【電車淡季】車企公布車銷在即，吼低吸納先有益？

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國商務部部長雷蒙多指中國製造的電動和自動駕駛汽車正在收集有關駕駛司機、車輛位置、車輛周圍環境的大量資訊，恐構成重大國家安全風險。此言一出嚇窐本港上市的中資新能源車股上日（31日）急跌，幸今日（1日）已消化言論的負面影響，普遍反彈約3％；惟龍頭比亞迪 (01211)反彈幅度較同業小。截至10時45分，股份錄得近1.5億元資金淨主動買入，佔總成交金額近19％，整體買沽比率60：40。林家亨認為，美國對華車企的禁令僅屬「紙老虎」，對在港車企上市電動車股的負面影響有限，上日車股齊跌為行業淡季影響，投資者反而可趁壞消息入貨。而明日（2日）各車企公布上月交付量後，更是吸納相關股份良機，籲投資者留意基本面強勁、盈利能力較強的車股儲貨，依次推介比亞迪及理想汽車(02015)。

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