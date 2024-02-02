比亞迪穩守1月銷量首位，新勢力中理想表現標青，新能源車股應如何部署？

內地新能源車企齊公布1月交付量數據，全實現按年雙位數增長，惟大多按月減少數十個百分點，不過時值淡季，按月大跌相信已在市場預期之內。其中比亞迪(01211)仍穩守龍頭之位，銷量達20萬輛。理想汽車(02015)則於三大「造車新勢力」中表現最標青，1月交付逾3萬輛車，目標今年交付80萬輛，今早(2日)股價飆逾半成。小鵬汽車(09868)表現最差，1月僅交付8250輛，而蔚來(09866)也只交付10055輛。行業減價戰持續，加上正值淡季，新能源車股應如何部署？

（理想汽車網頁截圖）

理想1月交付逾3.1萬輛 按年增逾倍按月減38%



理想汽車公布，2024年1月共計交付新車31165輛，按年增長105.8%，按月減少38%。自交付以來，累計交付量達到66.45萬輛。



理想汽車董事長兼CEO李想表示，2024年將是集團史無前例的產品大年，會有4款增程車型和4款純電車型，共計8款車型構成極具競爭力的產品組合。今年3月，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將上市並交付，理想L7、理想L8和理想L9也將迎來2024年款。理想今年將挑戰年交付80萬輛的目標，力爭實現中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標。

小鵬1月交付按年增58%至8250輛 蔚來增18%至約1萬輛

小鵬汽車公布，1月共交付智能電動汽車8250輛，按年增長58%，按月減少59%，其中共交付2478輛小鵬X9。集團目前正在加大小鵬X9的生產能力，並加速為客戶交付車輛。此外，XNGP現在已覆蓋全國243個城市，而XNGP智能輔助駕駛系統的月活躍用戶滲透率已超過85%，計劃今年內將點到點的XNGP覆蓋範圍擴展到主要城市道路網路、停車場和私人道路。另計劃今年將面向全球市場啟動高速公路NGP研發，明年將啟動XNGP研發。

蔚來公布，1月交付10055輛汽車，按年增長18.2%，按月減少44%。有關交付包括6307輛高端智能電動SUV以及3748輛高端智能電動轎車。截至1月31日，蔚來汽車累計交付量達45.9萬輛。集團又指，已向全行業開放其換電網絡，繼此前宣布與長安汽車及吉利集團合作後，於1月與江淮汽車集團及奇瑞汽車簽署換電戰略合作協議，以及與其他投資方成立中安能源，專注於推動建設開放共享的儲充換網絡，計劃在未來幾年內在中國建設1000座換電站。

比亞迪1月銷量20萬輛 按年增33%按月減41%

比亞迪公布，1月汽車銷量約20.1萬輛，按年增加33.1%，按月減少41%。集團指，1月新能源汽車產量約20.6萬輛，按年增加33.34%。1月海外銷售新能源乘用車合計約3.62萬輛，按年增長248%，略微超過去年12月3.61萬輛的銷量。



值得一提，華為有份投資的AITO問界超越了理想、埃安，首次成為內地新勢力品牌月度銷量冠軍，AITO問界1月全系交付新車達到約3.3萬輛，不僅按月增長34.76%，按年增幅更達637%。另零跑汽車(09863)1月共交付新車約1.23萬輛，按年增長978%，但按月下滑34%。而吉利汽車(00175)旗下電動車極氪1月交付12537輛，按年大升302%，按月微跌7%。





大摩：比亞迪1月銷量符預期 料小鵬春節後加大促銷予增持評級

摩根士丹利發表研報指，比亞迪今年1月銷量按年增34%至20.15萬輛，符合市場預期。海外市場銷售微升至3.62萬輛，再創紀錄新高，為今年海外市場拓展奠定良好開局。預計比亞迪將繼續提供廣泛的零售折扣，以幫助消化第一季不斷上升的渠道庫存，為第二季推出基於DMi 5.0/e平台4.0的新一代混動車型做準備。比亞迪的股價在海外做多和國內做空之間的拉鋸戰可能會持續，直到第一季的銷量走勢有更明確的展望，這對於支撐市場共識中預期的今年全年銷量較去年同期增長20%至關重要，予「大市同步」評級，目標價239元。

另大摩指，小鵬汽車今年1月份交付量8250萬輛，按年增58%，但由於季節性疲軟，按月下降59%。小鵬X9在1月1日正式上市後的第一個月內交付了2478輛，略高於該行先前預期。由於X9的銷量增長，1月份的訂單量預計將超過1.3萬，這將有助於小鵬汽車於2月份交付，並在春節期間順利進行。預計集團將在春節假期後加大促銷力度，以在下半年新車型上市前補充積壓訂單。投資者將密切關注X9的訂單的持續性及經銷商的升級情況，以及出口是否會為集團3月後的銷售帶來額外的推動力，予其美股目標價23.1美元，評級為「增持」。

林家亨：比亞迪海外出口創紀錄 減價戰對盈利不會有太大影響

國農證券董事總經理林家亨指，比亞迪1月銷量按月跌40.9%，比他預期跌38%多出2.9個百分點。不過，今年1月比亞迪的海外出口量大增至36174輛，創歷來1月紀錄新高。由於海外出口量不會受中國農曆新年的季節性影響，預料今年比亞迪的出口量會不斷創出新高紀錄。海外出口汽車的毛利率一向遠高於本土很多，所以即使未來中國本土汽車減價戰持續，預期今年比亞迪的盈利不會受太大負面影響，仍然有繼續上升可能，除非電池原材料碳酸鋰的價格大幅回升則作別論。



另林家亨指，理想汽車按月銷售數據也非常接近他的預期，實質跌幅是38.1%，比他預期跌38%多0.1個百分點。小鵬汽車1月銷量為8250輛，比去年12月20115輛下跌59%，比他預期跌60%稍好一個百分點而已。

溫鋼城：比亞迪若回至160幾元值博 理想料升至123元遇阻



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指現時市場普遍預期比亞迪及Tesla等電動車企毛利率約為17%，此前一直約為22%，惟暫未見影響盈利，儘管未來幾季若持續有減價戰可能有影響，但這只是估計。而行業雖然進入戰國時代，下面那批車企蝕錢居多，但個別股份視乎股價所處位置入市仍有一定值博率，例如比亞迪現價已不算貴，而純電動車是未來王道，全球已定下2040年前電動私家車佔七成的目標，比現時只佔兩成仍有很大上升空間，惟股神巴菲特仍持有8%比亞迪股份，恐再減持，若回至160幾元才值博，事實上過去160元守得頗穩。

（《開市Good Morning》節目截圖）

另溫鋼城指，理想汽車現價不算高，惟近期於123元會有阻力，短期料於104至123元窄幅橫行，有貨可續持有，無貨也可小注怡情。至於小鵬雖然股價低殘，但現在銷售已不及同業，預期行業未來幾年競爭都很大，要反超同業難度更大，且要提防行業汰弱留強，未來可能會淘汰很多車廠。

新能源車股今早表現各異，比亞迪半日跌0.51%收報174.4元，理想升5.22%報114.9元，小鵬升0.15%報32.85元，蔚來升1.24%報44.8元，零跑汽車跌0.23%報21.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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