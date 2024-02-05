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傳美針對中資藥企法案受阻，藥明系獲券商力撐可續博反彈？

05/02/2024

　　受美國制裁傳言影響的藥明系，連日來股價跌跌不休，藥明生物(02269)及藥明康德(02359)上周五(2日)再急瀉逾兩成，其中藥明生物低見16.3元創5年新低，惟周末傳來美國針對中資藥企的《生物安全法案》於參議院受阻，加上藥明生物及藥明康德再澄清未有收集人類基因組數據，並將繼續股份回購，兩隻股份今早(5日)借勢反彈，其中藥明康德最多飆近一成，為表現最佳藍籌。兩隻股份近日亦獲券商力撐，指其股價已過度調整，可否趁股價仍低殘買入，博其繼續反彈呢？

 

（藥明康德網頁截圖）

 

藥明生物：未有收集人類基因組數據　將繼續股份回購


　　藥明生物再度澄清，指公司既沒有人類基因組學業務，亦未在各類業務中收集人類基因組數據，將繼續進行股份回購。集團又強調，法案草案目前仍然處於較早期階段，仍有待美國立法機構進一步審議變更，尚未頒布生效。集團亦重申首席執行官及執行董事陳智勝既沒有為軍事醫學科學院或具軍事背景的機構工作過，也沒有從具有軍事背景的機構中獲得過報酬。另集團指，業務運營穩健，且按照年度和中期戰略持續推進，預期業務運營及財務狀況不會出現重大不利變動。


　　藥明康德亦澄清，指公司既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組數據，而且與任何政府或軍事組織均無任何關聯關係。集團指，在過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險，因此不應在草案中被預定義為「予以關注的生物技術公司」。集團將繼續與諮詢顧問協力，與草案立法過程相關方開展溝通，草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。另集團董事會確認，生產經營活動一切正常，日常運營沒有重大變化。

 

傳美參議院推遲審議《生物安全法案》　料未來數周都不會通過

 

　　另外，外媒引述美國國會參議院消息人士透露，引發中國生物科技股大跌的《生物安全法案》計劃推遲審議，但未有交代推遲原因，並預料未來數周仍停留在眾議院委員會審議階段，委員會至今仍未訂出下次審議日期。另外，眾議院美中戰略競爭特設委員會主席Mike Gallagher亦按例在眾議院提出相同法案，目前未有離開眾議院有關委員會的日期。


　　眾議院一個兩黨委員會上周提出《生物安全法案》，法案倘通過，會禁止聯邦資助的醫療服務提供者與大型中國生物技術公司藥明康德、藥明生物等開展業務，美方憂慮這些公司或協助中國當局獲取美國敏感數據和個人健康信息，部分中方企業或與軍方有關係。　　

美銀美林：法案影響範圍或比預期大　券商：立法成功概率極低


　　不過，據《科創板日報》消息，美銀美林駐華盛頓美國醫療政策分析師在近日電話會上對《生物安全法案》提案進展以及對藥明康德影響表示了負面預期。分析師認為，提案一旦被立法，對產業的影響深度或範圍可能比預期更大。儘管有人認為「只有聯邦政府資助的項目」會受影響，但利用美國醫療保險的美國供應鏈上的生物技術項目、醫院或設備可能都會受到影響。同時，由美國參議員Gary Peters在去年12月20日提出的另一份《生物安全法》提案(S.3558)截至上周五(2日)已獲額外6位參議員支持。有分析人士指，該提案有更大概率進入參議院全體投票環節。

 

　　惟內媒引述專業人士意見指，由於立法環節諸多，周期冗長，法案還存在極大不確定性。天風、民生證券等券商則指，類似草案立法成功的概率極低，其中民生證券統計，美國第117屆國會第一會期共有251項涉華提案，但只有2項成為法律，通過率不到1%，市場現時或存在過度悲觀情緒。

 

大和指藥明生物股價過度調整籲買入　維持目標價33元

 

　　另大和近日發表研報指，受美國擬推出《生物安全法案》消息拖累，藥明生物股價重挫，調整似乎過度，相關法案仍然在立法程序初期，內容仍然需要進一步檢視，加上藥明生物已於2022年從美國商務部的未經核實名單中移除，可以作為類似事件的參考，相信有關法案以及藥明生物被指與軍方有聯繫屬標題風險(headline risk)，但對集團基本因素並無影響，將評級由「持有」上調至「買入」，目標價維持33元，現時股價調整提供買入機會。


　　摩根士丹利則指，市場可能對美國出台生物技術限制法案反應過敏，藥明康德股價對此反應過度，提供潛在機會。即使該法案成為法律，亦只是限制接受聯邦資金的項目外判給海外公司。相信藥明康德作為一家高性價比的服務提供商，可於生物製藥行業發展中得益。

 

溫傑：藥明逾半收入來自北美　風險很大不宜撈底


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指美國國會提出類似議案有2至3條，過到一關未必過到第二關，有網站計算出通過機會，以其中一個議案為例，通過委員會機會為53%，通過國會機會為11%。事實上，事件帶來後果可以「好大鑊」，例如內地網遊新規即使限制增值數額及打機時間，最多對騰訊(00700)遊戲收入有一兩成影響，對整體利潤有6%影響，假設估值不變股價應跌6%，有數得計，相反，藥明生物及藥明康德有五至六成收入來自北美，如法規最終通過兼強制執行，可以沒了五至六成收入，比沒了五至六成盈利更慘。

 

　　溫傑又指，縱使法案通過機會只有逾10%，惟市場始終憂慮，大舉拋售雖有些不理性，但公司之前常因一些消息就單日跌一成，且美國國會總會討論相關議案且有機會通過，加上港股表現疲弱，更不宜買此類風險很大的股份。與其撈底藥明，不如等中移動(00941)或中電信(00728)下跌，或買濠賭股或受惠新春臨近的攜程(09961)。

 

　　藥明生物半日升3.93%收報17.44元，最多升6.32%至17.84元，成交13.67億元。藥明康德升7.67%報47.05元，最多升9.84%至48元，成交7.04億元。其餘藥明系股份表現各異，藥明合聯(02268)跌3.94%報17.08元，藥明巨諾(02126)升1.24%報1.63元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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