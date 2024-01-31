舜宇發盈警料去年盈利減半，遭大行降目標股價插一成，想撈底要小心

舜宇光學(02382)發盈警，料去年純利按年跌最多55%，主要因全球智能手機市場需求疲軟、行業競爭激烈等，致集團產品平均售價及毛利率受壓，大行均指其去年下半年純利遜預期，部分大行更下調目標價。此外，有分析師料蘋果iPhone今年出貨量按年跌15%，蘋果隔晚於美股跌近2%，連跌5個交易日，作為「蘋果供應鏈」廠商的舜宇可能也受累。舜宇今早(31日)低開逾4%，其後愈跌愈急，半日收市插近一成，創2017年5月以來新低，若想撈底要小心。

（舜宇光學網頁截圖）

手機需求疲軟等致均價及毛利率受壓 料去年純利跌最多55%



舜宇光學公布，截至2023年12月31日止年度，預期將錄得公司股東應佔溢利約10.84億至12.04億人民幣，較截至2022年同期之約24.08億人民幣減少約50%至55%。集團指，有關預期減少主要是由於截至2023年度，受中國經濟的緩慢復甦及全球經濟的不確定性等因素影響，全球智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組的平均售價及毛利率壓力加大。

值得一提，舜宇早前公布去年12月手機鏡頭出貨量按年升47.7%至近1.1億件，按月則跌9.2%；手機攝像模組出貨量按年升27.5%至4708.9萬件，按月則跌9.4%；兩者按年上升主要因2022年同期低基數。而去年12月車載鏡頭出貨量按年跌4.1%至471.2萬件，按月跌30.5%，主要因客戶端聖誕節假期影響。去年全年計，舜宇手機鏡頭出貨量11.71億件，按年跌1.8%；手機攝像模組錄5.67億件，按年增9.8%；車載鏡頭9081.2萬件，按年增15.1%。

美銀：去年下半年純利遜預期 目標價降至61元

美銀證券發表研報指，舜宇發盈警，料去年純利按年跌50%至55%，至介乎10.8億至12億人民幣，意味去年下半年純利按半年增長62%，惟按年跌33%至7.07億人民幣，以中間數計遜於該行及市場預期分別22%及31%。基於近期庫存調整、市場下調華為智能手機交付預測，留意到近期的不確定性，但受惠平均售價回復正常、在華為智能手機鏡頭模組取得份額，及整體光學規格升級，故預計手機業務今年將逐步改善，並側重今年較後時間。



美銀又指，基於歐美市場需求偏軟、本地市場定價潛在受壓，或令近期銷售受壓，但電動車滲透率上升或可抵銷逆風，以及有助保持相對穩定的利潤率或平均售價。將公司在2023至25年各年盈利預測下調13%至19%，反映利潤率復甦較預期慢，將其目標價由74元降至61元，重申其評級為「中性」。

麥格理：復甦已展開今年料好轉 惟降目標價至80.1元

麥格理指，舜宇去年下半年估算盈利按年跌27%至38%，中位數估算為7.07億人民幣，遜於該行預期，雖然去年第三季表現較預期差，但相信2024年會好轉，復甦已展開。預料價格戰放緩、中至高端智能手機鏡頭升級及iPhone市場份額增加，推動集團平均售價和毛利率復甦。預料手機鏡頭和鏡頭模組等毛利率改善，受惠產品組合改變，華為在內地市場份額增長，尤其在規格遷移方面，或向其他智能手機品牌施加壓力。



不過，麥格理將舜宇去年、今年及明年盈利預測分別下調27%、30%及23%，目標價下調26%至80.1元，維持「跑贏大市」評級。

中金：手機光學行業競爭短期放緩 予目標價81.9元



中金稱，舜宇去年純利預計達10.84至12.04億人民幣，預告中值低於該行此前預期14.5億人民幣21%，低於機構一致預期14億人民幣18%。業績表現承壓主因為去年手機需求仍較為疲弱，手機光學存降規降配現象，影響公司手機主業盈利能力。雖然公司去年下半年手機模組和手機鏡頭出貨量分別同比增長37%和22%，但考慮到去年首三季行業整體仍存降規降配現象，加之新進大客戶仍處產能爬坡階段，或對公司手機模組以及手機鏡頭單價形成壓力，預計將影響公司手機光學盈利能力。

中金又指，考慮到去年手機光學行業仍存降規降配趨勢，下調公司去年歸母淨利潤預測18%至11.9億人民幣，基本維持2024/25年歸母淨利潤預測23.3/28.3億人民幣。惟考慮到手機光學行業競爭態勢短期放緩，加之2024年安卓市場光學創新動能有所修復，予目標價81.9元及「跑贏行業」評級。

郭明錤：蘋果iPhone今年出貨量料跌15% Vision Pro銷售或放緩

另方面，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤在最新研報中稱，蘋果iPhone今年出貨量可能因結構性挑戰，而錄得約15%的按年跌幅。蘋果公司已下調上游關鍵半導體零部件的2024年iPhone出貨量預測，降至約2億部，按年衰退15%。在全球主要手機品牌之中，蘋果可能是衰退幅度最大的品牌。而過去數周iPhone在內地每周出貨量均按年跌30%至40%，此跌勢預期將持續，主因華為歸來，以及摺疊手機逐漸成為內地市場高階用戶首選。



另資訊網站MacRumors報道，據了解蘋果銷售數據的消息人士透露，蘋果的MR頭戴式裝置Vision Pro自開放預訂以來已售出約20萬台。不過，上周郭明錤指Vision Pro預售初期似乎出現熱賣情形，但在預訂開始48小時後，並沒有出現額外的交貨時間延遲，表明銷售情況可能放緩。

熊麗萍：沒太壞消息下再穿底只宜觀望 走勢仍要看今年整體手機銷售

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指蘋果銷售減慢已非第一次有人提到，事實上其內地銷售增長出現倒退，主要因內地品牌均推出不少新型號，而市場反應看來也不差。蘋果的情況有部分會反映在舜宇身上，但舜宇也有做很多內地品牌生意，故仍要看整體今年手機銷售表現。其實，舜宇、瑞聲(02018)及小米(1810)等早前股價升幅已反映大家對今年手機銷售樂觀，而有關蘋果的消息影響應不大，惟舜宇股價走勢令人失望，在沒特別壞消息下，現又再穿之前低位，暫只宜觀望。

舜宇半日跌9.81%收報48.75元，最多跌10.55%低見48.35元，為表現最差藍籌，成交5.36億元。其他手機設備股亦普遍下挫，瑞聲跌6.41%報17.8元，丘鈦科技(01478)跌4.12%報2.79元，高偉電子(01415)跌5.38%報15.84元，比亞迪電子(00285)跌1.99%報27.15元。



（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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