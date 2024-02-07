中芯華虹業績倒退毛利率大跌遭大行唱淡，股價齊急插邊隻較值博？

海外半導體廠商最近有走出周期底部趨勢，然而內地廠商業績仍不理想。華為去年推出的新機在內地銷情熾熱，但中芯國際(00981)公布第四季少賺55%，同業華虹半導體(01347)亦少賺78%，兩家公司毛利率都大跌，華虹更跌至僅4%，同遭大行唱淡，華虹股價今日(7日)插逾一成，中芯亦插近8%，為表現最差藍籌，若想博反彈，哪隻較值博？

（Shutterstock）

中芯上季純利按年跌54.7% 毛利率跌15.6個百分點



中芯國際公布，2023年第四季純利約1.7億美元，按年跌54.7%，每股盈利2美仙；銷售收入約16.8億美元，升3.5%；毛利約2.8億美元，跌47%；毛利率為16.4%，跌15.6個百分點；產能利用率76.8%，跌2.7個百分點。

另中芯2023年全年收入為62.32億美元，按年跌13.1%；純利約9億美元，按年跌50.4%，主因在過去一年，半導體行業處於周期底部，全球市場需求疲軟，行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭激烈。受此影響，集團平均產能利用率降低，晶圓銷售數量減少，產品組合變動。此外，集團處於高投入期，折舊較2022年增加。



中芯料今季毛利率最低跌至9% 需求復甦強度不足以支撐市場反彈



另集團公布今年第一季指引，預期季度收入環比持平至增長2%，毛利率介於9%至11%範圍內。此外，在外部環境無重大變化的前提下，集團今年全年指引是銷售收入增幅不低於可比同業的平均值，同比中個位數增長，而資本開支與去年相比大致持平。

中芯國際聯席首席執行官趙海軍表示，集團今年仍面臨宏觀經濟、地緣政治、同業競爭和老產品庫存的挑戰，在客戶庫存逐步好轉和手機、互聯網需求持續回升的共同作用下，公司實現溫和增長。但從整個市場來看，需求復甦的強度尚不足以支撐半導體市場全面強勁反彈。晶片代工業的產能利用率短期內料難回到前幾年的高位，而公司在持續投入的過程中，毛利率會承受很高的折舊壓力，但始終會以持續盈利為目標。而公司產能釋放不會「忽冷忽熱」，而是保持定力，以均速式發展來建設產能。

副總裁吳俊峰則指，此前高投入形成的折舊壓力較大，去年新增折舊在今年還會繼續形成折舊，所以預計集團今年的折舊將按年增加約三至四成，並且各季度之間折舊會逐步增加。

華虹上季純利按年跌77.8% 毛利率跌34.2個百分點至4%

華虹半導體公布，2023年第四季純利為3538.6萬美元，較2022年同期跌77.8%，按季則增1.55倍；每股基本及攤薄盈利為0.021美元。季度銷售收入4.55億美元，按年跌27.7%；毛利率按年跌34.2個百分點至4%。2023年全年計，純利為2.8億美元，較2022年同期跌37.8%；每股基本盈利為0.189美元。銷售收入22.86億美元，較上年度下降7.7%，主要由於平均銷售價格下降；毛利率21.3%，下降12.8個百分點。集團預計2024年第一季銷售收入約在4.5億至5億美元之間，毛利率約介乎3%至6%。



公司總裁兼執行董事唐均君表示，2023年市場形勢低迷，對全球半導體產業來說是極富挑戰的一年。近期半導體市場已出現提振訊號，公司與之相關的圖像傳感器、電源管理等產品均在第四季有較好表現。為進一步滿足中長期市場需求，公司加快產能擴充速度。截至去年第四季末，折合8英寸月產能增加到了39.1萬片。同時，公司的第二條12英寸生產線建設也在按計劃推進中，預計將於年底前建成投產。

（華虹半導體網頁截圖）

大摩指折舊續增或損中芯毛利率籲減持 降華虹目標價至15.8元

摩根士丹利發表研報指，中芯指引今年首季收入按季升0至2%，大致符合預期；預期毛利率更明顯受壓，料介乎9至11%，大幅低於市場預測的16.4%。管理層指，預計今年第一季毛利率下降，是由於產品組合和晶圓價格侵蝕。另基於近年來資本開支大幅增加，預計折舊將按年增約30%，對其今年毛利率狀況產生負面影響。預計晶圓價格下滑將在今年第三季左右穩定下來，但持續的折舊增加可能會影響其中期毛利率，維持「減持」評級，目標價16元。

另摩根士丹利發指，華虹去年第四季收入和毛利大致符合指引，而因一次性的其他收益，經營溢利勝預期，惟季度平均售價和出價量均按季下跌。集團公布的今年第一季業績指引，預計收入為4.5億至5億美元，按季跌1%至增長10%，大致符合市場預期。公司表示，由於CIS和PMIC客戶的需求增強，其產能利用率有所改善，功率器件(IGBT)和MCU客戶的表現則較弱。公司指引今年第一季毛利率為3%至6%，與市場預期的小幅上升一致，平均售價在去年第四季大幅下調後趨於穩定，將目標價由18元下調至15.8元，評級「與大市同步」。

富瑞則指，華虹2023年第四季收入遜預期，基於平均售價及產能利用率(UTR)較低；純利3500萬美元，主要由政府資助的5100萬美元支持。該行仍然憂慮產能快速增長導致的D&A開支會對毛利率及UTR構成壓力，將其2024至25年毛利率預測下調4個百分點，因過早的產能擴張對UTR構成壓力、D&A開支上升，以及行業供應過剩帶來的平均售價壓力，維持「持有」評級，目標價由21元降至17元。

熊麗萍：業績縱見底未見回升機會 惟中芯憧憬因素多較值博



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指市場已預期中芯及華虹業績差，大家都看到環球芯片供過於求的情況，尤其於第四季中芯及華虹毛利率都大為壓縮，令全年毛利率也下跌，一方面反映產品需求下降，另主要反映價格下跌因素。全年業績受第四季拖累亦不理想，更重要是公司指引反映前景暫仍不太樂觀，存貨要繼續清減，且中芯仍要投入資金開發更高技術產品。兩隻股份股價雖已跌了很多，但業績似乎仍未見底，即使已見底也暫未有機會回升，加上續受中美問題困擾，在基本面上仍受存貨因素影響，要待其他因素令業務改善。兩隻股份股價走勢相似，暫宜觀望，業績雖已反映得七七八八，但回升力度不強，相信仍要過多一兩季才見反彈。

（《開市Good Morning》節目截圖）

至於想博反彈，哪隻較值博？熊麗萍指，過去一年不論造何種檔次的芯片都面對存貨問題，不過中芯及華虹生產的芯片不同，汽車及消費對華虹影響較大，中芯則有較多可以憧憬的因素，其投入研究的資金較多，亦是國家重點扶持對象，加上一提到華為芯片都與它有關，間中有相關消息可炒作，國產化替代亦對其刺激較大，但此類股份暫仍未轉勢，只宜短線炒作。另一芯片股ASMPT(00522)主要造芯片設備，若芯片需求大，芯片生產商就要向其訂貨，其股價走強或預示芯片行業第二季會復甦，但中美角力下對出口多方設限，往後股價表現難料，惟見近期走勢拾級而上兼有大成交配合，若持貨回至85元可止賺一部分，再見較大回調其餘也宜沽出。

中芯收市跌7.95%報14.12元，成交15.33億元；華虹則跌11.49%報13.86元，成交5.6億元。其餘芯片股表現各異，ASMPT跌0.63%報87.15元，上海復旦(01385)升0.52%報9.69元，晶門半導體(02878)跌6.42%報0.248元，宏光半導體(06908)升3.13%報0.66元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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