元人民幣。每車盈利按季收縮應與多項因素有關，包括增加推廣，以及低價冠軍版車款銷售佔比較多導致潛在銷售均價被蠶食。而第四季出口銷售佔比按季升1個百分點至10%，以及高端品牌銷售佔比按季升1個百分點至5%，正紓緩銷售均價及盈利率被蠶食影響，予「與大市同步」評級及目標價239元。

瑞銀：季績預告大致符預期 予目標價360元



瑞銀指，比亞迪季績預告大致符預期，公司估計去年純利介乎290億至310億人民幣，按年增長74%至86%，意味去年第四季純利按季跌7%至27%，至76.33億至96.33億人民幣，但仍按年增長4%至32%，業績上限符合市場預期98.72億人民幣水平，但下限低過預期。



瑞銀預期，比亞迪今年將推出超過10款新車型、新技術包括第五代DM混動技術、純電e平台4.0，以及改善先進駕駛輔助系統(ADAS)，有助公司維持國內超過30%的市佔率，維持「買入」評級，目標價360元。

黃瑋傑：盈利按季減少惟仍算盈喜 可考慮177元買入

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪預計去年全年賺290億至310億人民幣，比2022年同期增長74.5%至86.5%。但要留意，比亞迪去年頭9個月已賺213億人民幣，以全年盈利下限290億人民幣計，即第四季賺70幾億人民幣，每個季度平均所賺看似差不多，但其實去年第三季賺得較多，去年上半年只賺109億人民幣，即第三季盈利達104億人民幣，第四季卻按季減至70幾億人民幣。

黃瑋傑又提到，今次比亞迪的盈利預告未有披露毛利率，而能源車股股價將受毛利率變化影響，在割喉式減價下或可令車企賣多了很多車，營業收入增長推動盈利增長，惟因減價促銷犧牲毛利率，市場未必收貨，比亞迪正式公布業績時要留意。比亞迪今日股價理應上升，因起碼是盈喜，昨晚(29日)Tesla股價亦反彈3%，若今日也升不起，可見走勢有多弱要小心，180元整數位應會穿一穿，下一重要位置為2022年11月低位約177元，若想吸納可考慮於177元買入。

比亞迪半日跌5.48%收報175.9元，連跌4日，累跌11.79%，成交17.48億元，旗下比亞迪電子料去年純利升最多1.23倍，半日卻跌4.48%報27.75元。其他新能源車股亦普遍向下，理想汽車(02015)跌1.56%報107.6元，蔚來(09866)跌0.74%報46.95元，零跑(09863)跌2.35%報20.75元，惟小鵬(09868)升0.29%報34.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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