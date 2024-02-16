阿里獲知名基金增持，美團受惠春節消費回暖，齊獲券商唱好已屆吸納時？

美國著名對沖基金經理貝瑞(Michael Burry)進一步增持阿里巴巴(09988)及京東(09618)，阿里更成為旗下對沖基金最大持倉，佔其資產6.1%，而加拿大最大退休基金CPPIB亦加倉阿里，持股市值達2.8億美元，近日阿里股價亦已回穩。另邊廂，美團(03690)發布報告指，今年春節假期內地「吃喝玩樂」消費按年增長36%，旅遊消費預訂量亦增約7倍，在春節消費回暖下，美團今日(16日)股價飆近半成。兩隻股份近日都有券商唱好，縱使基本面暫未有太大變化，但起碼令投資者稍微恢復信心，是否可部署吸納？

（阿里巴巴官網截圖）

阿里再獲「大空頭」Michael Burry增持 另獲加拿大退休金吸納

據《彭博》報道，電影《THE BIG SHORT》(內地譯《大空頭》，港譯《沽注一擲》)主角原型、放空次貸泡沫成名的傳奇操盤手貝瑞(Michael Burry)創立的對沖基金Scion Asset Management LLC去年第四季進一步增持阿里巴巴ADR和京東ADR，其中增持阿里2.5萬股，至7.5萬股，又增持京東7.5萬股，至20萬股。截至四季度末，其所披露持倉中，阿里巴巴為最大持倉，佔其資產的6.1%，京東是其第二大持股。

另據外電報道，加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)申報文件顯示，去年第四季新買入阿里巴巴，持股360萬股，市值約2.79億美元。文件又指，CPPIB第四季新吸納理想汽車(02015)170萬股，市值約6360萬美元；買入京東(09618)133萬股，市值約3830萬美元；以及買入網易(09999)29.1萬股，市值約2710萬美元。

美團：春節假期「吃喝玩樂」消費增36% 旅遊消費預訂量增7倍





（Shutterstock）

另邊廂，美團昨日(15日)發布的2024春節「吃喝玩樂」消費洞察報告顯示，2024年春節假期日均消費規模同比增長36%，較2019年增長超155%，廣東、江蘇、四川、浙江、山東等省份消費規模居全國前列。在餐飲方面，春節假期首5日，全國多人堂食套餐訂單量較去年增長161%，異地消費者貢獻的訂單量增長186%。其中上海堂食消費最旺，訂單量同比增長近150%，其次是北京、成都、重慶、廣州。



旅遊方面，美團數據顯示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅遊消費(含酒店民宿、景點門票、交通等)提前預訂量較去年增長約7倍，其中家庭親子客群的住宿訂單同比增長超過70%。上海海昌海洋公園(02255)在春節假期首5日，最高單日入園人次達5.1萬，入園人次同比增長超98%，旗下上海海昌奧特曼主題酒店和海洋度假酒店「雙酒店」均已達滿房狀態。此外，春節假期期間，美團休閒玩樂相關訂單量同比增長190%，洗浴中心、養生按摩訂單量同比增長210%，「抓娃娃」等體驗火遍大江南北，訂單量同比增長350%。

摩通指阿里股東高收益率前景支持股價 國海證券籲買美團



摩通近日發表研報指，阿里截至去年12月底止2024財年第三財季盈利增長乏力，反映專注於核心業務，不強調或貨幣化非核心業務的新戰略表現。隨著阿里繼續執行新戰略，未來幾季財務前景料續低迷，類似的盈利增長乏力情況料將持續。不過，阿里宣布股票回購計劃加碼250億美元，清晰的股東收益前景將為股價下行提供保護。預計阿里將在2024財年向股東回饋約120億美元，其中約80%為回購，20%為股息。擴大回購規模後，阿里在未來三個財年的股票回購計劃中將有353億美元的可用資金，平均每個財年回購118億美元。假設阿里在未來三個財年每年派息總額穩定在25億美元，按照目前市值計算，阿里股東的年收益率將達到7%。鑑於美國10年期國債利率為4.5%，阿里股東高收益率前景為股價提供支持，予「增持」評級，目標價由105元降至100元。

另國海證券維持阿里「買入」評級，目標價114元，考慮到公司處於業務調整期，且未來將繼續加大對於淘天集團及海外業務的投入，調整其2024至2026財年營收分別為9463/10282/11130億元人民幣，歸母淨利分別為946/1110/1267億元人民幣，對應攤薄每股盈利為4.5/5.3/6元人民幣，對應市盈率為14/12/11倍。該行同時維持美團「買入」評級，長期看好公司在即時配送領域的核心壁壘以及本地生活業務中的高韌性，予目標價110元。

溫鋼城：阿里成交明顯增加才可跟買 美團若重上50天線或可轉勢



（溫鋼城）



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，阿里獲外資基金撈底對股價會有些幫助，近期亦已跟大市回穩，惟暫不見成交明顯增加，既有外資增持(尤其在升市時)，無理由成交和以前一樣，可能只是個別基金撈底，投資者宜「聽完就算」，往後則要密切留意其反彈時成交會否比下跌時多，往日每日平均成交為6500萬股，若見升市時成交通常多於此數，可跟隨買入。事實上，阿里早前跌至64.6元應已離見底不遠，無論70或80元都已很便宜，短期阻力料為78至80元，若近70元買入可以58元止蝕。

另溫鋼城指，中國內需似乎有改善，對美團股價多少有些幫助，但市場期待公司在盈利方面「交到貨」，公司通常於3月尾公布全年業績，到時要留意其業績表現如何。現時美團股價即使反彈，彈至約93元近去年10月時裂口，阻力會較大，且起碼要重上50天線約74.7元才有機會轉勢，而若恒指重上兩萬點，美團有機會見100至110元。

阿里今日升2.38%收報73元，成交38億元。美團升4.63%報74.65元，成交22.92億元。其他科技股亦普遍造好，京東升4.93%報95.75元，騰訊(00700)升2.24%報291.8元，百度(09888)升3.09%報106.9元，小米(01810)升5.5%報13.42元，網易升1.72%報171.5元，快手(01024)升2.15%報45.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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