  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：恒指若企穩16300點可上望16900點，籲假期前勿追貨

07/02/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地接二連三推出救市措施，顯現中央救市決心，刺激中港股市造好，恒指上日（6日）收復20天線及16000關，上證綜合指數更現早晨之星的利好轉向形態，反映中港股市已經見底？外資通過滬深股通淨流入126億，外資開始買入A股為良好兆頭？如要博大市反彈，現價買入科技股值博嗎？一隻是首選？中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)第四季分別少賺55％及77％，兩者毛利率都要下跌，惟數據預計2024年芯片市場復甦，兩者前景如何判斷？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09688

再鼎醫藥

16.000

異動股

02392

玄武雲

2.290

異動股

00916

龍源電力

4.900

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09688 再鼎醫藥
  • 16.000
  • 02392 玄武雲
  • 2.290
  • 00916 龍源電力
  • 4.900
  • 02258 華滋國際海洋
  • 0.250
  • 01109 華潤置地
  • 23.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.850
  • 目標︰$32.40
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.590
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.250
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 42.350
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 27.900
  • 目標︰$26.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.950
  • 00700 騰訊控股
  • 289.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.800
  • 00388 香港交易所
  • 242.600
  • 00001 長和
  • 41.500
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 8.090
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.420
  • 目標︰$20.00
  • 01093 石藥集團
  • 6.060
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2024 11:25  《Ａ股焦點》極限救市後六大行A股劇吐，工行中行建行瀉超4%

07/02/2024 10:07  《Ａ股行情》滬指接力再升0.8%破二千八，深成指更飆2.6%

07/02/2024 09:22  恒指高開145點報16282，藥明生物升7%，翰森製藥跌5%

07/02/2024 08:30  《盤前攻略》蔚小理ADR抽升逾一成，恒指料高開逾100點

07/02/2024 07:50  《國金頭條》美股大市上漲但銀行業受壓，紐約社區銀行暴跌22%

07/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６８﹒９億元，買中電信沽盈富

07/02/2024 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩狠削內房股目標，麥格理維持唱淡中芯、華虹

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

07/02/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８２１０，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

都大擬申請為應科大，校長：日後不減科學以外學科
人氣文章

新聞>財經熱話

【業績股】百勝中國回購兼增派息，現價值博率高？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇內房、芯片股、百勝中國？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

美斯無上場 | 梁振英女兒梁齊昕慶幸靠關係入場無蝕！鬧爆美斯：香港不歡迎你！宋芝齡叫球員讀孔子班：態度毫無水準可言
人氣文章

威少看世界．張少威

在歐盟和北約做臥底的匈牙利
人氣文章

健康解「迷」

減肥瘦身狂做運動未必work？營養師推介8種食物提升代謝率！促進血液循環、燃燒脂肪、肌肉合成幫助減重！運動前飲這款飲品可增17%代謝率
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

老派酒局之必要！2大干邑品牌龍年特別版出品，將喜慶氛圍推向最極致！
人氣文章

Beauty

Twins紅館演唱會：最強凍齡二人組！阿Sa獨門去粉刺大法，自製養生「三棗水」！阿嬌柔順秀髮重點在水溫？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

熟男的最後探戈？曖昧和婚外情的距離，可能只是一步之遙
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夫婦相隔一年先後患腸癌！醫生分析4大飲食習慣影響！隔夜飯、醃菜進人體即變致癌物？
人氣文章
內地63歲婦人染禽流感+流感發病半月後不治！專家：個案屬偶發性禽傳人！6招減低感染風險
人氣文章
廿四節氣2024｜立春後百病易發！春天養生要養陽！多吃葱蒜、韭菜助溫補陽氣？少吃酸免傷肝氣！中醫教煲2款養肝健脾湯水
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2024 12:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2024 12:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2024 12:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2024 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞07/02/2024
都大擬申請為應科大，校長：日後不減科學以外學科
人氣文章財經熱話07/02/2024
【業績股】百勝中國回購兼增派息，現價值博率高？
人氣文章大行報告07/02/2024
【大行炒D乜】大行點睇內房、芯片股、百勝中國？一表盡掌握
人氣文章香港要聞07/02/2024
美斯缺陣 | 消委會就美斯缺陣表演賽收547宗投訴，球迷力爭全額賠償
人氣文章開市Good Morning07/02/2024
熊麗萍：恒指若企穩16300點可上望16900點，籲假期前勿追貨
人氣文章中國故事07/02/2024
A股 | 內地逾十家公募基金火速暫停新增轉融通證券出借
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金